Se reveló el nombre de la nueva integrante de “LCDLF”: hará temblar a más de uno

Johanna Fadul, conocida por su papel de Daniela en ‘Sin senos sí hay paraíso’, ingresará a ‘La Casa de los famosos Colombia’.

Redacción Gente
13 de diciembre de 2025, 4:11 a. m.
La actriz, conocida por su icónico papel de villana Daniela Barrera Beltrán en Sin Senos sí hay paraíso, es la nueva integrante de La casa de los famosos en su tercera entrega, que se estrenará a inicios de 2026. Johanna es la tercera participante confirmada por selección directa, después de figuras como Manuela Gómez, influencer y ex-participante de Protagonistas de Novela y Jay Torres, cantante puertorriqueño.

Su participación en la pantalla chica y su carácter fuerte, demostrado en distintos realities, la perfilan como una ficha clave para el programa; se ha convertido en una de las concursantes más observadas y potencialmente conflictivas de la competencia.

La actriz colombiana, de 39 años, ha consolidado una destacada trayectoria que inició en producciones como Padres e Hijos. Su carrera se ha caracterizado por interpretar roles dramáticos, en su mayoría antagónicos, lo que le ha valido un reconocimiento masivo tanto en Colombia como a nivel internacional.

Está casada con el también actor y presentador Juan Sebastián Quintero, actualmente es una de las relaciones más estables de la televisión Colombiana. Su vínculo ha sido muy público, lo que será un punto a favor dentro de la casa más famosa de Colombia. Sin duda, será tema de conversación dentro de la casa, pues la presión del confinamiento puede poner a prueba hasta las parejas más sólidas.

Un punto de ventaja frente a otros participantes es que Fadul no es ajena al formato de realidad televisada de competencia y encierro. Entre sus participaciones más destacadas tenemos: Exatlón Colombia, en donde demostró su resistencia física y mental, además de su nivel de competencia deportiva.

Por otro lado, estuvo en Los 50 de Telemundo, con una participación activa y polémica, donde protagonizó enfrentamientos sonados, como el que tuvo con el youtuber Sebastián Villalobos. Su actitud aguerrida y valiente demostró que Johana no teme confrontar y decir verdades a sus compañeros si cree tener la razón.

La entrada de la actriz, junto a figuras digitales como Nicolás Arrieta y figuras polémicas como Manuela Gómez, asegura que la tercera temporada del reality estará marcada por fuertes contrastes de personalidad, por lo que esta temporada promete ser aún más polémica que las anteriores.

