Protestas en Minneapolis por segunda muerte a manos de agentes del ICE: “Horribles escenas”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, culpó el domingo de las muertes de dos estadounidenses abatidos a tiros por agentes federales en Mineápolis al “caos” demócrata, cuando aumenta la presión contra su masiva ofensiva antiinmigración en el país.

Agentes federales mataron a tiros el sábado a Alex Pretti, un enfermero de 37 años que trabajaba en un hospital para veteranos de guerra, mientras forcejeaban con él en una calle de Mineápolis.

Este hecho ocurre menos de tres semanas después de que Nicole Renee Good fuera abaleada a quemarropa por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados (ICE).

Tras la muerte de Pretti, la administración Trump responsabilizó al hombre, afirmando que pretendía herir a los agentes con una pistola que dijo haberle descubierto.

Pese a eso, en las evidencias fílmicas del momento se muestra que Pretti nunca desenfundó un arma, y que los agentes le dispararon al parecer 10 veces luego de tirarlo al suelo.

Alex Pretti. Foto: Getty Images

El hecho avivó aún más las protestas contra la presencia de agentes federales en Minneapolis, donde unas 1.000 personas se unieron a una manifestación el domingo, para hacerse sentir frente a las acciones violentas que el ICE ha perpetrado.

“Estoy enojada y triste por esta pérdida”, declaró a la AFP una vecina llamada Lucy en la avenida Nicollet, en el sur de Mineápolis, donde cientos de personas se reunieron para honrar a Pretti.

“Me enteré del tiroteo de Alex y vine con unas compañeras enfermeras que querían venir a rendir nuestros respetos”, dijo a la AFP Anna Parthun.

El área alrededor del lugar donde Pretti fue asesinado quedó acordonada el domingo con cinta amarilla de precaución y patrullas estacionadas a lo ancho de la carretera.

“Mentiras repugnantes”

En una extensa publicación a través de Truth Social, Trump arremetió contra dirigentes demócratas, culpándolos de que ciudades y estados se nieguen a cumplir con la ofensiva contra la inmigración.

“Trágicamente, dos ciudadanos estadounidenses han perdido la vida como resultado de este caos provocado por los demócratas”, escribió.

Indignación por muerte de Alex Pretti. Foto: Anadolu via Getty Images

Los padres de Pretti habían acusado más temprano al gobierno de Trump de difundir “mentiras repugnantes” sobre su hijo. “Estaba claramente desarmado cuando fue atacado por los agentes cobardes y asesinos del ICE”, afirmaron a través de un comunicado.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró compartir el dolor de los padres, en el programa de Fox News “The Sunday Briefing”.

Su tono fue diferente al del sábado, cuando señaló en una rueda de prensa que Pretti había atacado a las fuerzas del orden.

Orden judicial

Miles de agentes federales de inmigración están desplegados desde hace semanas en Mineápolis, después de informes sobre un presunto fraude por parte de inmigrantes somalíes, acusaciones con connotaciones raciales que Trump ha amplificado repetidamente.

El gobernador del estado, el demócrata Tim Walz, insistió en que Trump ponga fin al operativo antiinmigración, que ha dado como resultado lamentables sucesos en un periodo de tiempo corto y que puede seguir escalándose si no se toman las medidas necesarias.

“Minnesota cree en la ley y el orden. Creemos en la paz. Y creemos que Trump debe retirar de Minnesota a sus 3.000 agentes sin entrenar antes de que asesinen a otro estadounidense en las calles”, escribió en X.

“¿Cuál es el plan, Donald Trump?”, dijo Walz, cuestionando al presidente Donald Trump en medio de una rueda de prensa. “¿Qué se necesita para sacar a estos agentes federales fuera de nuestro estado?”.

Líderes de 60 corporaciones empresariales con sede en Minnesota, incluida la cadena minorista Target, firmaron el domingo una carta abierta “en la que piden una desescalada inmediata de las tensiones” y que las autoridades trabajen conjuntamente.

Las autoridades locales presentaron una demanda contra el gobierno federal para obtener una orden judicial para suspender la operación, con una primera audiencia programada para el lunes.

El expresidente estadounidense Barack Obama calificó el domingo la muerte de Pretti como una “tragedia desgarradora” y “un llamado de atención” de que muchos valores fundamentales de Estados Unidos están cada vez más “bajo ataque”.

Protestas en contra de las acciones del ICE. Foto: Anadolu via Getty Images

“Depende de cada uno de nosotros, como ciudadanos, alzar la voz contra la injusticia, proteger nuestras libertades fundamentales y exigir responsabilidades a nuestro gobierno”, escribió el demócrata en un comunicado conjunto con su esposa Michelle Obama.

El expresidente Bill Clinton condenó el domingo las “horribles escenas” en Mineápolis. “Depende de todos los que creemos en la promesa de la democracia estadounidense alzarnos, alzar la voz y demostrar que nuestra nación todavía pertenece a ‘Nosotros, el Pueblo’”, dijo Clinton.

La indignación en Minnesota se reavivó el martes con el caso de Liam Conejo Ramos, de cinco años, y su padre, Adrian Conejo Arias, de nacionalidad ecuatoriana, detenidos cuando llegaban a su casa.

Además, se ha cuestionado repetidamente las estrategias que ha decidido tomar el ICE para adelantar sus operativos; en ocasiones, estos han decidido prescindir de su uniforme para utilizar ropa civil y adelantar operativos de esta forma, lo que incentiva un debate en torno a la legitimidad de estas estrategias.

*Con información de AFP.