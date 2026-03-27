Audiovisual

42 Premios India Catalina de la Industria: estos son los nominados en categorías de alto interés

Netflix pica en punta entre streamers, con 42 nominaciones en 16 categorías, pero los canales regionales siempre dan la ardua batalla. Les contamos.

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Redacción Arcadia
27 de marzo de 2026, 12:02 p. m.
Juliana García es excepcional como Janet en 'La Primera Vez'.
Juliana García es excepcional como Janet en 'La Primera Vez'. Foto: Netflix ©2025

Un año más, los Premios India Catalina de la Industria Audiovisual continúan reconociendo la excelencia y diversidad de la producción audiovisual nacional e iberoamericana. En esta edición 42, el proceso de nominación ha sido realizado por los miembros acreditados de la industria, pero también ha contado con la participación de entidades públicas, privadas e independientes, garantizando una selección rigurosa y representativa. Todo para asegurarse de que lo mejor sí haga presencia y sea premiado.

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Concluidos el proceso de prenominación y de nominación, Netflix picó en punta entre canales y streamers, con 42 nominaciones en 16 categorías. Vale decir que las producciones y talentos fueron evaluados en una etapa de curaduría especializada, llevada a cabo por los acreditados de la industria, en un ejercicio auditado por la firma JAHV McGregor. Esto se hace necesario pues las voces que expresaban dudas en torno al proceso y a su capacidad de realmente premiar lo mejor se hacían cada vez más fuertes.

Compartimos aquí las categorías de mayor interés.

Categorías en el rubro Ficción

Mejor Serie de Ficción

Delirio – Tis Studios/Netflix

Arte

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Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

La Huésped – CMO Studios/Netflix

La Primera Vez T3- Caracol Televisión/Netflix

La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

Simplemente Alicia – Estudios RCN/Netflix

La serie Delirio inspirada en la novela de Laura Restrepo se estrenó en Netflix el 18 de julio de 2025
'Delirio' de Netflix. Foto: Courtesy of Netflix / Netflix
El Ficci destapa las cartas de su edición 65: regresan las competencias pero sigue desafiando corrientes

Mejor Miniserie o Serie Corta

Ciudadano Extranjero – Ideas INK SAS/Canal TRO/Abre Cámara MinTIC

Cosiaca – PFM Producciones/Teleantioquia

El joven de la foto – Origen Laboratorio Audiovisual/Abre Cámara MinTIC

Manes S3 – Estudios RCN/Amazon Prime

Milo y yo – Umba Arts CO/Hazlo Cine TV SAS/Abre Cámara MinTIC

Sin Justa Causa – Mocca Films/Abre Cámara MinTIC

Mejor Dirección de Ficción

• Carlos Moreno, Claudia Pedraza – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

• Julio Jorquera y Rafael Martinez – Delirio – Tis Studios/Netflix

• Luis Alberto Restrepo y Harold Ariza – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

• Mateo Stivelberg, María Gamboa y Laura Tatiana Bohórquez – La Primera Vez T3 - Caracol Televisión/Netflix

• Víctor Quesada – Milo y yo – Umba Arts CO/Hazlo Cine TV SAS/Abre Cámara

MinTIC

¿De qué se trata Delirio, la exitosa serie de Netflix que rompe récords de audiencia?
Verónica Orozco es Ana en 'La Primera Vez' S3. Cr. Courtesy of Netflix ©2025
Verónica Orozco es Ana en 'La Primera Vez'. Foto: Netflix ©2025

Mejor Libreto de Ficción

Ana María ParraEstado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

• Andrés Burgos y Verónica Triana – Delirio – Tis Studios/Netflix

• César Betancur “Pucheros” y Sergio Valencia – Cosiaca – PFM

Producciones/Teleantioquia.

• Dago García – La Primera Vez T3 – Caracol Televisión/Netflix.

• Miguel Ángel Baquero – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

El escritor Mario Mendoza y la guionista Ana María Parra durante su charla sobre Estado de Fuga 1986 en el Hay Festival 2026
El escritor Mario Mendoza y la guionista Ana María Parra durante su charla sobre Estado de Fuga 1986 en el Hay Festival 2026 Foto: Hay Festival 2026

Mejor Actriz Protagónica

• Carmen Villalobos – La Huésped – CMO Studios/Netflix

• Carolina Gómez .- Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

• Francisca Estévez – La Primera Vez T3 – Caracol Televisión/Netflix.

• Verónica Orozco – Simplemente Alicia – Estudios RCN/Netflix

• Viviana Serna – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

Juan Pablo Urrego será Arturo Cova; Viviana Serna será Alicia Carranza.
Juan Pablo Urrego es Arturo Cova y Viviana Serna es Alicia Carranza en 'La Vorágine'. Foto: cortesía @quintocolorprodu / Canal Telecafé

Mejor Actor Protagónico

• Emmanuel Restrepo – La Primera Vez T3 - Caracol Televisión/Netflix

• Jason Day – La Huésped – CMO Studios/Netflix

• John Alex Toro – Cosiaca – PFM Producciones/Teleantioquia

• José Restrepo – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

• Juan Pablo Raba – Delirio – TIS Studios/Netflix

• Juan Pablo Urrego – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

Emmanuel Restrepo es Camilo Granados en 'La Primera Vez' S3. Cr. Courtesy of Netflix ©2025
Emmanuel Restrepo es Camilo Granados en 'La Primera Vez'. Foto: Netflix ©2025

Mejor Actriz de Reparto

Consuelo LuzardoEstado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

• Conny Camelo – Simplemente Alicia – Estudios RCN/Netflix

• Margalida Castro – Sin Justa Causa – Mocca Films/Abre Cámara MinTIC

• Paola Turbay – Delirio – TIS Studios/Netflix

• Tata Ariza – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

Consuelo Luzardo n Estado de Fuga. Cr. Courtesy of Netflix / Netflix © 2025
Consuelo Luzardo n Estado de Fuga. Foto: Courtesy of Netflix/ Netflix
‘Estado de Fuga 1986’: esta ficción relata los hechos de Pozzetto desde la literatura y el thriller psicológico

Mejor Actor de Reparto

• Diego Vásquez – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

• Erik Rodríguez – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

• Julián Arango – Betty La Fea – La Historia continua S2 – Estudios RCN/Amazon

Prime

• Juan Pablo Urrego – Delirio – TIS Studios/Netflix

• Ramiro Meneses – Cosiaca– PFM Producciones/Teleantioquia

Diego Vásquez interpreta a Zubieta.
Diego Vásquez interpreta a Zubieta en 'La Vorágine'. Foto: cortesía @quintocolorprodu / Canal Telecafé

Actriz o Actor revelación del año

• Iván Piñacue – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

• Juliana García – La Primera Vez T3- Caracol Televisión/Netflix

• Karen Lizardi – Proyecto Final – Productora Hágalo Real Films SAS/Abre Cámara MinTIC

• Laura Pérez Montaña – Milo y yo – Umba Arts CO/Hazlo Cine TV SAS/Abre

Cámara MinTIC

• Nicolás Santa – El Joven de la foto – Origen Laboratorio Audiovisual/Abre Cámara MinTIC

Juliana García es as Janet y Santiago Alarcón es José Granados en 'La Primera Vez' S3. Cr. Courtesy of Netflix ©2025
Juliana García es Janet y Santiago Alarcón es José Granados, en 'La Primera Vez'. Foto: Netflix ©2025

Otras categorías de interés

Mejor Documental

Armero 1985 – Teleantioquia

Chiribiquete – Señal Colombia RTVC

COPES – Buen Día Studios/Amazon Prime

Los temibles incomprendidos – Divinglife Studios

VIH, La Causa Justa – Trailer Films/VIX

Imagen de Chiribiquete.
Imagen de Chiribiquete. Foto: GUILLERMO LEGARIA-AFP
Luis Ara presenta ‘La causa justa’ una mirada honesta sobre el estigma del VIH

Mejor Serie Documental

El Álbum de los fotógrafos – Señal Colombia

Navegantes T1 – Buenavidafilms/Señal Colombia

Origen Divergente – Viento en Popa/Telepacifico

Salseando Ando – La Cuadra Visual/Telepacifico

Tesoros Olvidados Segunda Temporada – Hiper Next Media SAS/RTVC Señal

Colombia

Mejor Producción Periodística

El Espejo – Temporada 1: El cine sana – Corporación audiovisual El Espejo/RTVC

Play

Hacer el bien sin mirar a quien – Johnatan Nieto Blanco

Investigaciones Teleantioquia – Teleantioquia

Testigo Directo – Rafael Poveda Televisión

Reportajes Telepacífico Noticias – Trata de Personas: Criminalidad Forzada Telepacífico

Mejor Producción de inclusión social

Cuerpos que hablan – Videos Efectivos S.A.S / Canal Trece

El Alma del viche – Imperio Comunicaciones – Telepacífico.

El Río lloró – Fundación De Medios de Comunicación Étnico y Ambientales/Abre

Cámara MinTIC

Origen Divergente – Viento en Popa/Telepacífico

V de Vergüenza – Imaginario Audiovisual/Teleantioquia

Estos y muchos más premios (que consultar en este enlace) se entregarán en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI 65).