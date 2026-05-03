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“Un ‘monster truck’ les pasó por encima”: tragedia en exposición de carros en Popayán; camioneta gigante embistió al público

Los testigos hablan de 20 personas heridas, entre adultos y niños, que estaban en la exhibición.

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Redacción Semana
3 de mayo de 2026 a las 5:32 p. m.
Momentos de terror se vivieron en el lote Bulevar Rose de Popayán, donde se desarrollaba el Monster Truck 2026.
Momentos de terror se vivieron en el lote Bulevar Rose de Popayán, donde se desarrollaba el Monster Truck 2026. Foto: Captura de pantalla

Una exhibición con carros monstruo se adelantaba este 3 de mayo con normalidad en el conocido lote Bulevar Rose de Popayán, cuando el conductor de uno de estos vehículos perdió el control y se fue contra los asistentes. Niños, mujeres y adultos terminaron arrollados por un monster truck.

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