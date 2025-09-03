Suscribirse

Gente

Candidata de ‘Miss Universe Colombia’ respondió a los que le hacen bullying y critican su apariencia

La representante del Amazonas hizo importante anuncio en sus redes sociales.

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

4 de septiembre de 2025, 2:40 a. m.
Candidata a Miss Universe Colombia 2025.
Candidata a Miss Universe Colombia 2025. | Foto: Canal RCN - Miss Universe Colombia, El Reality

Aunque Miss Universe Colombia fue inaugurado en 2020, por primera vez se tomó la decisión de llevar a cabo este certamen de belleza en formato de reality, transmitido a través de las pantallas del Canal RCN.

El pasado 30 de agosto se estrenó la primera temporada de esta producción, que tiene como objetivo seleccionar a las mejores candidatas de cada departamento del país, con el fin de escoger a la representante que participará en el concurso internacional, programado para el próximo 21 de noviembre en Tailandia.

Este 30 de agosto a las 8:00 p.m. no te pierdas el gran estreno de Miss Universe Colombia, el reality,
Canal RCN. | Foto: Captura de pantalla Instagram @missuniversecoloficial

Tal como se había anticipado, la conducción del show está a cargo de Claudia Bahamón, quien acompaña a los tres exigentes jurados, expertos en este tipo de certámenes.

La mesa de jueces la conforman el diseñador Hernán Zajar y las exrepresentantes de Colombia, Andrea Tovar y Valerie Domínguez.

Como es habitual en los reinados, la labor de los jurados consiste en evaluar a cada participante, teniendo en cuenta su conocimiento cultural, habilidades de liderazgo y capacidad de comunicación, además de sus atributos físicos y nivel de preparación.

Miss Amazonas ha sido víctima de fuertes críticas en redes sociales

Con tan solo 19 años, Rebeca Alejandra Castillo, representante del Amazonas, se convirtió en tendencia en redes sociales luego de ser víctima de fuertes comentarios por parte de personas que manifestaron que le faltaba preparación para ser parte del proyecto y cuestionaron su belleza.

Esto hizo que la joven estudiante de ciencias políticas se pronunciara en varias ocasiones por medio de su nuevo perfil de Instagram, y que afirmara que se convertirá en creadora de contenido.

Dejó saber que por medio de sus videos hablará de la resiliencia la inclusión y la inspiración, pues afirma que en este momento de su vida ‘no busca ser perfecta, busca ser real’.

La joven es una de las aspirantes a Miss Universe Colombia, del Canal RCN.
La joven es una de las aspirantes a Miss Universe Colombia, del Canal RCN. | Foto: Captura Miss Universe Colombia - Canal RCN / Montaje: Semana

A través de su más reciente historia en redes sociales, la joven participante de Miss Universe Colombia, El Reality respondió a quienes la han convertido en meme y le han enviado mensajes ofensivos, ya que algunos comentarios aseguran que no posee la belleza suficiente para representar a su departamento e, incluso, la han llegado a llamar “fea”.

“El bullying y las críticas no me detuvieron. Hoy transformo el dolor en fuerza y sueños grandes”, escribió junto a una de las fotografías oficiales de la producción del Canal RCN.

La participante de Miss Universe Colombia se pronunció por medio de sus redes sociales.
La participante de Miss Universe Colombia se pronunció por medio de sus redes sociales. | Foto: Instagram @rebeca.castillo29

Esto hizo que recibiera el apoyo de miles de personas que conectan con su mensaje, y aunque lleva pocos días en sus redes sociales y no cuenta con una publicación oficial en el feed, suma más de 1.100 seguidores.

Noticias Destacadas

