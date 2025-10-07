Andy Byron, CEO infiel en concierto de Coldplay, reapareció junto a su esposa; así se ve la pareja dos meses después del escándalo

Andy Byron, ex CEO de Astronomer, reapareció en público junto a su esposa Megan Kerrigan tras el escándalo de infidelidad ocurrido durante un concierto de Coldplay el pasado 16 de julio de 2025.

La polémica se desató cuando la llamada “kiss cam” del evento celebrado en el Gillette Stadium de Massachusetts captó a Byron con Kristin Cabot, directora de recursos humanos de la misma empresa, en una situación comprometedora que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Fue tal la viralidad del momento que Chris Martin, vocalista de Coldplay, incluso bromeó durante el concierto sobre si se trataba de una aventura o simplemente de personas tímidas, lo que incrementó la atención mediática del episodio.

Las consecuencias fueron inmediatas en el ámbito corporativo: Byron renunció a su cargo como CEO de Astronomer, y Cabot también dejó su puesto, luego de que la empresa iniciara una investigación interna para evaluar posibles violaciones a las normas de conducta laboral. La compañía emitió un comunicado enfatizando la importancia de los estándares éticos en sus líderes, confirmando que la renuncia de Byron fue aceptada.

As stated previously, Astronomer is committed to the values and culture that have guided us since our founding. Our leaders are expected to set the standard in both conduct and accountability, and recently, that standard was not met.



Andy Byron has tendered his resignation, and… pic.twitter.com/aTTUhnnyVz — Astronomer (@astronomerio) July 19, 2025

Tras dos meses después del escándalo, el ex CEO fue visto de nuevo junto a su esposa. En las imágenes, reveladas por Daily Mail, se ve a la pareja por las calles de Kennebunk, en el estado de Maine, luciendo sus anillos de matrimonio.

Según Daily Mail, la pareja disfrutó de un picnic al atardecer en la playa después de salir de una residencia local, lo que indica un intento de restablecer la relación tras meses de tensión pública.

Andy Byron, CEO infiel en concierto de Coldplay reapareció junto a su esposa, así se ve la pareja tras dos meses después del escándalo | Foto: Daily Mail

Andy Byron, ex CEO y protagonista de la ‘kiss cam’ de Coldplay, reaparece públicamente con su mujer | Foto: Facebook Megan Kerrigan

La aparición pública se da después de que Megan se refugiara en la residencia matrimonial, valorada en 2.4 millones de dólares, para proteger su privacidad mientras se calmaban las aguas alrededor del escándalo.

Tras meses de especulaciones, la reciente aparición pública de Andy Byron con Megan deja entrever una posible reconciliación, aunque el futuro de su relación personal sigue siendo objeto de atención y comentarios en medios y redes sociales. La pareja ha intentado manejar con discreción la situación, alejándose del foco mediático.