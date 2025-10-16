El año 2025 marca un aniversario especial para la televisión, específicamente para aquellas series que cumplen 20 años. A continuación, recopilamos algunas de las series que arrasaron en audiencia y definieron una forma de contar historias, construyeron lenguajes propios, hasta convertirse en clásicos modernos.

Hoy, veinte años después, esas producciones siguen vivas en diversas plataformas de streaming como Netflix, Prime Video, Apple TV, entre otras.

1. The Office (2005-2013)

Esta comedia de situación creada por Greg Daniels se estrenó en marzo de 2005 y contó con nueve temporadas y 201 episodios. Su estilo de falso documental revolucionó la comedia televisiva. Con Steve Carell como protagonista, ganó varios premios Emmy, incluidos el de mejor serie de comedia. Es un referente de humor absurdo y realismo.

2. Anatomía de Grey (2005-Actualidad)

Creada por Shonda Rhimes, se estrenó en marzo de 2005 y continúa en emisión, posicionándose como la serie médica más longeva de la televisión estadounidense. Ha superado las 21 temporadas y más de 400 episodios. Protagonizada por Ellen Pompeo, ha ganado múltiples premios, entre ellos un Globo de Oro, se destaca por sus conmovedoras historias médicas y relaciones interpersonales.

3. Prison Break (2005-2009)

Estrenada en agosto de 2005, esta serie cuenta con cinco temporadas y cerca de 90 episodios. Sigue el ingenioso plan de Michael Scofield, Wentworth Miller, para liberar a su hermano. Fue un éxito de audiencia global y ha generado un spin-off anunciado en 2025.

4. Los Hombres de Paco (2005-2010)

Serie española de comedia y drama policial que debutó en 2005 con 133 episodios en diez temporadas. Protagonizada por Paco Tous y Hugo Silva, combina humor y acción. Tras varios años fuera, regresó con una miniserie actualizando tramas a la realidad contemporánea.

5. Mentes Criminales (2005-Actualidad)

Un drama policíaco que sigue a un equipo del FBI especializado en perfilación criminal. Desde 2005, ha lanzado más de 300 episodios y continúa renovándose con la serie “Mentes Criminales: Evolution”. Ha gozado de gran popularidad en plataformas como Disney+.

6. Bones (2005-2017)

Basada en las novelas de Kathy Reichs, siguió la historia entre la antropóloga forense Temperance Brennan, interpretada por Emily Deschanel, y el agente Seeley Booth. Tuvó 12 temporadas con 246 episodios, combinando ciencia, humor y drama policial. Disponible en Prime Video.

7. Avatar: La leyenda de Aang (2005-2008)

Serie animada que se estrenó en febrero de 2005 con tres temporadas y 61 episodios. Reconocida por su riqueza narrativa y profundidad temática, se convirtió en un fenómeno cultural y ha recibido varios premios Annie y Saturn.

8. Sobrenatural (2005-2020)

Esta serie de fantasía y horror se mantuvo al aire durante 15 temporadas con 327 episodios. Protagonizada por los hermanos Winchester, explora mitos y leyendas. Fue clave en la fidelización de audiencias jóvenes.

9. Me llamo Earl (2005-2009)

Una comedia creada por Greg García que se emitió durante cuatro temporadas con 96 episodios. Narraba la vida de Earl Hickey, quien busca enmendar su karma. Fue aclamada por su humor inteligente y ganó un Globo de Oro.

10. How I met your mother (2005-2014)

Esta comedia debutó el 19 de septiembre de 2005 en la cadena estadounidense CBS. Fue creada por Craig Thomas y Carter Bays, sigue la historia de Ted Mosby, Josh Radnor, contada desde el futuro, explicando a sus hijos cómo conoció a su madre.