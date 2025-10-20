Suscribirse

‘Euphoria’ temporada 3: revelan última novedad en el elenco de la famosa serie de HBO Max

Esta serie atrapa con una trama que envuelve problemas complejos de adolescentes.

Redacción Cultura
20 de octubre de 2025, 7:13 p. m.
Euphoria
Euphoria: Estos son los actores y actrices nuevos que llegan a la tercera temporada | Foto: A.P.I

Desde su estreno en 2019, Euphoria se posicionó con gran velocidad como una de las producciones más populares y discutidas de HBO Max, gracias a su propuesta audaz y una narrativa que conectó con audiencias jóvenes.

Creada por Sam Levinson, la serie presentó un retrato crudo y estilizado de la adolescencia contemporánea, abordando temas como el consumo de drogas, las relaciones sentimentales, las presiones sociales, los conflictos familiares y las identidades en construcción.

Euphoria HBO
Actrices de Euphoria | Foto: Instagram @euphoria

Las dos primeras temporadas generaron un fenómeno cultural, catapultando a sus protagonistas al estrellato y consolidando a la serie como un referente de la televisión moderna.

Actualmente, el equipo creativo se encuentra trabajando en lo que sería la tercera (y posiblemente última) temporada, cuya llegada se espera para principios de 2026.

Aunque aún no se ha revelado el enfoque argumental de esta entrega, se rumora que varios personajes destacados de la temporada anterior podrían tener un cierre significativo en sus historias, en lo que se perfila como una conclusión definitiva del drama juvenil.

Euphoria 3: estreno de HBO en 2026
Euphoria 3: estreno de HBO en 2026 | Foto: HBO Max - Tráiler Euphoria 2

Novedades en el elenco de Euphoria: tercera temporada

HBO reveló los nuevos nombres que se suman al elenco de la esperada tercera temporada de Euphoria, la serie original de drama ganadora del Emmy creada por Sam Levinson.

Formarán parte de la nueva temporada Natasha Lyonne, Eli Roth, Gideon Adlon, Bill Bodner, Colleen Camp, Homer Gere, Jessica Blair Herman, Hemky Madera, Trisha Paytas, Rebecca Pidgeon, Bella Podaras, Cailyn Rice, Madison Thompson, Jack Topalian, Sam Trammell, Matthew Willig, Danielle Deadwyler e Kwame Patterson. Además, Dominic Fike, Nika King, Melvin “Bonez” Estes, Daeg Ferch, Paula Marshall, Zak Steiner, Alanna Ubach y Sophia Rose Wilson regresan a la serie, cuyo estreno está previsto para el segundo trimestre de 2026.

El elenco ya anunciado incluye a Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, Colman Domingo, Martha Kelly, Chloe Cherry, Rosalía, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Marshawn Lynch, Darrell Britt-Gibson, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado, James Landry Hébert, Anna Van Patten, Asante Blackk y Sharon Stone.

En los últimos meses, el actor Jacob Elordi, que interpreta a Nate Jacobs, habló de este producción y reveló un detalle de lo que será la tercera entrega.

El actor afirmó que esta edición toma un resultado “increíble”, y deja ver que los personajes tendrían historias desconectadas y alejadas, algo muy distinto a lo que se vio en las otras temporadas.

“Realmente no sé qué están haciendo los demás. Todo está bastante separado [...] Estuve bastante ocupado. Pero diré que es muy agradable estar de vuelta. Han pasado ocho años o algo así desde que empecé. Es maravilloso ver a toda esa gente con la que creciste. Es el mismo equipo, el mismo elenco”, señaló.

