‘Avatar: el camino del agua’ vuelve al cine en formato 3D: esta es su fecha de estreno

Los amantes de Avatar ya pueden disfrutar del tráiler y póster oficial del reestreno de Avatar: El camino de agua, pues la exitosa película, dirigida por James Cameron, llegará nuevamente a las salas de cine el próximo 2 de octubre.

La producción que fue fenómeno en taquillas a nivel global y ganadora del premio Oscar, fue estrenada en el año 2022 y, gracias a las millones de personas interesadas en la historia de los llamativos personajes, logró recaudar más de 2.300 millones de dólares, posicionándose como una de las películas ganadoras del Premio de la Academia por el resultado que reflejaron los efectos visuales.

La película está de regreso en cines. | Foto: WireImage

¿Cuánto tiempo estará Avatar: El camino del agua en cartelera?

Avatar: El camino del agua, la producción en la que James Cameron regresa a sus personajes al mundo de Pandora, estará disponible en las salas de cine más importantes a nivel mundial a lo largo de una semana, únicamente en el formato 3D.

En este tiempo, los fanáticos de la saga tendrán la oportunidad de recordar como la familia Sully, la cual está compuesta por Jake, Neytiri y sus hijos; deben luchar y elaborar una estrategia para protegerse de los peligros que los asechan.

Los personajes se ven en la obligación de librar ciertas batallas para proteger su integridad, mantenerse con vida y, sobre todo, sobrevivir a las tragedias que se presentan en su entorno.

Esta entrega también permite que los seguidores de la cinta reconozcan a las nuevas culturas, además de una gran variedad de criaturas y animales marinos exóticos que hacen parte del universo de los personajes.

Avatar: El camino del agua fue nominada en distintas ocasiones en los Premios de la Academia, en los que se llevó el reconocimiento a la mejor película y a su vez, se reconoció como la tercera película más taquillera a nivel mundial en toda la historia del cine y el arte.

Estos son los actores que brillan en Avatar: El camino del agua

La producción de 20th Century Studios y Lightstorm Entertainment cuenta con la participación de:

Sam Worthington

Zoe Saldaña

Sigourney Weaver

Stephen Lang

Cliff Curtis

Kate Winslet

La película regresa a cines en 2 de octubre en el formato 3D. | Foto: Avatar: El camino de agua

Otras estrellas que hicieron parte de la película fueron:

Britain Dalton

Jamie Flatters

Trinity Jo-Li Bliss

Bailey Bass

Jack Champion

Guion: James Cameron, Rick Jaffa y Amanda Silver.

Idea original: James Cameron, Jaffa, Silver, Josh Friedman y Shane Salerno.