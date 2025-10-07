Suscribirse

Gente

Andy Byron, CEO infiel en concierto de Coldplay, reapareció junto a su esposa; así se ve la pareja dos meses después del escándalo

La pareja apareció usando sus argollas de matrimonio durante un picnic familiar.

Redacción Gente
7 de octubre de 2025, 6:19 p. m.
Andy Byron, ex CEO de Astronomer, reapareció en público junto a su esposa Megan Kerrigan tras el escándalo de infidelidad ocurrido durante un concierto de Coldplay el pasado 16 de julio de 2025.

La polémica se desató cuando la llamada “kiss cam” del evento celebrado en el Gillette Stadium de Massachusetts captó a Byron con Kristin Cabot, directora de recursos humanos de la misma empresa, en una situación comprometedora que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Contexto: Andy Byron, empresario descubierto en concierto de Coldplay, tomó drástica decisión tras escándalo de infidelidad

Fue tal la viralidad del momento que Chris Martin, vocalista de Coldplay, incluso bromeó durante el concierto sobre si se trataba de una aventura o simplemente de personas tímidas, lo que incrementó la atención mediática del episodio.

Las consecuencias fueron inmediatas en el ámbito corporativo: Byron renunció a su cargo como CEO de Astronomer, y Cabot también dejó su puesto, luego de que la empresa iniciara una investigación interna para evaluar posibles violaciones a las normas de conducta laboral. La compañía emitió un comunicado enfatizando la importancia de los estándares éticos en sus líderes, confirmando que la renuncia de Byron fue aceptada.

Contexto: Nuevo video muestra al CEO Andy Byron siéndole infiel a su esposa en concierto de Coldplay

Tras dos meses después del escándalo, el ex CEO fue visto de nuevo junto a su esposa. En las imágenes, reveladas por Daily Mail, se ve a la pareja por las calles de Kennebunk, en el estado de Maine, luciendo sus anillos de matrimonio.

Según Daily Mail, la pareja disfrutó de un picnic al atardecer en la playa después de salir de una residencia local, lo que indica un intento de restablecer la relación tras meses de tensión pública.

La aparición pública se da después de que Megan se refugiara en la residencia matrimonial, valorada en 2.4 millones de dólares, para proteger su privacidad mientras se calmaban las aguas alrededor del escándalo.

Tras meses de especulaciones, la reciente aparición pública de Andy Byron con Megan deja entrever una posible reconciliación, aunque el futuro de su relación personal sigue siendo objeto de atención y comentarios en medios y redes sociales. La pareja ha intentado manejar con discreción la situación, alejándose del foco mediático.

Contexto: Kristin Cabot, la mujer que fue captada con otro hombre en concierto de Coldplay, solicitó su divorcio: “a eso le llamo karma”

Este caso ha sido seguido con intensidad no solo por las implicaciones personales, sino también por el impacto en la reputación de una compañía clave en el sector tecnológico de inteligencia artificial. La situación ha obligado a Astronomer a implementar medidas de gestión de crisis, incluyendo la contratación de expertos para manejar la crisis de imagen y mitigar el daño sufrido.

