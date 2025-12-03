La costosa burocracia del Ministerio de Igualdad que el Gobierno espera aprobar hoy en el Congreso

La creación del Ministerio de Igualdad vuelve a debatirse en el Congreso de la República, donde este miércoles fueron citadas las comisiones primeras del Senado y de la Cámara de Representantes para discutir el proyecto que pretende dejar en firme esa cartera.

El Gobierno de Gustavo Petro había creado esa cartera desde 2022, cuando fue la misma vicepresidenta Francia Márquez quien ocupó el rol de primera ministra de la Igualdad. Sin embargo, la Corte Constitucional tumbó la formalización de ese despacho por vicios de trámite, lo que obligó a la administración Petro a retomar ese asunto.

La iniciativa será discutida por los mismos congresistas que en el pasado avalaron su implementación. No obstante, el panorama político ahora es diferente: el Gobierno ya cuenta regresivamente los meses para su salida y el Estado atraviesa una crisis presupuestal.

“Este es el momento más inoportuno para crear más burocracia y más ministerios dentro del Gobierno nacional. Precisamente, con corte a septiembre de este año, el déficit fiscal se ha situado en -5,4 % del PIB (…) No podemos aumentar el funcionamiento del Estado creando otros ministerios en estos momentos difíciles del país”, sostuvo la representante Piedad Correal.

El Ministerio de la Igualdad implica una amplia burocracia del Estado. Este cuenta con cinco viceministerios, diez oficinas asesoras y despachos territoriales desplegados por todo el país que le costarían al Estado 3,5 billones de pesos entre 2026 y 2028.

“Hay una serie de actividades incluidas en el funcionamiento de ese ministerio para promocionar la ‘igualdad’, en donde se gastan en cada evento miles de millones de pesos, que no tienen un verdadero control y que tampoco tienen un impacto real en disminuir la meta de la igualdad”, cuestionó el senador Carlos Fernando Motoa.

El ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, defiende que el Ministerio debe mantenerse porque este tiene la responsabilidad de implementar 24 políticas públicas para 14 sectores de la sociedad, dado que ese despacho fue diseñado para concentrar la política social del Estado.

La senadora Paloma Valencia, quien radicó una ponencia de archivo al proyecto que crea esa cartera, aseguró que “el Ministerio de la Igualdad no ha servido para nada. La mayor función del Estado es trabajar por la población pobre del país y para eso no se necesita una burocracia gorda, sino inversión social”.