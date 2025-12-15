Marilyn Patiño, la nueva participante confirmada por ‘el Jefe’ para sumarse a ‘La casa de los famosos’

Marilyn Patiño ha sido oficialmente confirmada como la nueva habitante de la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos Colombia 3’, reality que busca acaparar el horario prime time del país.

La noticia, fue anunciada en las redes sociales oficiales del reality y pone a la reconocida actriz y cantante caleña en el centro del ojo público, quien está lista para exponer su vida al escrutinio público.

El nombre de Marilyn Patiño ha generado una ola de reacciones en redes sociales. La confirmación del ingreso de la actriz fue realizada directamente por la producción del reality, conocida por mantener el suspenso hasta el último momento.

Según varios medios, “El Jefe de la Casa de los famosos Colombia sigue revelando nombres y esta vez confirmó el ingreso de Marilyn Patiño como una de las participantes de la tercera temporada del reality”. La noticia aviva aún más las expectativas de los televidentes frente a los talentos que integrarán la nueva temporada.

La artista, de 43 años, no solo es conocida por su trabajo actoral, sino que también ha incursionado en el mundo musical, más específicamente en el género popular, lo que le añade un plus extra a su perfil dentro de la competencia.

Con la llegada de Marilyn Patiño a La Casa de los Famosos 3 el programa asegura drama y polémicas, ya que no es un perfil común, al contrario, es la inclusión de una figura pública con una historia compleja y mediática que le asegura rating al programa.

Nacida en Cali, Valle del Cauca, Patiño ha participado en producciones en varias producciones de televisión colombiana, destacándose en roles de villana y mujeres aguerridas, personajes con los que se ha ganado el cariño del público.

Además de su carrera actoral, su vida personal también ha estado en el ojo del huracán. La actriz ha sido protagonista de varios escándalos a lo largo de su trayectoria artística, el más sonado fue la muerte de su exesposo Héctor Fabián Bonilla, asesinado en 2023, un hecho que causó conmoción y que seguramente será tema de conversación dentro de la casa.

El éxito de ‘La Casa de los Famosos’ está en la confrontación de personalidades. La amplia trayectoria y el temperamento de la actriz caleña sugieren que no será una concursante pasiva.

Su experiencia en el medio le da una ventaja en el manejo de cámaras, y la conexión con el público, pero su carácter fuerte podría generar las primeras grandes discusiones de la temporada.

Su etapa como cantante y su rol como creadora de contenido, podrían ayudarle a conectar con el público joven, además ella misma ha dejado claro que entra al programa sin personajes ni caretas, dispuesta a mostrarse tal como es.