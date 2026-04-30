La Policía Nacional, en un trabajo conjunto con la Alcaldía Mayor y la Secretaría de Seguridad, llevó a cabo una intervención de gran magnitud en sectores estratégicos de la localidad de Los Mártires y Puente Aranda, donde una madre junto a su hijo terminaron capturados.

Policías llegaron a una lechonería en Bogotá y lo hallado en una bandeja metálica los tomó por sorpresa: cuatro capturados

El operativo, que contó con el despliegue de 600 uniformados de diversas especialidades, se focalizó en los sectores de Cinco Huecos, La Leona y la intersección de la calle Sexta con carrera 30, áreas identificadas por las autoridades como focos de actividades ilícitas.

Durante la jornada, los efectivos realizaron planes de prevención, registro a personas y control de establecimientos comerciales. Como balance de la operación, se reportó la captura de 10 ciudadanos implicados en delitos de hurto, receptación y tráfico de estupefacientes.

Ofensiva en el centro de Bogotá: 600 policías intervienen zonas críticas de inseguridad. Foto: Policía Nacional

En los operativos realizados en tres puntos focalizados, se logró la captura de 7 personas por tráfico de estupefacientes, 2 por receptación y 1 mediante orden judicial por hurto. Entre los detenidos destaca el caso de una mujer y su hijo, quienes fueron sorprendidos en flagrancia mientras desintegraban un vehículo de marca BMW.

Resultados e incautaciones de material ilícito

Además de las capturas, las autoridades reportaron el hallazgo de una bodega utilizada para el almacenamiento de elementos hurtados. En este lugar se encontraron diversas autopartes, incluyendo sillas, llantas, dos chasis y un motor que figuraba con reporte de robo vigente.

Golpe a la criminalidad en Los Mártires: 10 capturados y miles de dosis incautadas. Foto: Policía Nacional

Estos operativos buscan afectar directamente las economías criminales que se alimentan del robo de vehículos en la capital.

En cuanto a la lucha contra el microtráfico, el volumen de sustancias incautadas fue significativo. Fueron incautadas más de 5.400 dosis de estupefacientes, divididas en 2.450 de bazuco, 2.445 de marihuana, 450 de clorhidrato de cocaína y 80 de base de coca.

Junto a los narcóticos, la policía decomisó munición de diferentes calibres y dos radios de telecomunicaciones que eran utilizados para coordinar actividades delictivas.

7 personas cayeron por producción y distribución de estuperfacientes. Foto: Policía Nacional

Compromiso institucional y judicialización

El Brigadier General Giovanni Cristancho, Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, detalló el alcance de la intervención.

“La Policía Nacional, en articulación con la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Seguridad, generamos una intervención con 600 uniformados en tres puntos de la localidad de Los Mártires”, aclaró Cristancho.

Capturaron a madre e hijo desguazando un automóvil. Foto: Policía Nacional

“Como resultados obtuvimos la captura de 10 personas, dos por receptación, madre e hijo, quienes desintegraron un vehículo de marca BMW. Este operativo busca seguir atacando las economías criminales y los lugares donde los delincuentes llevan vehículos hurtados para desintegrarlos”, señaló el oficial.

Los 10 capturados, junto con los elementos recuperados y el material bélico, fueron trasladados y dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el inicio de su proceso de judicialización.

La institución reiteró el llamado a los bogotanos para que utilicen la línea de emergencia 123 o acudan al CAI más cercano para denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia ciudadana en sus barrios.