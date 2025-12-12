Gente
Portal 12/12: así puede manifestar sus deseos de Navidad para el 2026, según la astrología
Estos son algunos de los pasos del ritual que lo ayudaría a cumplir sus metas.
Cada diciembre llega cargado de rituales y momentos especiales para las personas que disfrutan celebrar de las festividades y se consideran amantes de las energías. Sin embargo, el 12 de diciembre, conocido como el portal 12/12, es una de las fechas más importantes, pues según muchos, es uno de los portales de manifestación más poderosos del año.
En ese día, muchos aprovechan para manifestar deseos, cerrar ciclos y proyectar aquello que quieren atraer para el 2026. Esta práctica mezcla intención, espiritualidad y tradición, lo que resulta reconfortante en esta época.
Una de las recomendaciones más comunes para aprovechar el 12/12 es crear un espacio tranquilo en casa. No se necesita nada elaborado, puede ser una habitación ordenada, una vela encendida o incluso un rincón que genere calma. Lo importante es tomarse el tiempo de hacer una pausa y tomar un respiro.
A partir de allí, el ritual de manifestación se divide en tres pasos esenciales:
- Limpiar.
- Escribir.
- Visualizar.
Limpieza energética: busca soltar aquello que no se quiere llevar al 2026. Para algunos, basta con abrir las ventanas, otros prefieren encender incienso o usar aromas que simbolicen renovación, como el romero o la lavanda. Lo importante es sentir que el ambiente está listo para recibir nuevas intenciones.
Escribir: en esta fecha, muchos aconsejan tomar papel y lápiz y anotar los deseos más relevantes para el próximo año. No se trata solo de pedir, sino de hacerlo con claridad y desde una intención honesta.
Algunas personas recomiendan escribir en presente, como si ya estuviera sucediendo, para reforzar la conexión emocional con el deseo. Puede ser algo material, emocional, familiar, profesional o espiritual; lo ideal es que tenga sentido para quien lo escribe.
Visualización: consiste en cerrar los ojos e imaginar cómo sería cumplir esos deseos. La idea es responder a la pregunta de cómo se sentiría, qué cambiaría, qué emociones despertarían.
La astrología indica que esta práctica ayuda a activar la energía de manifestación, porque el cerebro y el corazón conectan con la intención de una forma más profunda.
Aunque el Portal 12/12 no garantiza resultados mágicos, muchos encuentran en él un espacio para ordenar ideas, soñar y proyectarse sin miedo. En medio del estrés que trae el cierre de año, dedicar un momento para mirarse hacia adentro puede convertirse en un regalo personal, pues al final, manifestar no es solo pedir, es creer que lo que se desea también se puede construir.