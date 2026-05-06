Sigue enredado el proyecto para extender el Ministerio de la Igualdad más allá del Gobierno Petro

El Gobierno del presidente Gustavo Petro busca extender el Ministerio de la Igualdad más allá de su mandato, luego de que la Corte Constitucional determinara que se debía tramitar una ley para aclarar el alcance de esa cartera.

Las comisiones primeras conjuntas de Cámara y Senado se reunieron nuevamente para discutir la iniciativa, sin embargo, el proyecto nuevamente no logró avanzar por falta de cuórum en la Comisión Primera del Senado.

La iniciativa generó un debate entre el representante Hernán Cadavid (Centro Democrático) y la senadora Clara López (Pacto Histórico). El congresista del uribismo dijo que desde su sector han discutido el trasfondo del articulado, pero aclaró que no están de acuerdo con la continuidad de esa cartera.

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“Costo de oportunidad es perder más de 3 billones de pesos sin ejecución y con todos los escándalos que tiene este ministerio. La vergüenza es traer a ratificar un ministerio que ha servido solamente para politiquería y la duplicidad de funciones, para el desgreño administrativo y la baja ejecución presupuestal que no supera el 5 %, para la utilización de ese fondo privado y evitar la contratación estatal”, reclamó Cadavid.

Por su parte, la senadora del petrismo reclamó que supuestamente no se quisiera discutir la iniciativa, criticando la falta de cuórum. Recordó que si no se aprueba vencerán esos términos.