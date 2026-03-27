Un año más, los Premios India Catalina de la Industria Audiovisual continúan reconociendo la excelencia y diversidad de la producción audiovisual nacional e iberoamericana. En esta edición 42, el proceso de nominación ha sido realizado por los miembros acreditados de la industria, pero también ha contado con la participación de entidades públicas, privadas e independientes, garantizando una selección rigurosa y representativa. Todo para asegurarse de que lo mejor sí haga presencia y sea premiado.

Los Premios Platino 2026 revelan sus nominaciones: 30 películas y 19 series en competencia

Concluidos el proceso de prenominación y de nominación, Netflix picó en punta entre canales y streamers, con 42 nominaciones en 16 categorías. Vale decir que las producciones y talentos fueron evaluados en una etapa de curaduría especializada, llevada a cabo por los acreditados de la industria, en un ejercicio auditado por la firma JAHV McGregor. Esto se hace necesario pues las voces que expresaban dudas en torno al proceso y a su capacidad de realmente premiar lo mejor se hacían cada vez más fuertes.

Compartimos aquí las categorías de mayor interés.

Categorías en el rubro Ficción

Mejor Serie de Ficción

• Delirio – Tis Studios/Netflix

• Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

• La Huésped – CMO Studios/Netflix

• La Primera Vez T3- Caracol Televisión/Netflix

• La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

• Simplemente Alicia – Estudios RCN/Netflix

'Delirio' de Netflix. Foto: Courtesy of Netflix / Netflix

El Ficci destapa las cartas de su edición 65: regresan las competencias pero sigue desafiando corrientes

Mejor Miniserie o Serie Corta

• Ciudadano Extranjero – Ideas INK SAS/Canal TRO/Abre Cámara MinTIC

• Cosiaca – PFM Producciones/Teleantioquia

• El joven de la foto – Origen Laboratorio Audiovisual/Abre Cámara MinTIC

• Manes S3 – Estudios RCN/Amazon Prime

• Milo y yo – Umba Arts CO/Hazlo Cine TV SAS/Abre Cámara MinTIC

• Sin Justa Causa – Mocca Films/Abre Cámara MinTIC

Mejor Dirección de Ficción

• Carlos Moreno, Claudia Pedraza – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

• Julio Jorquera y Rafael Martinez – Delirio – Tis Studios/Netflix

• Luis Alberto Restrepo y Harold Ariza – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

• Mateo Stivelberg, María Gamboa y Laura Tatiana Bohórquez – La Primera Vez T3 - Caracol Televisión/Netflix

• Víctor Quesada – Milo y yo – Umba Arts CO/Hazlo Cine TV SAS/Abre Cámara

MinTIC

¿De qué se trata Delirio, la exitosa serie de Netflix que rompe récords de audiencia?

Verónica Orozco es Ana en 'La Primera Vez'. Foto: Netflix ©2025

Mejor Libreto de Ficción

• Ana María Parra – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

• Andrés Burgos y Verónica Triana – Delirio – Tis Studios/Netflix

• César Betancur “Pucheros” y Sergio Valencia – Cosiaca – PFM

Producciones/Teleantioquia.

• Dago García – La Primera Vez T3 – Caracol Televisión/Netflix.

• Miguel Ángel Baquero – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

El escritor Mario Mendoza y la guionista Ana María Parra durante su charla sobre Estado de Fuga 1986 en el Hay Festival 2026 Foto: Hay Festival 2026

Mejor Actriz Protagónica

• Carmen Villalobos – La Huésped – CMO Studios/Netflix

• Carolina Gómez .- Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

• Francisca Estévez – La Primera Vez T3 – Caracol Televisión/Netflix.

• Verónica Orozco – Simplemente Alicia – Estudios RCN/Netflix

• Viviana Serna – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

Juan Pablo Urrego es Arturo Cova y Viviana Serna es Alicia Carranza en 'La Vorágine'. Foto: cortesía @quintocolorprodu / Canal Telecafé

Mejor Actor Protagónico

• Emmanuel Restrepo – La Primera Vez T3 - Caracol Televisión/Netflix

• Jason Day – La Huésped – CMO Studios/Netflix

• John Alex Toro – Cosiaca – PFM Producciones/Teleantioquia

• José Restrepo – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

• Juan Pablo Raba – Delirio – TIS Studios/Netflix

• Juan Pablo Urrego – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

Emmanuel Restrepo es Camilo Granados en 'La Primera Vez'. Foto: Netflix ©2025

Mejor Actriz de Reparto

• Consuelo Luzardo – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix

• Conny Camelo – Simplemente Alicia – Estudios RCN/Netflix

• Margalida Castro – Sin Justa Causa – Mocca Films/Abre Cámara MinTIC

• Paola Turbay – Delirio – TIS Studios/Netflix

• Tata Ariza – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

Consuelo Luzardo n Estado de Fuga. Foto: Courtesy of Netflix/ Netflix

‘Estado de Fuga 1986’: esta ficción relata los hechos de Pozzetto desde la literatura y el thriller psicológico

Mejor Actor de Reparto

• Diego Vásquez – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

• Erik Rodríguez – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

• Julián Arango – Betty La Fea – La Historia continua S2 – Estudios RCN/Amazon

Prime

• Juan Pablo Urrego – Delirio – TIS Studios/Netflix

• Ramiro Meneses – Cosiaca– PFM Producciones/Teleantioquia

Diego Vásquez interpreta a Zubieta en 'La Vorágine'. Foto: cortesía @quintocolorprodu / Canal Telecafé

Actriz o Actor revelación del año

• Iván Piñacue – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé

• Juliana García – La Primera Vez T3- Caracol Televisión/Netflix

• Karen Lizardi – Proyecto Final – Productora Hágalo Real Films SAS/Abre Cámara MinTIC

• Laura Pérez Montaña – Milo y yo – Umba Arts CO/Hazlo Cine TV SAS/Abre

Cámara MinTIC

• Nicolás Santa – El Joven de la foto – Origen Laboratorio Audiovisual/Abre Cámara MinTIC

Juliana García es Janet y Santiago Alarcón es José Granados, en 'La Primera Vez'. Foto: Netflix ©2025

Otras categorías de interés

Mejor Documental

• Armero 1985 – Teleantioquia

• Chiribiquete – Señal Colombia RTVC

• COPES – Buen Día Studios/Amazon Prime

• Los temibles incomprendidos – Divinglife Studios

• VIH, La Causa Justa – Trailer Films/VIX

Imagen de Chiribiquete. Foto: GUILLERMO LEGARIA-AFP

Luis Ara presenta ‘La causa justa’ una mirada honesta sobre el estigma del VIH

Mejor Serie Documental

• El Álbum de los fotógrafos – Señal Colombia

• Navegantes T1 – Buenavidafilms/Señal Colombia

• Origen Divergente – Viento en Popa/Telepacifico

• Salseando Ando – La Cuadra Visual/Telepacifico

• Tesoros Olvidados Segunda Temporada – Hiper Next Media SAS/RTVC Señal

Colombia

Mejor Producción Periodística

• El Espejo – Temporada 1: El cine sana – Corporación audiovisual El Espejo/RTVC

Play

• Hacer el bien sin mirar a quien – Johnatan Nieto Blanco

• Investigaciones Teleantioquia – Teleantioquia

• Testigo Directo – Rafael Poveda Televisión

• Reportajes Telepacífico Noticias – Trata de Personas: Criminalidad Forzada Telepacífico

Mejor Producción de inclusión social

• Cuerpos que hablan – Videos Efectivos S.A.S / Canal Trece

• El Alma del viche – Imperio Comunicaciones – Telepacífico.

• El Río lloró – Fundación De Medios de Comunicación Étnico y Ambientales/Abre

Cámara MinTIC

• Origen Divergente – Viento en Popa/Telepacífico

• V de Vergüenza – Imaginario Audiovisual/Teleantioquia

Estos y muchos más premios (que consultar en este enlace) se entregarán en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI 65).