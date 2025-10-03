Sean ‘Diddy’ Combs, condenado a 4 años de prisión por cargos de prostitución

El productor musical y cantante estadounidense Sean ‘Diddy’ Combs fue condenado a 4 años de prisión por transportar personas a través de Estados Unidos en avión para encuentros sexuales a los que él llamaba “freak-offs”, incluidas sus novias y trabajadores sexuales masculinos.

El juez ordenó a Sean “Diddy” Combs cumplir 50 meses de prisión por dos cargos relacionados con la prostitución. Combs también recibió cinco años de libertad supervisada y una multa de 500.000 dólares.

Combs fue sentenciado en un tribunal federal de la ciudad de Nueva York, tres meses después de ser declarado culpable de dos cargos relacionados con la prostitución. Fue absuelto de los cargos más graves de tráfico sexual y conspiración para cometer extorsión, según ABC News.

Sean Diddy Combs. | Foto: afp

Parte de la sentencia de Sean Combs son cinco años de libertad supervisada.

El tribunal también ordenó la confiscación de los bienes “utilizados o destinados a ser utilizados para cometer o facilitar la comisión de los delitos” por los que fue condenado, según el NY Times.

La sala permaneció en silencio mientras el juez Subramanian anunciaba su sentencia, según el diario norteamericano.

Algunos familiares y amigos de Sean Combs se tapaban la boca con las manos mientras el juez subrayaba la gravedad de los crímenes del magnate. Combs permaneció impasible durante toda la explicación del juez, pero pareció aturdido y enojado al conocerse la magnitud de la sentencia.

En este sketch judicial, Sean Diddy Combs reacciona al declarar durante su audiencia de sentencia en el tribunal federal de Manhattan, el viernes 3 de octubre de 2025, en Nueva York. (Elizabeth Williams vía AP) | Foto: AP