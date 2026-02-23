Bogotá

Manifestaciones y movilizaciones previstas en Bogotá del 23 de febrero al 28 de febrero

La capital colombiana tendrá distintas movilizaciones y manifestaciones que ya están programadas y pueden afectar la operación del transporte público.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Luciano Andrey Sánchez Flórez

Luciano Andrey Sánchez Flórez

23 de febrero de 2026, 4:38 p. m.
Movilizaciones y manifestaciones Bogotá.
Movilizaciones y manifestaciones Bogotá. Foto: ESTEBAN VEGA

En Bogotá, entre el 23 y el 28 de febrero, se tienen programadas distintas manifestaciones y movilizaciones que deben ser tenidas en cuenta, ya que podrían presentarse afectaciones en el transporte público.

Buenas noticias para Bogotá: IDU confirma el avance de importante vía en la capital; tuvo avance en tiempo récord
Así se encuentra la movilidad a la altura de la estación Héroes de TransMilenio.
Movilidad afectada en Bogotá. Foto: SEMANA

Calendario de manifestaciones y movilizaciones

Lunes 23 de febrero: En la localidad de Teusaquillo se presentará un plantón denominado: movilización con cierre ANT (Agencia Nacional de Tierras).

Martes 24 de febrero: Se presentará un evento cultural con reivindicaciones que, según información oficial, es “contra la brutalidad policial”. Este se realizará en la localidad de Santafé, específicamente en la Calle 19 con Carrera Cuarta y también en la Calle 18 con Carrera Séptima.

Miércoles 25 de febrero: Se realizará un plantón denominado: Toma FIDUPREVISORA, en la localidad de Chapinero, en la Carrera 9 #92-54.

Bogotá

Cortes de agua en Bogotá este martes 24 de febrero: barrios en alerta por suspensión del servicio hasta por 24 horas

Bogotá

Audio revela la tragedia que estuvo a punto de ocurrir en El Dorado: piloto evitó choque con la FAC

Bogotá

Theatron se pronuncia tras desaparición de Diana Ospina: revela lo que muestran los videos tras abordar un taxi

Bogotá

Aparece foto que muestra el taxi en el que supuestamente desapareció Diana Ospina tras salir de Theatron, en Bogotá

Bogotá

Distrito le dio vía libre al arranque de las obras de la etapa II del Bronx Distrito Creativo

Bogotá

Buenas noticias para Bogotá: IDU confirma el avance de importante vía en la capital; tuvo avance en tiempo récord

Bogotá

Nuevos detalles de la desaparición de Diana Ospina tras tomar un taxi: mensajes borrados, transferencias y una extraña publicación

Contenido en colaboración

Festival Estéreo Picnic: así evolucionó el evento que redefinió la música en vivo y las experiencias de gran formato

Semana TV

Mauricio Toro reveló su fórmula para regresar al Congreso en las elecciones de este 8 de marzo

Viernes 28 de febrero: Se llevará a cabo, a las 2 de la tarde, un plantón denominado: ¡Mujeres colombianas en solidaridad con Cuba!, en la localidad de Chapinero, en la Carrera 9 #92-54.

También se realizará, en la localidad de Antonio Nariño, un evento cultural con reivindicaciones llamado Festival Todxs Somos Antifascistas, en la Carrera Décima #13 Sur-50.

Por parte de la Secretaría de Gobierno de la ciudad de Bogotá se han hecho distintas recomendaciones para no tener contratiempos en medio de estas programaciones mencionadas anteriormente.

Recomendaciones

Hacer una consulta constante de los distintos canales oficiales para poder estar al tanto del estado de la movilidad. Puede seguir las páginas de la Secretaría Distrital de Gobierno o de las autoridades de tránsito de la ciudad.

Hacer una planificación de los distintos desplazamientos para tener en cuenta rutas alternas en caso de que sea necesario desviarse.

Se hace un llamado para que la comunidad que vaya a participar de estos eventos programados lo haga de manera pacífica, evitando a toda costa la violencia, que puede traer consecuencias desafortunadas.

Manifestaciones en Bogotá durante la tarde de este 19 de febrero.
Manifestaciones en Bogotá durante la tarde del 19 de febrero. Foto: @BogotaTransito

La semana pasada, a raíz de las manifestaciones convocadas en apoyo al aumento del salario mínimo, distintas ciudades, entre ellas Bogotá, sufrieron afectaciones importantes en la movilidad.

Aún no ha empezado a operar el metro de Bogotá y el precio del suelo cerca de sus estaciones ya se valorizó: esto dice estudio

También es importante que, a la hora de hacer la planificación de su jornada diaria, revise si la zona a la que usted va a concurrir cada día coincide con alguno de los eventos, para que decida qué medio de transporte es más adecuado dadas las circunstancias expresadas.

Más de Bogotá

x

Cortes de agua en Bogotá este martes 24 de febrero: barrios en alerta por suspensión del servicio hasta por 24 horas

Panorámica de Monserrate y Bogotá.

Audio revela la tragedia que estuvo a punto de ocurrir en El Dorado: piloto evitó choque con la FAC

Diana Ospina desapareció tras subirse a un taxi después de salir de una fiesta.

Theatron se pronuncia tras desaparición de Diana Ospina: revela lo que muestran los videos tras abordar un taxi

Este es el supuesto carro en el que se le perdió el rastro a la mujer.

Aparece foto que muestra el taxi en el que supuestamente desapareció Diana Ospina tras salir de Theatron, en Bogotá

6 años después, el Bronx. Se construirá la Alcaldía de los Martires y Bronx distrito creativo

Distrito le dio vía libre al arranque de las obras de la etapa II del Bronx Distrito Creativo

Avance de Transmilenio por este importante corredor vial en tiempo récord.

Buenas noticias para Bogotá: IDU confirma el avance de importante vía en la capital; tuvo avance en tiempo récord

Diana Ospina, la mujer que desapareció tras subirse un taxi después de salir de una fiesta.

Nuevos detalles de la desaparición de Diana Ospina tras tomar un taxi: mensajes borrados, transferencias y una extraña publicación

Coger taxi después de una fiesta siempre es una difícil tarea.

¿Cómo tomar un taxi en zonas de rumba en Bogotá? Todo lo que debe saber para llegar seguro a casa

Clan del Golfo. Gustavo Petro

Informe advierte que el Clan del Golfo aumentó un 140 % durante el Gobierno Petro: siembran terror en más de 290 municipios

Noticias Destacadas