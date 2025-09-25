Cine
Avatar: fuego y cenizas | El nuevo tráiler de la tercera entrega de la saga de James Cameron
El 18 de diciembre de 2025 llegará a las salas de cine la tercera entrega de esta saga.
Este 25 de septiembre se dio a conocer un nuevo tráiler y póster de Avatar: fuego y cenizas del cineasta ganador del Óscar: James Cameron.
La tercera película de la exitosa franquicia Avatar se estrenará en cines de todo el mundo en IMAX 3D, Dolby Cinema 3D, RealD 3D, Cinemark XD, 4DX, ScreenX y pantallas prémium el 18 de diciembre de 2025.
Este es el nuevo tráiler de Avatar: fuego y cenizas:
Además, Avatar: el camino del agua, la película ganadora del Óscar y fenómeno de taquilla global, que estrenó en 2022 y recaudó más de 2.300 millones de dólares en todo el mundo, ganando un Óscar a los mejores efectos visuales, reestrenará en cines únicamente en 3D por una semana en todo el mundo, el próximo 2 de octubre.
Con Avatar: fuego y cenizas, James Cameron lleva a las audiencias de regreso a Pandora en una nueva aventura inmersiva con el marine convertido en líder Na’vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerrera Na’vi Neytiri (Zoe Saldaña) y la familia Sully.
La película, con guion de James Cameron, Rick Jaffa y Amanda Silver, e historia de James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman y Shane Salerno, también está protagonizada por Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, David Thewlis, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi, Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion, Brendan Cowell, Bailey Bass, Filip Geljo, Duane Evans, Jr., y Kate Winslet.