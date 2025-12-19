Gente

Kristin Cabot, mujer involucrada con CEO infiel en concierto de Coldplay, habló de amenazas y abuso que sufrió por la polémica

La mujer de recursos humanos habló del miedo que llegaron a sentir sus hijos.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

19 de diciembre de 2025, 3:02 p. m.
Ejecutiva envuelta en escándalo de infidelidad con CEO Andy Byron en concierto de Coldplay habló públicamente.
Ejecutiva envuelta en escándalo de infidelidad con CEO Andy Byron en concierto de Coldplay habló públicamente. Foto: X/@Indie5051

Meses después de que un breve momento captado por la Kiss Cam de un concierto de Coldplay se volviera viral, la mujer implicada, Kristin Cabot, decidió dar su versión de los hechos.

La entonces ejecutiva de Recursos Humanos habló del episodio que, reconoce, le dio un giro total a su vida y puso fin a su trayectoria profesional.

Cabot, de 53 años y madre de dos hijos, ofreció entrevistas publicadas el pasado jueves 18 de diciembre, en las que abordó la escena de 16 segundos en la que apareció en muestras muy amorosas con su entonces jefe, Andy Byron, quien en su momento era el director ejecutivo de la empresa Astronomer y también era un hombre casado.

Chris Martin reaccionó en pleno concierto
Chris Martin reaccionó en pleno concierto Foto: GETTY y X/@PopBase

Aquella imagen la convirtió rápidamente en un “meme” y, según sus propias palabras al medio británico The Times, esta situación la volvió “inempleable”.

Gente

Mhoni Vidente dio el horóscopo para el fin de semana antes de Navidad: predicciones para el 20 y 21 de diciembre

Gente

Niño Prodigio: predicciones y horóscopo para hoy viernes, 19 de diciembre

Gente

‘Alerta’, famoso humorista, por poco es víctima de secuestro: así evitó caer en popular ‘modus operandi’

Gente

Horóscopo y advertencias para los 12 signos del zodiaco este viernes 19 de diciembre: predicciones de Nana Calistar

Gente

Reconocido actor y director de cine confesó que tiene VIH: “Hoy me siento profundamente feliz”

Gente

Ritual para obtener dinero en diciembre; este es el paso a paso

Gente

Premios Óscar llegarán a YouTube en 2029 y dejarán de ser transmitidos en ABC: esta es la razón

Mundo

Mujer captada en vivo con su jefe casado, por la cámara de besos de Coldplay, habla por primera vez: “El precio que elegí pagar”

Mundo

Andy Byron, CEO infiel en concierto de Coldplay, reapareció junto a su esposa; así se ve la pareja dos meses después del escándalo

Mundo

El escándalo de la cámara de besos de Coldplay da un nuevo giro: CEO de Astronomer es visto paseando con su esposa

Al explicar lo ocurrido, la exdirectiva señaló que todo fue consecuencia de una “mala decisión” tras haber consumido “un par de High Noons”, la bebida hard seltzer elaborada con vodka real y jugo de fruta.

“Tomé una mala decisión y tuve un par de High Noons y bailé y actué de manera inapropiada con mi jefe”, declaró a The New York Times, aunque también reconoció que él era su “gran amor platónico”.

Andy Byron, CEO infiel en concierto de Coldplay, reapareció junto a su esposa; así se ve la pareja dos meses después del escándalo

Kristin Cabot, mujer de la polémica de Coldplay, habló de abusos y amenazas

Cabot afirmó que este difícil momento no termina aún ni para ella ni para sus hijos, quienes están muy molestos con ella por lo sucedido e incluso no quieren compartir ciertos espacios públicos con ella, debido a la vergüenza que sienten.

“No se acabó para mí, ni se acabó para mis hijos. El acoso no ha terminado [...] Están enfadados conmigo. y pueden estar enojados conmigo por el resto de sus vidas, tengo que aceptar eso”, dijo Cabot.

En cuanto al abuso que ha desatado esta situación, Kristin manifestó que para ella ha sido bastante complejo por los comentarios que recibe.

CEO de Astronomer, Andy Byron, se disculpa por escándalo en concierto de Coldplay y pide respeto por su privacidad.
CEO de Astronomer, Andy Byron, se disculpa por escándalo en concierto de Coldplay y pide respeto por su privacidad. Foto: X: @Indie5051

“Creo que, como mujer, como siempre sucede con nosotras, fui quien recibió la mayor parte del abuso. La gente decía cosas como que era una ‘cazafortunas’ o que ‘llegué a la cima durmiendo con alguien’, lo cual no podría estar más lejos de la realidad. Trabajé tan duro para disipar eso toda mi vida y aquí me acusaban de ello”, indicó para The Times.

Para el New York Times, Cabot mencionó que del abuso llegó a las amenazas de muerte, y al miedo que sentían sus hijos de que algo le pasara a ella.

El escándalo de la cámara de besos de Coldplay da un nuevo giro: CEO de Astronomer es visto paseando con su esposa

En la conversación mencionó que incluso una persona le escribió que ya sabía ella dónde iba a comprar y le dijo: “Voy por ti”.

“Mis hijos tenían miedo de que yo fuera a morir y ellos fueran a morir”, dijo, confesando que tanto ella como su familia tenían miedo de asistir a eventos sociales e incluso de ir a espacios públicos.

Además, mencionó que sus datos personales fueron puestos en línea, y durante semanas fue bombardeada con hasta 600 llamadas. También veía pasar paparazzis fuera de su casa y recibió entre 50 y 60 amenazas de muerte.

Mas de Gente

Mhoni Vidente dio el horóscopo para la primera semana de diciembre de 2025.

Mhoni Vidente dio el horóscopo para el fin de semana antes de Navidad: predicciones para el 20 y 21 de diciembre

Niño Prodigio: predicciones para los 12 signos.

Niño Prodigio: predicciones y horóscopo para hoy viernes, 19 de diciembre

La directora de recursos humanos de Astronomer, Kristin Cabot, se vio envuelta en un escándalo que se hizo viral

Kristin Cabot, mujer involucrada con CEO infiel en concierto de Coldplay, habló de amenazas y abuso que sufrió por la polémica

Alerta, humorista colombiano, casi es víctima de secuestro.

‘Alerta’, famoso humorista, por poco es víctima de secuestro: así evitó caer en popular ‘modus operandi’

Horóscopo de Nana Calistar para este miércoles 15 de octubre de 2025.

Horóscopo y advertencias para los 12 signos del zodiaco este viernes 19 de diciembre: predicciones de Nana Calistar

Eduardo Casanova, reconocido actor y director de cine confesó que tiene VIH, “hoy me siento profundamente feliz”

Reconocido actor y director de cine confesó que tiene VIH: “Hoy me siento profundamente feliz”

¿Cansado de luchar con las finanzas? Aprenda cómo este ritual en 7 días puede cambiar su suerte y desbloquear el flujo de dinero en su vida.

Ritual para obtener dinero en diciembre; este es el paso a paso

Los premios de la academia serán transmitidos a través de la plataforma de streaming.

Premios Óscar llegarán a YouTube en 2029 y dejarán de ser transmitidos en ABC: esta es la razón

Shakira "las mujeres ya no lloran World tour" cierre Argentina

Shakira cierra su gira por Latinoamérica con un emotivo mensaje: “Nos hemos inventado un camino propio”

Michelle Orozco, comparte su experiencia con enfermedad autoinmune.

Preocupación por la salud de reconocida actriz: esta es la extraña afección que le quita el sueño

Noticias Destacadas