Estados Unidos

ICE refuerza seguridad de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno y desata polémica en Italia

La confirmación de que agentes estadounidenses del ICE apoyarán los dispositivos de seguridad vinculados a la delegación de Estados Unidos en Milán-Cortina 2026 ha generado tensión política y aclaraciones oficiales del gobierno italiano.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

27 de enero de 2026, 12:20 p. m.
Las sedes olímpicas en Milán y Cortina d’Ampezzo estarán custodiadas por fuerzas italianas, con apoyo limitado de agencias de seguridad extranjeras vinculadas a delegaciones oficiales.
Las sedes olímpicas en Milán y Cortina d’Ampezzo estarán custodiadas por fuerzas italianas, con apoyo limitado de agencias de seguridad extranjeras vinculadas a delegaciones oficiales. Foto: Getty Images

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) participarán en tareas de apoyo a la seguridad durante los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia.

Esta decisión ha provocado debate político y cuestionamientos sobre el alcance de su presencia en territorio europeo.

Nuevo tiroteo en Minneapolis: agentes de ICE disparan a un hombre en plena calle; el momento fue captado en video

ICE en Italia: apoyo a la delegación de EE. UU. y límites a su actuación en los Juegos

La reciente confirmación de que agentes del ICE tendrán un papel de apoyo en la seguridad vinculada a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Milán y Cortina d’Ampezzo ha generado un debate político y diplomático sustancial tanto en Italia como internacionalmente.

Funcionarios estadounidenses, a través de la agencia AFP, han indicado que el componente investigativo de ICE, conocido como Homeland Security Investigations (HSI), colaborará con el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado y con las autoridades italianas.

Noticias Estados Unidos

En video: trozos de hielo flotando sobre el río Hudson causan revuelo en redes sociales

Noticias Estados Unidos

Más de medio millón de personas continúan sin servicio de energía a raíz de la tormenta Fern; la cifra de muertos sigue en aumento

Noticias Estados Unidos

Alcalde de Nueva York sale a palear nieve en plena tormenta histórica, mientras la ciudad colapsa por el frío extremo

Noticias Estados Unidos

Así fue el rescate de un crucero de lujo atrapado en el hielo de la Antártida: el video se hizo viral

Noticias Estados Unidos

Pronóstico de la segunda ola invernal en Estados Unidos: alerta para 200 millones de personas por temperaturas extremas

Noticias Estados Unidos

Trump anuncia aumento de aranceles a Corea del Sur del 15 % al 25 % y acusa al país de Asia de incumplir un “acuerdo histórico”

Deportes

Patriots vs. Seahawks, final de la NFL con sabor latino: hora, fecha y canal del Super Bowl 2026

Salud

Muertes por fiebre amarilla reactivan la alerta sanitaria en Colombia: estos son los síntomas principales de la enfermedad

Mundo

China advierte a EE. UU. por amenazas a este país en Latinoamérica y promete “toda la ayuda que sea posible”

Deportes

Mundial 2026: expresidente de la FIFA, acusado por corrupción, hace un llamado urgente y señala a Estados Unidos

Lo anterior, con el fin de identificar y mitigar riesgos relacionados con organizaciones criminales transnacionales, sin llevar a cabo operaciones de control migratorio en territorio extranjero.

La participación de ICE no implica la ejecución de funciones policiales o de inmigración en Italia. Según declaraciones oficiales.

Todas las operaciones de seguridad pública durante los Juegos seguirán bajo la jurisdicción de las fuerzas italianas, que tienen la responsabilidad principal del orden y la protección de los eventos y los asistentes.

Esta noticia se desarrolla en un contexto de tensiones, dado que el instituto estadounidense ha estado envuelto recientemente en controversias debido a operativos en ciudades de Estados Unidos que resultaron en muertes de civiles y protestas públicas.

Esta situación ha exacerbado la percepción y el rechazo hacia su posible despliegue en un evento internacional de alto perfil.

La presencia del ICE en los Olímpicos abre un debate diplomático y de soberanía en Italia

La respuesta política dentro de Italia ha sido variada: figuras como el alcalde de Milán han expresado abiertamente que los agentes “no son bienvenidos”, en parte debido a la reputación controvertida del cuerpo en su país de origen.

Por otro lado, algunos representantes italianos han señalado que, incluso si agentes extranjeros brindan apoyo técnico o de seguridad diplomática, la seguridad general en los Juegos permanecerá en manos de las agencias italianas.

Con esto se refuerza la idea de que no existe un acuerdo claro y firmado para una operación de ICE tradicional en suelo italiano.

Protestas en Minneapolis por segunda muerte a manos de agentes del ICE: “Horribles escenas”

En este escenario, la presencia de agentes estadounidenses de seguridad en eventos internacionales se destaca por su vínculo con la delegación estadounidense, que incluirá figuras políticas de alto nivel como el vicepresidente de EE. UU.

Además, tiene implicaciones que repercuten sobre la cooperación internacional en materia de seguridad en grandes eventos públicos.

Más de Noticias Estados Unidos

x

En video: trozos de hielo flotando sobre el río Hudson causan revuelo en redes sociales

ICE presentó la iniciativa que busca ampliar la fuerza laboral de la agencia en 2026.

ICE refuerza seguridad de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno y desata polémica en Italia

x

Más de medio millón de personas continúan sin servicio de energía a raíz de la tormenta Fern; la cifra de muertos sigue en aumento

X

Alcalde de Nueva York sale a palear nieve en plena tormenta histórica, mientras la ciudad colapsa por el frío extremo

x

Así fue el rescate de un crucero de lujo atrapado en el hielo de la Antártida: el video se hizo viral

Según las previsiones esta semana se tienen estimativos de que en el 80 % del territorio de Estados Unidos se presenten temperaturas anormalmente frías esta semana, con excepción de Hawai y Alaska.

Pronóstico de la segunda ola invernal en Estados Unidos: alerta para 200 millones de personas por temperaturas extremas

x

Trump anuncia aumento de aranceles a Corea del Sur del 15 % al 25 % y acusa al país de Asia de incumplir un “acuerdo histórico”

Super Bowl

Patriots vs. Seahawks, final de la NFL con sabor latino: hora, fecha y canal del Super Bowl 2026

Donald Trump, presidente de EE. UU.

Trump celebra y agradece la liberación de presos políticos en Venezuela y asegura que el ritmo “aumentará aún más en el corto plazo”

X

Llamada entre el presidente Donald Trump y el gobernador Tim Walz sobre la crisis en Minnesota: ¿cooperación o división política?

Noticias Destacadas