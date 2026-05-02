Ejército ubica poderosa fábrica de explosivos de las disidencias en El Tambo, Cauca

En medio de la ofensiva de las Fuerzas Militares en el suroccidente de Colombia, el Ejército Nacional, por medio de la Tercera División, logró ubicar una fábrica de explosivos artesanales de las disidencias de las Farc desde donde organizaban los ataques terroristas en los diferentes puntos del país donde delinquen.

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“Durante la operación fueron hallados 3 cilindros acondicionados con explosivos, con un peso aproximado de 50 kilogramos cada uno; 55 dispositivos explosivos improvisados tipo betún; 20 dispositivos explosivos improvisados en recipientes plásticos de un litro; 2 dispositivos de radiofrecuencia; una batería de vehículo; 600 metros de cable dúplex, 26 detonadores acondicionados con cartuchos y resortes, 60 tornillos tipo percutor y 2 tubos de PVC de 10 metros”, explicó la institución militar.

De acuerdo con el Ejército Nacional, los criminales de las disidencias de las Farc , aprovechaban este lugar para poder armar la logística de todos los atentados que perpetraron en Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

“Tras la ubicación de esta fábrica, las tropas adoptaron un dispositivo de seguridad en el perímetro para asegurar el área y evitar afectaciones, mientras se informó a la autoridad competente con el fin de avanzar en los procedimientos correspondientes y solicitar la autorización para la destrucción controlada del material”, agregó.

Explosivos encontrados por el Ejército. Foto: Suministrado a SEMANA.

Y es que las operaciones en contra de la Estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc no cesan por parte de las Fuerzas Militares de Colombia en las diferentes regiones.

“La Tercera División, mediante operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales, continuará desarrollando acciones sostenidas para proteger a la población civil, neutralizar amenazas y debilitar el accionar de los grupos armados organizados que buscan alterar la seguridad en esta región del país”, dijo.

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Asimismo, dieron a conocer que avanzan con los controles desde el aire con el fin de evitar nuevos hechos terroristas.

“La Tercera División, mediante operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales, continuará desarrollando acciones sostenidas para proteger a la población civil, neutralizar amenazas y debilitar el accionar de los grupos armados organizados que buscan alterar la seguridad en esta región del país”, sostuvieron.