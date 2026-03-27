México y Colombia entregan libros a jóvenes de colegio distrital en la campaña ’25 para el 25′

La Embajada de México en Colombia, en articulación con el Fondo de Cultura Económica y su subsidiaria en el país, entregó colecciones del proyecto editorial 25 para el 25 al colegio distrital IED República de México, en una actividad que buscó reforzar el acceso a la lectura entre adolescentes y jóvenes, además de estrechar los vínculos culturales entre ambas naciones.

La jornada estuvo encabezada por el director general del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, y reunió a autoridades diplomáticas, editoriales y educativas en torno a una apuesta que va más allá de la simple entrega de libro sino de una estrategia de formación ciudadana a través de la lectura.

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25 para el 25 es una iniciativa editorial dirigida a adolescentes y jóvenes latinoamericanos, cuyo propósito es fomentar el hábito lector y propiciar un acercamiento crítico y sensible a la memoria histórica, los procesos sociales y las luchas que han marcado la región. Foto: Embajada de México

El proyecto 25 para el 25 fue concebido como una iniciativa editorial dirigida a jóvenes latinoamericanos, con el objetivo de fomentar el hábito lector y promover una aproximación crítica y sensible a la memoria histórica, los procesos sociales y las luchas que han marcado a la región. En otras palabras, no se trata únicamente de distribuir textos, sino de poner en circulación obras capaces de dialogar con las inquietudes de las nuevas generaciones y con los debates que atraviesan a América Latina.

Durante el acto, Paco Ignacio Taibo II subrayó la importancia de la literatura en la formación de las nuevas generaciones y destacó el valor de la circulación y la rotación de libros para ampliar su impacto cultural y educativo.

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25 para el 25 es una iniciativa editorial dirigida a adolescentes y jóvenes latinoamericanos, cuyo propósito es fomentar el hábito lector y propiciar un acercamiento crítico y sensible a la memoria histórica, los procesos sociales y las luchas que han marcado la región. Foto: Embajada de México

La Embajadora Patricia Ruiz Anchondo, por su parte, resaltó el papel de los autores latinoamericanos incluidos en la colección y el efecto que sus obras pueden tener en la apertura mental, el pensamiento crítico y la sensibilidad de las y los jóvenes.

La directora del FCE Colombia, Gabriela Roca, también destacó que este tipo de proyectos son herramientas clave para acercar la lectura a nuevas audiencias y dinamizar los espacios culturales y escolares.

Una apuesta cultural regional

La iniciativa 25 para el 25 forma parte de una estrategia más amplia de diplomacia cultural impulsada por México a través del Fondo de Cultura Económica, con vocación regional y un énfasis especial en adolescentes y jóvenes. El propósito es ofrecer libros en distintos países de América Latina para que lleguen a lectores que muchas veces están por fuera de los circuitos tradicionales de consumo cultural. En ese sentido, la entrega realizada en Bogotá no es un hecho aislado, sino un eslabón dentro de un programa de mayor alcance.

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La jornada en el IED República de México no se limitó a la entrega de ejemplares. El evento estuvo acompañado por presentaciones artísticas de canto y bailes folclóricos tradicionales, lo que convirtió la actividad en un encuentro cultural más amplio, con participación comunitaria y una dimensión simbólica muy fuerte. Esa mezcla de libro, música y danza refuerza la idea de que la promoción de la lectura puede y debe dialogar con otras expresiones del patrimonio cultural.

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25 para el 25 es una iniciativa editorial dirigida a adolescentes y jóvenes latinoamericanos, cuyo propósito es fomentar el hábito lector y propiciar un acercamiento crítico y sensible a la memoria histórica, los procesos sociales y las luchas que han marcado la región. Foto: Embajada de México

Tanto la Embajada de México como el Fondo de Cultura Económica reiteraron su compromiso con la promoción de la lectura y con la diplomacia cultural como ejes fundamentales para el desarrollo social. La entrega de colecciones de 25 para el 25 en Colombia se inscribe en esa línea de trabajo, donde el acceso a los libros es entendido como una forma de ampliar horizontes, estimular el pensamiento crítico y fortalecer la vida comunitaria.