Lo que hay en las bodegas del PAE en Candelaria, Valle: SEMANA hizo un recorrido por el lugar

En el corregimiento de La Nubia, en el municipio de Candelaria, una bodega de apariencia discreta terminó revelando una realidad que contrasta con los antecedentes del Programa de Alimentación Escolar en el país.

PAE dará empleo formal a miles de trabajadores en 2026

Un recorrido realizado por la revista SEMANA permitió ingresar a las instalaciones de uno de los operadores del PAE en el Valle del Cauca, donde se evidenció un modelo logístico que, según sus responsables, rompe con los escándalos que históricamente han rodeado este programa.

El lugar, que por fuera parece un galpón sin mayor relevancia, funciona como el centro de acopio y distribución de alimentos para más de 111 mil estudiantes en el departamento. La inspección se realizó sin previo aviso, con el objetivo de verificar el estado real de los productos y las condiciones de almacenamiento.

Al cruzar el portón de seguridad, el panorama fue distinto al esperado: una operación constante, con llegada diaria de alimentos frescos provenientes de distintas zonas agrícolas del Valle.

Dentro de las bodegas, los productos no permanecen almacenados por largos periodos. De acuerdo con lo observado, frutas y verduras son recibidas, clasificadas y despachadas bajo estrictos protocolos de control. Aquellos alimentos que no salen de inmediato son conservados en sistemas de refrigeración especializados que replican condiciones ambientales similares a las de origen, con el fin de mantener su frescura.

El Valle del Cauca es el único departamento con el PAE garantizado para más de 111.000 estudiantes. Foto: Secretaria de Educación del Valle

“El compromiso es claro: que la comida llegue fresca y de calidad a cada niño del departamento”, afirmó Eliana Serna Echeverría, gerente operativa de la Fundación Fomento Social, mientras supervisaba la operación logística.

En cuanto a las proteínas, consideradas uno de los puntos más críticos del PAE a nivel nacional, el sistema incluye cinco frigoríficos de gran capacidad donde se almacenan carnes de pollo y res provenientes de proveedores locales. Según explicó Marco Rojas, director de la Fundación Acción Social, “aquí cuidamos hasta el último detalle para mantener la cadena de frío. Las carnes son debidamente almacenadas y clasificadas por tipo y por la zona a la que se envían semana a semana”.

Rojas agregó que el propósito del programa trasciende la operación logística. “Esto es una misión, es nuestra razón de ser para que cada niño siga sus estudios y no abandone el colegio”, señaló.

Este modelo ha sido uno de los factores que llevaron al Departamento Nacional de Planeación a calificar el PAE del Valle del Cauca con 100 sobre 100, ubicándolo como el mejor del país. La evaluación ha generado atención a nivel nacional, en medio de los cuestionamientos que enfrenta el programa en otras regiones.

Ledis Yohanna Castañeda Mosquera, subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación del Valle, explicó que el sistema funciona como un ciclo integral. “El PAE en el Valle es un ciclo completo: del campo a la mesa, con alimentos frescos y seguros para nuestros estudiantes”, afirmó.

La funcionaria también destacó el impacto social y económico del programa. “No es solo un servicio alimentario, es una estrategia que involucra a madres cabeza de hogar, agricultores, asociaciones comunitarias y transportadores. Todo el ecosistema se fortalece, pero el objetivo final es uno solo: que ningún niño abandone la educación por falta de alimentación”, indicó.

Actualmente, el programa cubre el 100 % de las instituciones educativas en municipios no certificados del departamento, garantizando la alimentación diaria de más de 111 mil estudiantes durante el calendario escolar.

Lo que desde el exterior parecía una bodega más en zona rural de Candelaria, terminó mostrando un sistema que, según lo documentado, opera bajo estándares distintos a los que han marcado la historia del PAE en Colombia.