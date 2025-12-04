Cantautora, productora, visionaria, ganadora del Grammy… Rosalía anunció esta mañana la vasta extensión de su gira más ambiciosa hasta la fecha: el Lux Tour 2026. Este recorrido monumental por arenas del mundo acompaña el lanzamiento de su aclamado álbum Lux, que lanzó vía Columbia Records.

Producida por Live Nation, la gira comenzará el 16 de marzo en Lyon, Francia, e incluirá paradas en Francia, Suiza, Italia, España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, México y Puerto Rico. El tour culminará el 3 de septiembre en San Juan, Puerto Rico.

Entre los destinos más esperados destaca su presentación en Bogotá, donde Rosalía se reencontrará con el público colombiano en el Movistar Arena el 16 de julio. La catalana tuvo apariciones aplaudidas en el país, en 2022, ese mismo escenario y, antes, con una aparición en el Festival Estéreo Picnic (aún se realizaba en Briceño 18).

Rosalía volverá a encontrarse con el público colombiano en el Movistar Arena el 16 de julio. | Foto: Wide- Noah Dillon

El espectáculo dará vida al cuarto álbum de estudio de Rosalía, Lux, grabado originalmente con la London Symphony Orchestra bajo la dirección de Daníel Bjarnason. El disco incluye colaboraciones con Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza, Yves Tumor y la Escolania de Montserrat i Cor Cambra Palau de la Música Catalana.

Además, Lux ha marcado el debut comercial más fuerte en su carrera, rompiendo múltiples récords globales, incluido el #1 en el Global Top Albums Chart de Spotify y el debut más grande en la historia para una artista femenina de habla hispana en la plataforma.

El álbum también obtuvo resultados históricos en España, cifras récord en Francia y Reino Unido, múltiples debuts en el número uno a través de Europa, su posición más alta en Estados Unidos y un fuerte impulso en toda América Latina. Lux confirma el estatus de Rosalía como una de las artistas más influyentes e innovadoras del panorama musical actual.

Se trata de “un álbum de alcance y ambición asombrosas… que constantemente te deja con la mandíbula en el piso”, según la revista británica NME. | Foto: NOAH DILLON

Tanto a nivel crítico como comercial, Lux representa su obra más ambiciosa hasta la fecha. Se trata de “un álbum de alcance y ambición asombrosas… que constantemente te deja con la mandíbula en el piso”, según la revista británica NME.

En este trabajo, “la española canta en 13 idiomas diferentes, lo que subraya el carácter multidisciplinar y universal del disco. La temática de Lux gira en torno a la mística femenina, la transformación y la trascendencia espiritual, llevada a través de una producción que mezcla sonidos clásicos con elementos contemporáneos y referencias a la ópera, creando así una obra atemporal que ha sido aclamada por la crítica especializada”.

Con Motomami, Rosalía se convirtió en la primera artista española en debutar en el tope del Global Album Chart de Spotify, obtuvo la calificación más alta del año en Metacritic y realizó una de las giras más aclamadas de la década con el Motomami World Tour. Desde entonces, su influencia global ha seguido creciendo, desde su icónico momento en la Met Gala 2025 con Balmain hasta campañas con Calvin Klein y su rol como Global Ambassador de New Balance, además de su debut actoral en Euphoria (2026).

Con esta nueva música y estos anuncios, la artista inicia una etapa transformadora de su carrera artística. | Foto: NOAH DILLON

Ahora, con esta nueva música y estos anuncios, la artista inicia una etapa transformadora de su carrera artística.