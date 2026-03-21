Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, rivales y vecinos

Tremenda sorpresa se llevaron los asesores del candidato presidencial Abelardo de la Espriella cuando inauguraron la sede principal de la campaña, en una exclusiva zona del norte de Bogotá. Ese día se enteraron de que la moderna casa que alquilaron, de dos pisos, con jardines, zonas para mascotas y amplias oficinas, es vecina del lugar de residencia de Iván Cepeda.

Mauricio Cárdenas vaticinó qué pasaría si alguno de los extremos, Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda, llegara a la Presidencia

A la hora de escoger el cuartel de De la Espriella, nadie se percató de esa coincidencia. El candidato de izquierda, cada vez que sale de su vivienda, tiene que ver una valla gigante con la famosa figura del tigre. Como quien dice, rivales pero vecinos en la contienda electoral de 2026. Cerca del sitio también está una sede diplomática rusa y una sinagoga.