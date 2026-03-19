La realización de conciertos masivos en Cali siempre implican ajustes operativos en el sistema de transporte público para responder a la alta demanda de usuarios, con el fin de evitar congestiones y garantizar el retorno seguro de los ciudadanos.

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El sistema de transporte masivo MÍO, ha desarrollado estrategias similares en eventos anteriores, como conciertos y festivales, donde se han dispuesto rutas adicionales y refuerzos operativos en horarios nocturnos. Este tipo de planes busca complementar la operación habitual del sistema y ampliar la cobertura en momentos de alta afluencia.

En esta ocasión, con motivo del concierto de J Balvin programado para el sábado 21 de marzo de 2026, el MÍO anunció la habilitación de tres rutas especiales que operarán al finalizar el evento. Estas rutas estarán destinadas a facilitar el retorno de los asistentes hacia distintos puntos de la ciudad, según informó Metro Cali.

La Alcaldía de Cali se prepara un plan de movilidad para el concierto de J Balvin este 21 de marzo. Foto: Alcaldía de Cali

El plan contempla la disposición de 40 buses que cubrirán zonas del norte, sur y oriente de Cali, con despachos continuos dependiendo de la demanda de usuarios. Las rutas tendrán como punto de salida la Calle 5, en inmediaciones del Parque Panamericano, donde se organizará el abordaje de los pasajeros.

En cuanto a los recorridos, la ruta norte incluirá sectores como San Antonio, el centro, Granada, Versalles, Santa Mónica, Chipichape y La Flora, finalizando en Chiminangos.

Por su parte, la ruta sur atenderá zonas como Tequendama, Limonar, Ciudad Jardín y Valle del Lili, además de puntos comerciales como Cosmocentro, Unicentro y Jardín Plaza.

La ruta oriente cubrirá sectores como San Pascual, Villa Colombia y Andrés Sanín, hasta llegar al centro comercial Río Cauca.

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El sistema también informó que estas rutas realizarán paradas en vía, y no en estaciones, por lo que los usuarios deberán solicitar su descenso mediante el timbre del bus. Asimismo, habrá personal en los puntos de despacho para orientar a los asistentes y garantizar un abordaje organizado.

Para la llegada al evento, se mantendrá la operación habitual del sistema con rutas que conectan directamente con la estación Estadio, entre ellas las E21, E27, T31, T47, T57 y P62A.

Múltiples servicioes estarán operando para llevar a los caleños a sus hogares. Foto: WIRMAN RÍOS

Desde Metro Cali, el presidente de la entidad, Álvaro José Rengifo Campo, indicó que este tipo de estrategias buscan ofrecer alternativas de transporte eficientes en eventos de alta asistencia. “Diseñamos un plan especial para que los asistentes al concierto cuenten con una muy buena opción de transporte”, señaló, según recogió el reporte.

El concierto hace parte de la gira nacional del artista, que incluye varias ciudades del país durante 2026, por ejemplo: Pereira, Cúcuta, Bucaramanga, Barranquilla, Valledupar y Cartagena.