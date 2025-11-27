Suscribirse

‘Euphoria 3′: detalles del primer adelanto de la nueva temporada de la aclamada serie de HBO Max

La serie regresará en 2026 y presentará la continuación del relato creado por Sam Levinson.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

27 de noviembre de 2025, 6:39 p. m.
Euphoria
Euphoria | Foto: HBO Max

Euphoria se ha consolidado como una de las series más populares y comentadas de HBO Max desde su estreno en 2019. La producción cautivó rápidamente a la audiencia gracias a su narrativa cruda y directa, que abordaba la vida de un grupo de jóvenes enfrentados a situaciones intensas relacionadas con estereotipos sociales, consumo de drogas, vínculos amorosos, conflictos familiares y dinámicas propias de la actualidad. Sus dos primeras temporadas lograron un fuerte impacto, convirtiéndose en un fenómeno de la cultura televisiva.

Mientras tanto, la tercera entrega —que podría llegar a comienzos de 2026— ha generado enorme expectativa. El equipo creativo busca darle un cierre definitivo a la historia, resolviendo las subtramas que se desarrollaron alrededor de los protagonistas.

Aunque aún no se ha revelado la línea central de esta nueva temporada, diversos rumores apuntan a que profundizará en la evolución de varios personajes que destacaron en la más reciente entrega.

Contexto: ‘Euphoria’ temporada 3: revelan última novedad en el elenco de la famosa serie de HBO Max

Primer adelanto de ‘Euphoria 3′

De acuerdo con información revelada en redes sociales, basándose en una proyección de HBO Max, el primer adelanto mostrará la realidad de los personajes cinco años después de lo visto en la segunda temporada.

En lo que recogen medios internacionales, Cassie estará comprometida con Nate y llevará una doble vida con una cuenta de OnlyFans. Jules tendrá un rol de ‘sugar baby’ y estará vinculada a un cirujano adinerado.

Por su parte, Rue seguirá en adicción a las drogas y será perseguida por narcotraficantes, quienes buscarán cobrarse las deudas pendientes. Maddie tendría una posición distinta, la cual se irá desvelando poco a poco.

Según lo revelado, el teaser saldría este 27 de noviembre, basándose en lo informado por The Beyond Reporter. Sin embargo, no hay información confirmada de fuentes oficiales.

Integrantes que llegan al elenco de ‘Euphoria’

Por plataformas digitales se dieron a conocer los artistas y rostros frescos para la nueva trama. En la lista están Rosalía, Sharon Stone, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Marshawn Lynch, Darell Britt-Gibson, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado, Anna Van Patten y James Landry Hérbert.

Actores que regresan a ‘Euphoria 3′

HBO Max, meses atrás, dio una lista del elenco que retorna a la historia y conserva sus personajes: Zendaya, Hunter Schafer, Alexa Demie, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Maude Apatow, Eric Dane, Colman Domingo, Chloe Cherry y Martha Kelly.

Euphoria 3: estreno de HBO en 2026
Euphoria 3: estreno de HBO en 2026 | Foto: HBO Max - Tráiler Euphoria 2

