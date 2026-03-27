Un año más, los Premios India Catalina de la Industria Audiovisual continúan reconociendo la excelencia y diversidad de la producción audiovisual nacional e iberoamericana. En esta edición 42, el proceso de nominación ha sido realizado por los miembros acreditados de la industria, pero también ha contado con la participación de entidades públicas, privadas e independientes, garantizando una selección rigurosa y representativa. Todo para asegurarse de que lo mejor sí haga presencia y sea premiado.
Concluidos el proceso de prenominación y de nominación, Netflix picó en punta entre canales y streamers, con 42 nominaciones en 16 categorías. Vale decir que las producciones y talentos fueron evaluados en una etapa de curaduría especializada, llevada a cabo por los acreditados de la industria, en un ejercicio auditado por la firma JAHV McGregor. Esto se hace necesario pues las voces que expresaban dudas en torno al proceso y a su capacidad de realmente premiar lo mejor se hacían cada vez más fuertes.
Compartimos aquí las categorías de mayor interés.
Categorías en el rubro Ficción
Mejor Serie de Ficción
• Delirio – Tis Studios/Netflix
• Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix
• La Huésped – CMO Studios/Netflix
• La Primera Vez T3- Caracol Televisión/Netflix
• La Vorágine – Quinto Color/Telecafé
• Simplemente Alicia – Estudios RCN/Netflix
Mejor Miniserie o Serie Corta
• Ciudadano Extranjero – Ideas INK SAS/Canal TRO/Abre Cámara MinTIC
• Cosiaca – PFM Producciones/Teleantioquia
• El joven de la foto – Origen Laboratorio Audiovisual/Abre Cámara MinTIC
• Manes S3 – Estudios RCN/Amazon Prime
• Milo y yo – Umba Arts CO/Hazlo Cine TV SAS/Abre Cámara MinTIC
• Sin Justa Causa – Mocca Films/Abre Cámara MinTIC
Mejor Dirección de Ficción
• Carlos Moreno, Claudia Pedraza – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix
• Julio Jorquera y Rafael Martinez – Delirio – Tis Studios/Netflix
• Luis Alberto Restrepo y Harold Ariza – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé
• Mateo Stivelberg, María Gamboa y Laura Tatiana Bohórquez – La Primera Vez T3 - Caracol Televisión/Netflix
• Víctor Quesada – Milo y yo – Umba Arts CO/Hazlo Cine TV SAS/Abre Cámara
MinTIC
Mejor Libreto de Ficción
• Ana María Parra – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix
• Andrés Burgos y Verónica Triana – Delirio – Tis Studios/Netflix
• César Betancur “Pucheros” y Sergio Valencia – Cosiaca – PFM
Producciones/Teleantioquia.
• Dago García – La Primera Vez T3 – Caracol Televisión/Netflix.
• Miguel Ángel Baquero – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé
Mejor Actriz Protagónica
• Carmen Villalobos – La Huésped – CMO Studios/Netflix
• Carolina Gómez .- Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix
• Francisca Estévez – La Primera Vez T3 – Caracol Televisión/Netflix.
• Verónica Orozco – Simplemente Alicia – Estudios RCN/Netflix
• Viviana Serna – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé
Mejor Actor Protagónico
• Emmanuel Restrepo – La Primera Vez T3 - Caracol Televisión/Netflix
• Jason Day – La Huésped – CMO Studios/Netflix
• John Alex Toro – Cosiaca – PFM Producciones/Teleantioquia
• José Restrepo – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix
• Juan Pablo Raba – Delirio – TIS Studios/Netflix
• Juan Pablo Urrego – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé
Mejor Actriz de Reparto
• Consuelo Luzardo – Estado de Fuga 1986 – AG Studios/Netflix
• Conny Camelo – Simplemente Alicia – Estudios RCN/Netflix
• Margalida Castro – Sin Justa Causa – Mocca Films/Abre Cámara MinTIC
• Paola Turbay – Delirio – TIS Studios/Netflix
• Tata Ariza – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé
Mejor Actor de Reparto
• Diego Vásquez – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé
• Erik Rodríguez – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé
• Julián Arango – Betty La Fea – La Historia continua S2 – Estudios RCN/Amazon
Prime
• Juan Pablo Urrego – Delirio – TIS Studios/Netflix
• Ramiro Meneses – Cosiaca– PFM Producciones/Teleantioquia
Actriz o Actor revelación del año
• Iván Piñacue – La Vorágine – Quinto Color/Telecafé
• Juliana García – La Primera Vez T3- Caracol Televisión/Netflix
• Karen Lizardi – Proyecto Final – Productora Hágalo Real Films SAS/Abre Cámara MinTIC
• Laura Pérez Montaña – Milo y yo – Umba Arts CO/Hazlo Cine TV SAS/Abre
Cámara MinTIC
• Nicolás Santa – El Joven de la foto – Origen Laboratorio Audiovisual/Abre Cámara MinTIC
Otras categorías de interés
Mejor Documental
• Armero 1985 – Teleantioquia
• Chiribiquete – Señal Colombia RTVC
• COPES – Buen Día Studios/Amazon Prime
• Los temibles incomprendidos – Divinglife Studios
• VIH, La Causa Justa – Trailer Films/VIX
Mejor Serie Documental
• El Álbum de los fotógrafos – Señal Colombia
• Navegantes T1 – Buenavidafilms/Señal Colombia
• Origen Divergente – Viento en Popa/Telepacifico
• Salseando Ando – La Cuadra Visual/Telepacifico
• Tesoros Olvidados Segunda Temporada – Hiper Next Media SAS/RTVC Señal
Colombia
Mejor Producción Periodística
• El Espejo – Temporada 1: El cine sana – Corporación audiovisual El Espejo/RTVC
Play
• Hacer el bien sin mirar a quien – Johnatan Nieto Blanco
• Investigaciones Teleantioquia – Teleantioquia
• Testigo Directo – Rafael Poveda Televisión
• Reportajes Telepacífico Noticias – Trata de Personas: Criminalidad Forzada Telepacífico
Mejor Producción de inclusión social
• Cuerpos que hablan – Videos Efectivos S.A.S / Canal Trece
• El Alma del viche – Imperio Comunicaciones – Telepacífico.
• El Río lloró – Fundación De Medios de Comunicación Étnico y Ambientales/Abre
Cámara MinTIC
• Origen Divergente – Viento en Popa/Telepacífico
• V de Vergüenza – Imaginario Audiovisual/Teleantioquia