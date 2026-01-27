Agentes federales de inmigración abandonarán Mineápolis este martes, después de que el presidente Donald Trump bajara el tono tras la indignación nacional por la muerte de dos manifestantes contra las redadas migratorias.

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, aseguró en la red social X que “algunos agentes federales” saldrán de la ciudad, aunque no dio detalles sobre cuántos.

“Seguiré presionando para que se vayan el resto de los involucrados en esta operación”, dijo el funcionario, quien añadió que habló con Trump el lunes: “El presidente estuvo de acuerdo en que la situación actual no puede continuar”.

Some federal agents will begin leaving the area tomorrow, and I will continue pushing for the rest involved in this operation to go. — Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) January 26, 2026

El presidente norteamericano Donald Trump bajó el tono el lunes en medio de la situación tensa en el estado de Minnesota y aseguró que no quiere gente “herida o muerta” durante las protestas por las redadas migratorias que se han efectuado.

Después de la muerte de dos personas a manos del ICE, el líder republicano anunció en su red Truth Social que había hablado telefónicamente con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde Frey, y prometió que habrá diálogo.

“Fue una llamada muy positiva y, en realidad, parece que estamos en la misma longitud de onda”, dijo refiriéndose al gobernador.

Importante anuncio de Jacob Frey. Foto: Getty Images

Donald Trump de manera reciente anunció el envío de su “zar” contra la inmigración ilegal, Tom Homan, a ese estado del norte del país, con el fin de que este le informe personalmente lo que acontece allí.

Medios locales habían dicho que el jefe de la policía fronteriza, Gregory Bovino, abandonaría Mineápolis, pero el gobierno desmintió eso que se había afirmado.

A la justicia

La muerte de Alex Pretti se produce después de la muerte de Nicole Renee Good, una estadounidense de 37 años que también fue asesinada a tiros por un agente federal en Minneapolis el 7 de enero.

El malestar por estos hechos llega incluso hasta el bando republicano, pues el uso excesivo de la fuerza en medio de los operativos del ICE ha generado gran conmoción nacional.

El lunes, Chris Madel, uno de los abogados que asistió al agente implicado del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), anunció que renunciaba a presentarse a las primarias de ese partido para el cargo de gobernador de Minnesota.

Los ciudadanos han realizado diferentes altares en memoria del enfermero Alex Pretti cerca del lugar donde fue asesinado. Foto: AFP

“No puedo apoyar las represalias lanzadas por los republicanos a escala nacional contra los ciudadanos de nuestro estado, ni considerarme miembro de un partido que lo haría”, subrayó el jurista conocido por defender a las fuerzas del orden.

De acuerdo con lo que mencionan algunos medios estadounidenses, una jueza federal se comprometió a tomar una decisión rápida sobre la solicitud del fiscal general de Minnesota de suspender la operación antimigración en el estado.

Por otra parte, los congresistas demócratas amenazan con bloquear la financiación del Gobierno si no se reforman las agencias migratorias federales, que tanta polémica han causado.

*Con información de AFP.