Con el pasar de las horas se han conocido más detalles de la tragedia que hoy sacude a Popayán, Cauca, donde un vehículo conocido como monster truck arrolló a un grupo de personas, dejando a tres de ellas muertas y al menos 40 más heridas.

Accidente de vehículo en evento de ‘monster truck’ en Popayán deja 3 muertos y más de 38 heridos

Todo sucedió en la tarde de este domingo, 3 de mayo, en esta área de Colombia, donde las autoridades están investigando lo que pasó con este gran vehículo que era manejado por una mujer.

En una conversación con Caracol Radio, Marcela Sandoval, una testigo de esta tragedia, narró los momentos de angustia que vivió con su hijo. Dijo que el evento había ido bien hasta que sucedió esto.

“Yo me encontraba con mi hijo. Mi hijo tiene cuatro años y realmente no dimensioné que podía pasar esto, porque realmente era el último acto; ya había pasado todo, ellos ya habían hecho su exhibición y los niños estaban contentos. Nosotros estábamos en las vallas frente al evento, literalmente ahí a metros”, dijo en la entrevista.

Momentos de terror se vivieron en el lote Bulevar Rose en la ciudad de Popayán durante una exhibición, luego de que uno de estos vehículos perdiera el control y arrollara a un grupo de asistentes. De acuerdo con reportes oficiales, el saldo fue de 40 personas heridas y tres muertos, entre ellos una niña de 10 años. Foto: Bomberos Popayän

Asimismo, precisó que “ya habían pasado los carros, no había pasado nada, pero de un momento a otro la conductora perdió el control”.

Del mismo modo, señaló que de un momento a otro se presentó lo impensado: que un carro de este tipo arrollara a varias personas.

“El carro se vino de frente. Literalmente, nosotros estábamos de frente, los niños estaban ahí al frente porque era un evento que era familiar, había muchos niños y todos estaban adelante para poder mirar, pero cuando se vino hacia nosotros, la verdad que sentí un miedo tan interno que ahí mismo no reaccionamos, porque la conductora intentó dar la vuelta a la pista, pero perdió el control y se fue por encima de las vallas, encima de la gente, y eso fue lo más impactante”, dijo.

Lo más impresionante, dice la mujer, fue el desorden que ocurrió cuando la gente, llena de miedo, corría y pisaba a quienes caían al suelo, tratando de escapar del lugar.

Video: este es el momento exacto en que un vehículo de la exhibición de Monster Truck arrolla a una multitud en Popayán

Las autoridades investigan lo ocurrido en Popayán. Foto: Bomberos Popayän

“Solo agarré a mi hijo y salí corriendo, todo el mundo salió corriendo, todo el mundo gritaba, había gente que se caía y les pasaban por encima. Después se estrelló contra un poste de energía y comenzó a echar chispas. Había muchos niños, entonces los papás corrían con los niños; la verdad que eso fue muy impactante”, expresó la mujer en Caracol Radio.

Sandoval comentó durante la entrevista que no había una organización clara en el evento que resultó en estos tristes sucesos.

“Nosotros habíamos adquirido unas boletas en VIP, supuestamente, para estar más cómodos por los niños, pero no, había sillas y todo el mundo estaba subiendo en una silla, no había nada de logística, pero el niño estaba contento, entonces ya dijimos, ‘no, pues ya estamos aquí, ya disfrutemos del evento’, pero nunca me imaginé que eso fuera a pasar”, dijo.