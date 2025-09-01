Suscribirse

Ella es la candidata transgénero que está participando en Miss Universe Colombia 2025

La representante trans está en busca de la corona y ser la próxima Señorita Colombia que participe en Miss Universo.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

1 de septiembre de 2025, 11:32 p. m.
El concurso de belleza Miss Universe Colombia tiene como objetivo seleccionar a la próxima representante del país para que participe el certamen internacional Miss Universo que se realiza anualmente.

Contexto: Ella es la exnovia de Pirry; participará en Miss Universe Colombia 2025

Esta edición se llevará a cabo en un formato de reality, donde las participantes deberán realizar diferentes retos y pruebas físicas y de conocimiento, cultura general, todo esto acompañado de la belleza, pues esta versión busca a la mujer más real y verdadera.

El pasado 30 de agosto inició este esperado concurso que tiene como productora ejecutiva a Claudia Bahamón y como jurados a las exreinas Valerie Domínguez y Andrea Tovar, junto al reconocido diseñador Hernán Zajar.

¿Quién es la candidata transgénero?

Se trata de Mariana Morales Ospina, quien logró ser escogida en la primera prueba para ser la representante de la capital del país. La joven de 27 años es psicóloga, modelo, actriz y activista LGBTIQ+.

“Soy una mujer fuerte, valiente y resiliente, y quiero mostrar en este reality que las mujeres trans podemos habitar espacios tan hermosos porque somos más que cuerpo-identidad, somos alma”, dijo Mariana es su presentación.

La bogotana tiene 10 mil seguidores en su perfil de Instagram y comparte su vida profesional, mostrando las diferentes pasarelas, proyectos y eventos en los que ha participado anteriormente.

Contexto: Luto por la muerte de reina de belleza que estuvo en Miss Universo 2017; primera finalista colombiana reaccionó

Su más reciente publicación en vestido de baño, el cual utilizó en la primera pasarela que se realizó el día sábado, tiene más de dos mil me gusta y más de cien comentarios que destacan su belleza.

“Hermosa, me alegra mucho que cumplas tus sueños”; “Señorita Bogotá me llena el corazón ver esto”; “Qué orgullo ver cómo lideramos escenarios con amor, disciplina, esfuerzo e identidad”; “Haciendo historia”; “¡Preciosa! Qué linda estás”; entre otros.

Es la primera vez que Morales participa en un concurso con proyección internacional y también sería la primera latina transgénero si llegase a ser coronada como Miss Universe Colombia.

¿Qué dijo Mariana frente a las críticas?

En una entrevista con Infobae, la candidata mencionó que no había participado en este tipo de formatos y que Colombia no está lista para la participación de una mujer trans, pero también le pareció una oportunidad para visibilizar a la comunidad.

Creo que los comentarios y críticas se están dando por algo que todavía no están conociendo”, dijo la representante de Bogotá, afirmando que los colombianos juzgan sin conocer la historia y que realmente buscar marcar una diferencia para que se haga un cambio, añadiendo que no es solo ganar, sino participar.

