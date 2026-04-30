Alcalde de Popayán será investigado por supuesto “bloqueo” a proceso de selección por méritos para más de 400 cargos

La Procuraduría General de la Nación confirmó este jueves 30 de abril que abrió una investigación disciplinaria contra el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz Bravo, por el presunto “bloqueo” que estaría ejerciendo sobre un proceso por méritos que busca proveer más de 400 cargos de carrera administrativa en la capital del Cauca.

El caso inició cuando la Comisión Nacional del Servicio Civil abrió una actuación administrativa sancionadora contra Muñoz Bravo, por supuestamente “bloquear” el proceso de selección por méritos destinado a proveer 407 cargos.

Bajo la lupa nombramiento de Jorge Iván Ospina en Nueva EPS: Procuraduría abre investigación disciplinaria

Lo grave de la situación es que dicha Comisión no ha podido llevar a cabo concursos en los últimos 21 años, pero en este caso esa entidad decidió compulsar copias a la Procuraduría, para que investiguen disciplinariamente las posibles responsabilidades del mandatario en el ejercicio de sus funciones.

SEMANA conoció el documento con el que se abrió dicha investigación; ese posible “bloqueo” del mandatario se dio después de que “el municipio apropió recursos por 1.500 millones de pesos en febrero de 2026 para financiar el proceso”, pero hasta el momento esos fondos no han sido transferidos a dicha Comisión.

Desde la Procuraduría explicaron que “el mandatario ha manifestado públicamente su resistencia a realizar dicho traslado, argumentando que la ejecución del concurso provocaría un impacto social negativo al desplazar a los actuales funcionarios provisionales, especialmente a aquellos protegidos por el retén social, como personas con enfermedades catastróficas, madres cabeza de familia y prepensionados”.

Sin embargo, las investigaciones iniciales han mostrado una posible falta de cuidado en la entrega de los materiales técnicos necesarios para organizar ese concurso de méritos, que comenzó oficialmente en marzo de 2024. Es decir, hace más de dos años.

Por eso el ente de control decidió “ordenar la apertura de una investigación disciplinaria en contra del señor Juan Carlos Muñoz Bravo (…) quien para la época de los hechos se desempeña como alcalde municipal de Popayán (Cauca), conforme a los hechos estimados en precedencia y en atención a las presuntas irregularidades por incumplimiento de las normas que rigen la carrera administrativa”.

La Procuraduría le dio 10 días a la Alcaldía de Popayán para que entregue toda la documentación y pruebas de ese proceso. También deberá proporcionar la certificación laboral del alcalde, el manual de funciones y competencias, y el registro del personal para avanzar en la investigación contra Muñoz Bravo.