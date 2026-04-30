Ideam advierte fuertes lluvias en el país y posible granizo en Bogotá; este es el reporte detallado del 1 al 3 de mayo

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que Colombia enfrentará un fin de semana marcado por lluvias en gran parte del territorio nacional entre el viernes 1 y el domingo 3 de mayo de 2026, con condiciones climáticas que podrían generar emergencias en varias regiones.

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Según el comunicado oficial, se prevé una persistencia de las precipitaciones a nivel nacional, siendo el sábado el día con mayores acumulados de lluvia, mientras que para el domingo se espera una leve disminución en algunas zonas, especialmente en la Orinoquía y el sur de la región Andina .

El Ideam señaló que las regiones Pacífica, Andina y Amazónica serán las más afectadas, con lluvias frecuentes y posibilidad de tormentas eléctricas aisladas. En estos territorios, particularmente en zonas montañosas y cercanas al litoral, podrían registrarse eventos de alta intensidad que aumentan el riesgo de deslizamientos y crecientes súbitas.

Para el viernes, el pronóstico indica lluvias moderadas a fuertes en amplios sectores del occidente, centro y sur del país. Departamentos como Nariño, Cauca, Chocó y Valle del Cauca tendrían los mayores acumulados, mientras que en la región andina se prevén precipitaciones constantes en Antioquia, el Eje Cafetero, Cundinamarca, Boyacá y los Santanderes.

El sábado, considerado el día más crítico, concentrará las lluvias en la región Pacífica, el sur de la Andina y la Amazonía, donde no se descartan eventos localmente muy fuertes acompañados de actividad eléctrica. Estas condiciones podrían impactar la movilidad y las actividades al aire libre en varias zonas del país.

Para el domingo, aunque se mantendrán las lluvias en gran parte del territorio nacional, el Ideam prevé una tendencia a la disminución en algunas regiones, sin que esto implique el fin de las precipitaciones, especialmente en la región Andina y sectores del Caribe central.

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En Bogotá, el panorama también genera alerta. La entidad indicó que se esperan lluvias fuertes durante el fin de semana, especialmente entre la tarde y la noche del sábado y domingo, con mayor intensidad en sectores del norte y occidente de la ciudad. Además, no se descarta la caída de granizo, lo que podría generar afectaciones puntuales.

Las temperaturas en la capital oscilarán entre los 10 y 20 grados Celsius, en medio de un ambiente frío y variable. Ante este escenario, el Ideam recomendó a la ciudadanía mantenerse informada, evitar zonas de riesgo y tomar precauciones frente a posibles tormentas eléctricas y deslizamientos.