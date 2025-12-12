Portal 12/12: así puede manifestar sus deseos de Navidad para el 2026, según la astrología

Cada diciembre llega cargado de rituales y momentos especiales para las personas que disfrutan celebrar de las festividades y se consideran amantes de las energías. Sin embargo, el 12 de diciembre, conocido como el portal 12/12, es una de las fechas más importantes, pues según muchos, es uno de los portales de manifestación más poderosos del año.

En ese día, muchos aprovechan para manifestar deseos, cerrar ciclos y proyectar aquello que quieren atraer para el 2026. Esta práctica mezcla intención, espiritualidad y tradición, lo que resulta reconfortante en esta época.

Portal del 12 de diciembre. | Foto: Getty Images

Una de las recomendaciones más comunes para aprovechar el 12/12 es crear un espacio tranquilo en casa. No se necesita nada elaborado, puede ser una habitación ordenada, una vela encendida o incluso un rincón que genere calma. Lo importante es tomarse el tiempo de hacer una pausa y tomar un respiro.

A partir de allí, el ritual de manifestación se divide en tres pasos esenciales:

Limpiar.

Escribir.

Visualizar.

Limpieza energética: busca soltar aquello que no se quiere llevar al 2026. Para algunos, basta con abrir las ventanas, otros prefieren encender incienso o usar aromas que simbolicen renovación, como el romero o la lavanda. Lo importante es sentir que el ambiente está listo para recibir nuevas intenciones.

Escribir: en esta fecha, muchos aconsejan tomar papel y lápiz y anotar los deseos más relevantes para el próximo año. No se trata solo de pedir, sino de hacerlo con claridad y desde una intención honesta.

Algunas personas recomiendan escribir en presente, como si ya estuviera sucediendo, para reforzar la conexión emocional con el deseo. Puede ser algo material, emocional, familiar, profesional o espiritual; lo ideal es que tenga sentido para quien lo escribe.

Los números son usados para manifestar y atraer cosas. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Visualización: consiste en cerrar los ojos e imaginar cómo sería cumplir esos deseos. La idea es responder a la pregunta de cómo se sentiría, qué cambiaría, qué emociones despertarían.

La astrología indica que esta práctica ayuda a activar la energía de manifestación, porque el cerebro y el corazón conectan con la intención de una forma más profunda.