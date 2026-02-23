Manifestaciones y movilizaciones previstas en Bogotá del 23 de febrero al 28 de febrero

En Bogotá, entre el 23 y el 28 de febrero, se tienen programadas distintas manifestaciones y movilizaciones que deben ser tenidas en cuenta, ya que podrían presentarse afectaciones en el transporte público.

Movilidad afectada en Bogotá. Foto: SEMANA

Calendario de manifestaciones y movilizaciones

Lunes 23 de febrero: En la localidad de Teusaquillo se presentará un plantón denominado: movilización con cierre ANT (Agencia Nacional de Tierras).

Martes 24 de febrero: Se presentará un evento cultural con reivindicaciones que, según información oficial, es “contra la brutalidad policial”. Este se realizará en la localidad de Santafé, específicamente en la Calle 19 con Carrera Cuarta y también en la Calle 18 con Carrera Séptima.

Miércoles 25 de febrero: Se realizará un plantón denominado: Toma FIDUPREVISORA, en la localidad de Chapinero, en la Carrera 9 #92-54.

Viernes 28 de febrero: Se llevará a cabo, a las 2 de la tarde, un plantón denominado: ¡Mujeres colombianas en solidaridad con Cuba!, en la localidad de Chapinero, en la Carrera 9 #92-54.

También se realizará, en la localidad de Antonio Nariño, un evento cultural con reivindicaciones llamado Festival Todxs Somos Antifascistas, en la Carrera Décima #13 Sur-50.

Por parte de la Secretaría de Gobierno de la ciudad de Bogotá se han hecho distintas recomendaciones para no tener contratiempos en medio de estas programaciones mencionadas anteriormente.

Recomendaciones

Hacer una consulta constante de los distintos canales oficiales para poder estar al tanto del estado de la movilidad. Puede seguir las páginas de la Secretaría Distrital de Gobierno o de las autoridades de tránsito de la ciudad.

Hacer una planificación de los distintos desplazamientos para tener en cuenta rutas alternas en caso de que sea necesario desviarse.

Se hace un llamado para que la comunidad que vaya a participar de estos eventos programados lo haga de manera pacífica, evitando a toda costa la violencia, que puede traer consecuencias desafortunadas.

Manifestaciones en Bogotá durante la tarde del 19 de febrero. Foto: @BogotaTransito

La semana pasada, a raíz de las manifestaciones convocadas en apoyo al aumento del salario mínimo, distintas ciudades, entre ellas Bogotá, sufrieron afectaciones importantes en la movilidad.

También es importante que, a la hora de hacer la planificación de su jornada diaria, revise si la zona a la que usted va a concurrir cada día coincide con alguno de los eventos, para que decida qué medio de transporte es más adecuado dadas las circunstancias expresadas.