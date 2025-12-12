Ritual navideño: esta es la razón por la que muchos ponen canela en el árbol

Aunque cada familia tiene sus propias tradiciones para decorar el árbol de Navidad, en los últimos años, ponerle canela se ha vuelto tendencia, principalmente, en redes sociales, en donde se comparten ideas de decoración y energías para las fechas especiales de fin de año.

Este ritual, que poco a poco se ha ido compartiendo en plataformas como TikTok e Instagram, promete atraer prosperidad, armonía y buena energía para el nuevo año.

Más allá de la estética, quienes lo practican aseguran que la canela tiene un significado especial que potencia el ambiente navideño, no solo por su fragancia cálida, sino por la carga emocional y espiritual que se le atribuye desde hace siglos.

Esta es la razón por la que muchos le ponen canela al árbol de Navidad. | Foto: 123RF

La canela siempre ha estado asociada con la abundancia según los amantes de las energías, pues en culturas antiguas se usaba como ofrenda, símbolo de riqueza y elemento protector.

Según la creencia popular, poner unas pequeñas ramas de canela entre las hojas del árbol ayuda a atraer buenos momentos, estabilidad económica y oportunidades para el año que inicia.

Otros prefieren ponerla en la base del árbol o incluso dentro de pequeñas bolsitas decorativas colgadas como si fueran adornos. La idea es que la canela esté presente y que su aroma se mezcle con el espíritu de la Navidad.

Además de su carga simbólica, la canela aporta un toque sensorial extra, ya que su olor cálido y dulce crea un ambiente acogedor, propio de las reuniones familiares, las cenas especiales y el reencuentro con seres queridos. Al encender las luces del árbol, el calor que generan puede intensificar ligeramente el aroma, lo que hace que el ritual también cumpla una función estética y emocional.

El árbol de Navidad y la canela. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Hay quienes combinan la canela con otros elementos como clavos, anís o cáscaras de naranja seca para potenciar la fragancia. De esta forma, el árbol se transforma en un pequeño altar aromático que conecta con las emociones que rodean la Navidad.

Aunque no existe una fecha exacta para colocar la canela, muchas personas prefieren hacerlo justo después de armar el árbol, para marcar el inicio oficial de la temporada, pero otros optan por agregarla el 21 de diciembre, día del solsticio de invierno, por considerarlo un momento de renovación energética.