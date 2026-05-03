“Un ‘monster truck’ les pasó por encima”: tragedia en exposición de carros en Popayán; camioneta gigante embistió al público

Una exhibición con carros monstruo se adelantaba este 3 de mayo con normalidad en el conocido lote Bulevar Rose de Popayán, cuando el conductor de uno de estos vehículos perdió el control y se fue contra los asistentes. Niños, mujeres y adultos terminaron arrollados por un monster truck.
Momentos de terror se vivieron en el lote Bulevar Rose de Popayán, donde se desarrollaba el Monster Truck 2026, luego de que una mujer que conducía uno de estos vehículos perdió el control y arrolló al menos a 15 personas. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/m4oE1SidDX— Revista Semana (@RevistaSemana) May 3, 2026
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