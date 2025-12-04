HBO Max había lanzado La caída de Diddy (Fall of Diddy), un documental sobre Sean ‘Diddy’ Combs, personaje inescrupuloso que se llevó a lo más alto de la industria musical solo para caer a lo más bajo. Ahora, Netflix lanza el suyo: un explosivo documental, producido por su eterno rival 50 Cent, que sale al aire a pesar de los intentos del desacreditado magnate musical por impedir su emisión.

Combs fue condenado en octubre a cuatro años y dos meses de prisión por cargos de trata de personas con fines de prostitución, pero un jurado desestimó los cargos más graves de tráfico sexual y conspiración, evitándole la cadena perpetua.

La miniserie de cuatro capítulos llamada Sean Combs: The Reckoning narra la carrera y dramática caída del rapero y productor musical de 56 años.

Aubrey O'Day, exintegrante de Danity Kane, sufrió por cuenta de este monstruo y lo cuenta a todos... | Foto: Cortesía de Netflix

Fue acusado de obligar a mujeres —incluidas su exnovia Cassie Ventura y otra pareja que testificó bajo el seudónimo de Jane— a participar en maratones sexuales con prostitutos masculinos mientras él se masturbaba o grababa.

La docuserie presenta entrevistas con otras personas que detallan su supuesto comportamiento depredador, así como testimonios de dos personas que alegan que la estrella del hip hop las agredió sexualmente.

Los abogados de Combs intentaron detener el lanzamiento del documental el martes a través de una carta de cese y desistimiento a Netflix un día antes, alegando una aparente violación a los derechos de autor.

Señalan un video en el que Combs habla con su equipo legal diciendo que le urge “encontrar a alguien que trabaje” con ellos, “que haya lidiado con lo más sucio de lo sucio en el negocio de los medios y la propaganda”. El video fue grabado días antes de su arresto en septiembre de 2024.

Cofundador de Bad Boy Records y amigo personal de Combs, Kirk Burrows es una de las muchas voces que explican al nefasto personaje. | Foto: Cortesía de Netflix

Juda Engelmayer, portavoz de Combs, dijo que el artista grabó el video para “contar su propia historia, a su manera”. “Es fundamentalmente injusto e ilegal que Netflix se apropie indebidamente de ese trabajo”, agregó Engelmayer.

En un comunicado de Netflix citado por The Washington Post, la compañía dice que obtuvo legalmente las imágenes de Combs.

Engelmayer también se quejó de que el rapero Curtis Jackson, nombre real de 50 Cent, fuera el productor ejecutivo del documental, y dijo que era un “adversario de larga data con una vendetta personal que ha pasado demasiado tiempo difamando a Combs”.

Su enemistad se remonta a mediados de la década del 2000, cuando 50 Cent lanzó una canción acusando a Combs de saber quién mató al famoso rapero The Notorious B.I.G. en 1997. Vale anotar que 50 Cent, quien se ha asociado políticamente con Donald Trump, fue uno de los invitados de J Balvin a la extravaganza musical que el reguetonero ofreció hace pocos días en Medellín.

Actualmente, Combs está pagando su pena en una prisión federal de baja seguridad a unos 130 kilómetros al sur de Nueva York. Será liberado en mayo de 2028.

'Sean Combs: Ajuste de cuentas' | Foto: Cortesía de Netflix

Sobre la producción, en The Guardian, Stuart Heritage dice: “Después de ver la serie, se entiende por qué Combs podría estar desconcertado. Se trata de un hombre cuya caída en desgracia el año pasado fue repentina y total, y aun así, Sean Combs: The Reckoning se siente como un momento sin retorno para él. Expone y fundamenta tantas acusaciones horribles de forma tan exhaustiva que su regreso al estrellato está bloqueado para siempre”. Y sentencia que en su profundidad y detalles, “seguramente le bloqueará cualquier posibilidad de regresar al estrellato”.