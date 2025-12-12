Suscribirse

Gente

Portal 12/12: así puede manifestar sus deseos de Navidad para el 2026, según la astrología

Estos son algunos de los pasos del ritual que lo ayudaría a cumplir sus metas.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

13 de diciembre de 2025, 12:44 a. m.
Esto es lo que se debe hacer para manifestar en el portal de 12 de diciembre.
Esto es lo que se debe hacer para manifestar en el portal de 12 de diciembre. | Foto: Getty Images

Cada diciembre llega cargado de rituales y momentos especiales para las personas que disfrutan celebrar de las festividades y se consideran amantes de las energías. Sin embargo, el 12 de diciembre, conocido como el portal 12/12, es una de las fechas más importantes, pues según muchos, es uno de los portales de manifestación más poderosos del año.

En ese día, muchos aprovechan para manifestar deseos, cerrar ciclos y proyectar aquello que quieren atraer para el 2026. Esta práctica mezcla intención, espiritualidad y tradición, lo que resulta reconfortante en esta época.

Portal del 12 de diciembre.
Portal del 12 de diciembre. | Foto: Getty Images

Una de las recomendaciones más comunes para aprovechar el 12/12 es crear un espacio tranquilo en casa. No se necesita nada elaborado, puede ser una habitación ordenada, una vela encendida o incluso un rincón que genere calma. Lo importante es tomarse el tiempo de hacer una pausa y tomar un respiro.

A partir de allí, el ritual de manifestación se divide en tres pasos esenciales:

  • Limpiar.
  • Escribir.
  • Visualizar.

Limpieza energética: busca soltar aquello que no se quiere llevar al 2026. Para algunos, basta con abrir las ventanas, otros prefieren encender incienso o usar aromas que simbolicen renovación, como el romero o la lavanda. Lo importante es sentir que el ambiente está listo para recibir nuevas intenciones.

Contexto: Ritual navideño: esta es la razón por la que muchos ponen canela en el árbol

Escribir: en esta fecha, muchos aconsejan tomar papel y lápiz y anotar los deseos más relevantes para el próximo año. No se trata solo de pedir, sino de hacerlo con claridad y desde una intención honesta.

Algunas personas recomiendan escribir en presente, como si ya estuviera sucediendo, para reforzar la conexión emocional con el deseo. Puede ser algo material, emocional, familiar, profesional o espiritual; lo ideal es que tenga sentido para quien lo escribe.

Numerología
Los números son usados para manifestar y atraer cosas. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Visualización: consiste en cerrar los ojos e imaginar cómo sería cumplir esos deseos. La idea es responder a la pregunta de cómo se sentiría, qué cambiaría, qué emociones despertarían.

La astrología indica que esta práctica ayuda a activar la energía de manifestación, porque el cerebro y el corazón conectan con la intención de una forma más profunda.

Aunque el Portal 12/12 no garantiza resultados mágicos, muchos encuentran en él un espacio para ordenar ideas, soñar y proyectarse sin miedo. En medio del estrés que trae el cierre de año, dedicar un momento para mirarse hacia adentro puede convertirse en un regalo personal, pues al final, manifestar no es solo pedir, es creer que lo que se desea también se puede construir.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ellos son los participantes de ‘La vuelta al mundo en 80 risas’: una argentina será parte del programa

2. Hinchas de Junior hicieron histórico recibimiento en la final ante Tolima: similar a lo visto en Libertadores

3. Gavin Newsom arremete contra Elon Musk, mencionando a su hija trans: “Lamentamos que tu hija te odie”

4. Horóscopo y números mágicos de Walter Mercado para el 13 de diciembre; sorpresas para cada signo

5. Lista de refuerzos en Atlético Nacional para 2026: dan 6 nombres y 3 tienen pasado en Selección Colombia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ManifestaciónDiciembreRituales

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.