Gente

Aterciopelados hace historia: el emotivo regreso de Andrea Echeverri y Héctor Buitrago a los Grammy 2026

Aterciopelados regresa a los Grammy 2026 con ‘Genes rebeldes’. Descubra los detalles de su nominación histórica y la gira que celebra 30 años de éxito musical.

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

28 de enero de 2026, 10:21 p. m.
La agrupación Aterciopelados estará presente en Oiga Mire Lea, para hablar de la relación entre la música y las letras.
Foto: Olga Carrillo

La banda más icónica del rock mestizo colombiano, Aterciopelados, vuelve a la cúspide de la música global. Con su nominación a los Grammy Awards 2026, Andrea Echeverri y Héctor Buitrago demuestran que su esencia rebelde y transformadora sigue más viva que nunca en la escena internacional.

Marc Anthony será padre por octava vez: el emotivo anuncio junto a Nadia Ferreira en su tercer aniversario

Un regreso triunfal a Los Ángeles

El dúo bogotano aterrizará en Los Ángeles para competir en la categoría de Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo con su más reciente producción discográfica: Genes Rebeldes. Este álbum no es solo una colección de canciones, sino un manifiesto sonoro que redefine la rebeldía. Este trabajo se entiende como un “acto consciente, creativo y transformador” que conecta profundamente con los debates sociales contemporáneos.

La nominación de este 2026 no es un evento aislado; es la consolidación de un presente artístico vibrante. Tras décadas de carrera, Aterciopelados ha logrado mantener una elegancia excéntrica y un discurso social que resuena tanto en las nuevas generaciones como en aquellos que crecieron con sus primeros himnos.

El puente histórico: de 1998 a 2026

La presencia de Aterciopelados en la alfombra roja de los Grammy evoca una nostalgia poderosa. Es imposible olvidar que en 1998, la banda hizo historia al convertirse en el primer artista colombiano nominado a estos galardones gracias a su álbum La Pipa de la Paz.

Tres décadas después, el destino parece trazar un círculo perfecto. La banda ha anunciado que este año no solo se trata de Genes Rebeldes, sino también de una gran celebración de aquel hito fundacional. Se espera que el grupo inicie una gira especial por Latinoamérica y Europa para conmemorar los años de La Pipa de la Paz, uniendo su pasado histórico con su presente vanguardista.

‘Genes Rebeldes Tour’: el camino hacia el gramófono

¿Se repite la historia de Nataly Umaña? Esposo de Johanna Fadul reacciona a los coqueteos que recibe en ‘La casa de los famosos’

El reconocimiento de la Academia llega en un momento de alta intensidad para la banda. Según fuentes oficiales Aterciopelados se encuentra culminando el Genes Rebeldes Tour por Estados Unidos. Esta gira, que finalizará en marzo, ha recorrido escenarios emblemáticos buscando ofrecer una experiencia íntima y auténtica.

Entre las fechas destacadas para este cierre de gira se encuentran:

  • 6 de marzo: Boston
  • 7 de marzo: Philadelphia
  • 8 de marzo: Washington D.C.
  • 10 de marzo: Carrboro

Más que música: un compromiso social vigente

Aterciopelados ha construido su leyenda sobre pilares que hoy son más relevantes que nunca: el empoderamiento femenino, la defensa del medio ambiente y el amor como una fuerza de resistencia. Andrea Echeverri, con su voz inconfundible, y Héctor Buitrago, con su visión sonora, continúan utilizando la plataforma de los Grammy para reiterar su llamado por un mundo en paz.

La expectativa es alta. Colombia estará atenta a la ceremonia, no solo por la posibilidad de un nuevo trofeo para el país, sino por la validación de una trayectoria que ha sabido envejecer con dignidad, coherencia y mucha música.

Noticias Destacadas