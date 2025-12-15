J Balvin anuncia megagira ‘Ciudad Primavera 2026’ por Colombia: fechas y ciudades del ‘show 360’

Seis ciudades fueron elegidas por El ‘Niño de Medellín’ para continuar la racha de conciertos en el país. El artista confirmó que su tour ‘Ciudad Primavera’ no se limitará a dos fechas, sino que se convertirá en una gira nacional que recorrerá el país entre marzo y mayo de 2026.

La noticia se dio a conocer en medio de su show en Bogotá y se oficializó con un emotivo mensaje difundido en las redes sociales del artista: “Lo que nació en casa ahora es en toda Colombia. Es un amor que no se explica… se siente. ‘CIUDAD PRIMAVERA TOUR COLOMBIA 2026′. Nos vemos muy pronto, familia. Los amo, Jose”, escribió el cantante, confirmando que el show llegará a varias ciudades del país entre marzo y mayo de 2026.

El cronograma de presentaciones arranca el 21 de marzo en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali y continuará el 11 de abril en el Estadio General Santander de Cúcuta. Bucaramanga recibirá al ‘Niño de Medellín’ el 18 de abril en el Estadio Américo Montanini, mientras que Barranquilla será sede el 1 de mayo en el Estadio Romelio Martínez. Por su parte, Valledupar lo recibirá en el Parque de la Leyenda Vallenata como parte del Festival de la Leyenda Vallenata, y la Fundación del Festival será la encargada de comunicar los detalles del montaje. La gira cerrará el 9 de mayo en el Estadio Olímpico Jaime Morón León de Cartagena.

El espectáculo será similar al presenciado en Bogotá y Medellín, en formato 360 grados, lo que garantiza que los asistentes puedan disfrutar de una perspectiva completa del artista sin importar su ubicación en el recinto. El concepto visual de ‘Ciudad Primavera’ se mantiene centrado en las flores como símbolo de gratitud, evolución y renacimiento, fusionando tecnología de punta, efectos especiales y un diseño de escenario que permite una interacción total con el público.

J Balvin estará en Cali. | Foto: Cortesía

Aún no se han revelado detalles sobre la venta de boletería ni posibles fechas adicionales, por lo que se recomienda a los seguidores estar atentos a los canales oficiales del artista.

Esta gira también representa un aporte económico significativo para el país. Solo en Medellín se generaron 3,2 millones de dólares, es decir, 12.800 millones de pesos colombianos, impulsando el turismo y beneficiando a emprendimientos locales.