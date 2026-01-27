Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) participarán en tareas de apoyo a la seguridad durante los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia.

Esta decisión ha provocado debate político y cuestionamientos sobre el alcance de su presencia en territorio europeo.

ICE en Italia: apoyo a la delegación de EE. UU. y límites a su actuación en los Juegos

La reciente confirmación de que agentes del ICE tendrán un papel de apoyo en la seguridad vinculada a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Milán y Cortina d’Ampezzo ha generado un debate político y diplomático sustancial tanto en Italia como internacionalmente.

Funcionarios estadounidenses, a través de la agencia AFP, han indicado que el componente investigativo de ICE, conocido como Homeland Security Investigations (HSI), colaborará con el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado y con las autoridades italianas.

Lo anterior, con el fin de identificar y mitigar riesgos relacionados con organizaciones criminales transnacionales, sin llevar a cabo operaciones de control migratorio en territorio extranjero.

La participación de ICE no implica la ejecución de funciones policiales o de inmigración en Italia. Según declaraciones oficiales.

Todas las operaciones de seguridad pública durante los Juegos seguirán bajo la jurisdicción de las fuerzas italianas, que tienen la responsabilidad principal del orden y la protección de los eventos y los asistentes.

Esta noticia se desarrolla en un contexto de tensiones, dado que el instituto estadounidense ha estado envuelto recientemente en controversias debido a operativos en ciudades de Estados Unidos que resultaron en muertes de civiles y protestas públicas.

Esta situación ha exacerbado la percepción y el rechazo hacia su posible despliegue en un evento internacional de alto perfil.

La presencia del ICE en los Olímpicos abre un debate diplomático y de soberanía en Italia

La respuesta política dentro de Italia ha sido variada: figuras como el alcalde de Milán han expresado abiertamente que los agentes “no son bienvenidos”, en parte debido a la reputación controvertida del cuerpo en su país de origen.

Por otro lado, algunos representantes italianos han señalado que, incluso si agentes extranjeros brindan apoyo técnico o de seguridad diplomática, la seguridad general en los Juegos permanecerá en manos de las agencias italianas.

Con esto se refuerza la idea de que no existe un acuerdo claro y firmado para una operación de ICE tradicional en suelo italiano.

En este escenario, la presencia de agentes estadounidenses de seguridad en eventos internacionales se destaca por su vínculo con la delegación estadounidense, que incluirá figuras políticas de alto nivel como el vicepresidente de EE. UU.

Además, tiene implicaciones que repercuten sobre la cooperación internacional en materia de seguridad en grandes eventos públicos.