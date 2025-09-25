Suscribirse

Avatar: fuego y cenizas | El nuevo tráiler de la tercera entrega de la saga de James Cameron

El 18 de diciembre de 2025 llegará a las salas de cine la tercera entrega de esta saga.

Redacción Semana
25 de septiembre de 2025, 5:48 p. m.
Avatar: fuego y cenizas - Avatar Fire and Ash - Póster oficial
Avatar: fuego y cenizas - Avatar Fire and Ash - Póster oficial | Foto: Foto: ©2025 20th Century Studios

Este 25 de septiembre se dio a conocer un nuevo tráiler y póster de Avatar: fuego y cenizas del cineasta ganador del Óscar: James Cameron.

La tercera película de la exitosa franquicia Avatar se estrenará en cines de todo el mundo en IMAX 3D, Dolby Cinema 3D, RealD 3D, Cinemark XD, 4DX, ScreenX y pantallas prémium el 18 de diciembre de 2025.

Avatar: fuego y cenizas - Avatar Fire and Ash - Póster oficial
Avatar: fuego y cenizas - Avatar Fire and Ash - Póster oficial | Foto: Foto: ©2025 20th Century Studios
Zoe Saldaña como Neytiri en AVATAR: FUEGO Y CENIZAS de 20th Century Studios. Foto cortesía de 20th Century Studios. © 2025 Estudios del siglo XX. Reservados todos los derechos.
Zoe Saldaña como Neytiri en AVATAR: FUEGO Y CENIZAS de 20th Century Studios. Foto cortesía de 20th Century Studios. © 2025 Estudios del siglo XX. Reservados todos los derechos. | Foto: 20TH CENTURY STUDIOS

Este es el nuevo tráiler de Avatar: fuego y cenizas:

Avatar: Fuego y Cenizas | Tráiler Oficial | Doblado

Además, Avatar: el camino del agua, la película ganadora del Óscar y fenómeno de taquilla global, que estrenó en 2022 y recaudó más de 2.300 millones de dólares en todo el mundo, ganando un Óscar a los mejores efectos visuales, reestrenará en cines únicamente en 3D por una semana en todo el mundo, el próximo 2 de octubre.

AVATAR: FUEGO Y CENIZAS - Arte conceptual de Dylan Cole. ©2025 Estudios del siglo XX. Reservados todos los derechos.
AVATAR: FUEGO Y CENIZAS - Arte conceptual de Dylan Cole. ©2025 Estudios del siglo XX. Reservados todos los derechos. | Foto: Dylan Cole

Con Avatar: fuego y cenizas, James Cameron lleva a las audiencias de regreso a Pandora en una nueva aventura inmersiva con el marine convertido en líder Na’vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerrera Na’vi Neytiri (Zoe Saldaña) y la familia Sully.

AVATAR: FUEGO Y CENIZAS - Arte conceptual de Dylan Cole. ©2024 Estudios del siglo XX. Reservados todos los derechos.
AVATAR: FUEGO Y CENIZAS - Arte conceptual de Dylan Cole. ©2024 Estudios del siglo XX. Reservados todos los derechos. | Foto: © 2024 20th Century Studios. All Rights Reserved.

La película, con guion de James Cameron, Rick Jaffa y Amanda Silver, e historia de James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman y Shane Salerno, también está protagonizada por Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, David Thewlis, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi, Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion, Brendan Cowell, Bailey Bass, Filip Geljo, Duane Evans, Jr., y Kate Winslet.

