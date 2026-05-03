Accidente de vehículo en evento de ‘monster truck’ en Popayán deja 3 muertos y más de 38 heridos

En la tarde de este domingo, 3 de mayo, se presentó un trágico accidente en medio de un evento de monster truck, en la ciudad de Popayán, luego de que la conductora de uno de los vehículos perdiera el control y terminara arrollando a un grupo del público.

Video: este es el momento exacto en que un vehículo de la exhibición de Monster Truck arrolla a una multitud en Popayán

“Nos duele profundamente el accidente ocurrido en el sector de Boulevard Rose que deja, de manera preliminar, más de 38 personas heridas y 3 fallecidos”, confirmó en la noche de este domingo el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz Bravo, a través de su cuenta en X.

El mandatario aseguró que desde el primer momento del trágico accidente se activaron las capacidades para atender a las víctimas del accidente y sus familias, por lo que se articularon con la red hospitalaria, los organismos de socorro y las autoridades para una atención eficaz.

“He dado instrucciones claras para que se adelante una investigación rigurosa. Estos hechos, que jamás debieron suceder, serán esclarecidos con total responsabilidad y transparencia”, manifestó Muñoz Bravo.

La emergencia se registró sobre las 5:00 de la tarde de este domingo, 3 de mayo, cuando a través de las redes sociales se dieron a conocer una serie de videos que daban cuenta de la emergencia que se vivía en Popayán.

Los hechos ocurrieron en el famoso sector de Boulevard Rose, al norte de la ciudad, donde el evento se desarrollaba con normalidad. Sin embargo, en medio del show la conductora del vehículo perdió el control de la máquina y terminó arrollando a un sector del público que se encontraba de pie.

Así se ve en los videos que circularon por las redes sociales, donde en un principio se ve cómo los asistentes disfrutaban del show, mientras el monster truck pasaba una y otra vez sobre los obstáculos.

En un momento, la conductora, a la cual el animador del evento identifica como Sonia, se dispone a pasar sobre una fila de autos destruidos. “Sonia, Sonia, Sonia, sí se puede, se le escucha decir”, mientras ruge el motor del vehículo que empieza su trayectoria.

Lo que nadie se imaginó fue que en ese preciso momento, en hechos que son materia de investigación, la conductora pierde el control del carro y no logra frenar, por lo que termina pasando su vehículo, que pesa cerca de cinco toneladas, por encima de varias personas.

Luego de que atropella a los espectadores, el vehículo sigue su camino y termina estrellándose contra un poste, lo que ocasiona que se generen chispas y se interrumpa el servicio de electricidad en esta zona.

Frente a este tema, los organismos de socorro que hicieron presencia en el lugar confirmaron que el área del accidente ya se encuentra asegurada y que la compañía de luz está trabajando par restablecer las conexiones.

Además, aseguraron que están trabajando en la remoción de una serie de árboles que quedaron sobre la vía Panamericana, que es la que colinda con este lote donde se realizaba el evento de vehículos extremos.

Los organismos de emergencia confirmaron que uno de los muertos es una menor de 10 años que falleció en el lugar de los hechos y otro perdió la vida en el hospital Susana López de Valencia a donde había sido remitido. Todavía está por confirmarse la tercera víctima que anunció el alcalde.

Los heridos también fueron trasladados a otros centros de salud de la zona, entre ellos Sanitas, la Clínica La Estancia, el hospital San Rafael y el hospital San José.