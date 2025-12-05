¿Qué se verá ahora en Netflix tras la compra que hizo de Warner Bros?

El gigante del streaming Netflix adquirió el estudio de cine y televisión Warner Bros Discovery por casi 83.000 millones de dólares, anunciaron ambas empresas este viernes en un comunicado conjunto.

Con la operación, la plataforma de streaming se hará con un inmenso catálogo de películas y el prestigioso servicio de streaming HBO Max. Se trata de la mayor adquisición en el sector del entretenimiento desde que Disney compró Fox por 71.000 millones de dólares en 2019.

La plataforma pagará 27,75 dólares por acción a WBD, valorando la empresa en 72.000 millones de dólares, excluyendo la deuda.

“Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo”, dijo el director general de Netflix, Ted Sarandos, en el comunicado conjunto.

David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros Discovery, expresó por su parte que “el anuncio de hoy combina dos de las mayores compañías de narración de historias del mundo”.

¿Qué se podrá ver en Netflix tras la compra de Warner Bros?

Netflix indicó que, tras el cierre y separación de Discovery Global, la empresa entra en una nueva etapa para darle apertura a un escenario diverso e innovador.

En cuanto a lo que se podrá disfrutar, con una transformación paulatina, el comunicado del servicio aseveró que ambas parrillas se unirán y ofrecerán una amplia gama de producciones famosas.

“Esta adquisición une dos negocios pioneros de entretenimiento, combinando la innovación, el alcance global y el servicio de streaming de primera clase de Netflix con el legado centenario de Warner Bros. de narrativa de primer nivel. Franquicias, series y películas tan queridas como ‘The Big Bang Theory’, ‘Los Soprano’, ‘Juego de Tronos’, ‘El Mago de Oz’ y el Universo DC se unirán al extenso portafolio de Netflix, que incluye ‘Wednesday’, 'La Casa de Papel’, ‘Bridgerton’, ‘Adolescencia’ y ‘Extraction’, creando una extraordinaria oferta de entretenimiento para el público mundial“, se lee en el texto.

Próximos cambios en el servicio de Netflix. | Foto: Getty Images

De este modo, la unión juntaría parrillas también con títulos como Stranger Things, KPop Demon Hunters y El Juego del Calamar, además de Dark.

“Al añadir las extensas bibliotecas de cine y televisión, y la programación de HBO y HBO Max, los miembros de Netflix tendrán aún más títulos de alta calidad para elegir. Esto también permite a Netflix optimizar sus planes para los consumidores, mejorando las opciones de visualización y ampliando el acceso al contenido”, agregó el equipo.

Por el momento habrá que esperar para conocer más detalles de este cambio, el cual promete ser uno de los más revolucionarios en las plataformas de streaming.