Imperdibles de Netflix: estos son los estrenos que se esperan en la plataforma para enero de 2026, incluye animes

Para inicios del próximo año su catálogo incluye animes y una mezcla de géneros que promete captar la atención de millones de espectadores.

Redacción Cultura
21 de diciembre de 2025, 3:31 p. m.
Netflix es una plataforma de streaming con un amplio catálogo de contenidos. Foto: Getty Images

Cada mes, Netflix renueva su catálogo como una verdadera “caja de sorpresas”, presentando nuevos títulos con los que busca atraer a la audiencia. De cara a 2026, todo indica que el anime podría ser una sus principales apuestas, pues para enero ya incluye algunos títulos que están en el radar de los espectadores.

Así que si quiere empezar el año con lo mejor de esta plataforma de streaming, a continuación encontrará cuáles serán esos lanzamientos que prometen despertar todos los sentidos y emociones de la audiencia con series, películas, documentales, contenido para niños y animes.

En primer lugar, el anime que se perfila como el estreno más esperado en Netflix para enero de 2026 en la categoría de serie de animación, por lo menos en Colombia, es Love Through a Prism (El amor a través de un prisma, en español)

Para muchos, se trata de uno de los proyectos más curiosos y originales que se estrena en la plataforma el 15 de enero. La historia, ambientada en el Londres de principios del siglo XX, sigue la vida de Lili Ichijoin, una joven japonesa que ingresa en una prestigiosa academia de arte y sueña con ser pintora.

“En el Londres de principios del siglo XIX, una estudiante japonesa que llega para estudiar arte se encuentra en la misma órbita que un joven aristócrata con talento”, dice la sinopsis de este gran lanzamiento.

YouTube video G2TNweXAqbg thumbnail

Otro lanzamiento esperado es la miniserie Él y ella. La fecha prevista para el lanzamiento es el 8 de enero de 2026 y el reparto estará compuesto por grandes nombres, como Jon Bernthal y Tessa Thompson.

A la lista se suma Run Away (En Fuga), centrada en Simon, un hombre que lo tenía todo: una esposa y unos hijos que le adoraban, un buen trabajo y una casa perfecta. Sin embargo, todo cambia cuando su hija mayor, Paige, se escapa y cae en el mundo de las drogas.

En medio de su intento por salvarla, Simon se ve arrastrado a un peligroso submundo donde saldrán a la luz secretos familiares tan oscuros que podrían destrozarlo todo.

El tiempo de las moscas es la primera serie de esta selección. Contará con 6 episodios y tiene previsto su estreno en Netflix el 1 de enero, narrando la historia de dos ex presidiarias que se convierten en heroínas cuando se enfrentan a la posibilidad de volver a delinquir.

YouTube video A0d6wnlMRRk thumbnail

Para esta misma fecha están programados los lanzamientos de Amor de oficina y Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul, otras dos series que tienen inquietos a los amantes de este tipo de formatos en Netflix.

Del 2 al 29 de enero se sumarían al catálogo los títulos: La tierra del pecado (serie); Sin cerrojos: Un experimento carcelario (serie-documental); Gente que conocemos en vacaciones (comedia); Machos alfa (serie); Taskaree: La red del contrabando (serie); Agatha Christie: Las Siete Esferas (miniserie); La familia Upshaw (serie).

También están El botín (thriller); ¿Cómo se traduce este amor? (serie); Secuestros: Elizabeth Smart (documental); La princesa Kaguya del cosmos (animación); El falsificador (drama); y Los Bridgerton 4 (serie).

YouTube video 0lOFRM27OHA thumbnail

