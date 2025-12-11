Suscribirse

7 signos del zodiaco que podrán pasar una navidad muy especial en 2025, según la astrología

Estos son algunos de los signos que celebrarían las fechas navideñas con alegría.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

12 de diciembre de 2025, 3:02 a. m.
Signos que vivirán una Navidad especial en 2025.
Signos que vivirán una Navidad especial en 2025. | Foto: Getty Images

La Navidad de 2025 se perfila como una de las más especiales para varios signos del zodiaco, según las proyecciones astrológicas que comienzan a circular entre expertos y aficionados. La combinación energética de Júpiter, Venus y Saturno generará un ambiente propicio para avances emocionales, reconciliaciones, oportunidades inesperadas y momentos memorables que marcarán el cierre del año de manera distinta para algunos.

Aunque cada persona vive estas fechas desde su propia experiencia, la astrología señala que siete signos en particular podrían sentirse especialmente bendecidos durante esta temporada.

Signos que contarán con suerte
Signos que contarán con suerte en Navidad. | Foto: 123rf

Ya sea por motivos familiares, sentimentales, laborales o espirituales, estos signos estarían destinados a disfrutar una Navidad más luminosa, simbólica e inolvidable que en años anteriores.

Aries

Aries estará bajo la influencia directa de Venus, lo que impulsará vínculos afectivos renovados. Para este signo, la Navidad podría traer encuentros sinceros, conversaciones que hacen falta desde hace tiempo y hasta el inicio de una nueva etapa sentimental.

Tauro

Con Saturno a su favor, Tauro vivirá una Navidad serena, marcada por la claridad emocional. Decisiones importantes se verán con más tranquilidad, y este signo podrá disfrutar un ambiente cálido, familiar y lleno de gratitud.

Cáncer

La Luna estará en un tránsito favorable que permitirá a Cáncer experimentar una celebración armoniosa. Reencuentros, paz interior y la resolución de tensiones familiares marcarán estos días. Será una Navidad que reforzará su sentido de pertenencia y protección emocional.

Cada signo zodiacal tiene colores que resuenan con sus características más profundas.
Navidad y los signos zodiacales. | Foto: Getty Images

Leo

Gracias a la influencia expansiva de Júpiter, Leo podrá vivir una Navidad llena de sorpresas positivas. Este signo podría recibir oportunidades inesperadas o detalles especiales de personas que lo valoran. Será una temporada de brillo propio, creatividad y momentos que suban el ánimo.

Libra

Venus favorecerá la energía de Libra, ayudando a cerrar ciclos con equilibrio. La Navidad de 2025 será especialmente emotiva para este signo, ya que recibirá gestos simbólicos, conversaciones necesarias y la sensación de que todo empieza a alinearse. Es una época ideal para recuperar paz interior.

Sagitario

Júpiter potenciará su espíritu libre y alegre, convirtiendo esta Navidad en una de movimiento y entusiasmo. Sagitario podría realizar viajes cortos, visitar familiares o vivir experiencias inesperadas que quedarán en la memoria. La diversión y la expansión serán protagonistas.

Piscis

Piscis tendrá una Navidad cargada de sensibilidad y significado. Su intuición estará especialmente elevada, lo que permitirá encuentros emocionales sinceros, momentos de sanación y una fuerte sensación de esperanza. Para este signo, la celebración será un camino hacia un nuevo comienzo interior.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

