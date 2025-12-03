Suscribirse

La costosa burocracia del Ministerio de Igualdad que el Gobierno espera aprobar hoy en el Congreso

Las comisiones primeras conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes fueron convocadas para debatir la consolidación de esa cartera. El debate se realizará en la tarde de este miércoles.

Redacción Semana
3 de diciembre de 2025, 10:40 a. m.
Juan Carlos Florian Comisión primera billetes
La creación del Ministerio de la Igualdad se debatirá este miércoles en las Comisiones Primeras conjuntas. | Foto: Juan Carlos Sierra - Semana

La creación del Ministerio de Igualdad vuelve a debatirse en el Congreso de la República, donde este miércoles fueron citadas las comisiones primeras del Senado y de la Cámara de Representantes para discutir el proyecto que pretende dejar en firme esa cartera.

El Gobierno de Gustavo Petro había creado esa cartera desde 2022, cuando fue la misma vicepresidenta Francia Márquez quien ocupó el rol de primera ministra de la Igualdad. Sin embargo, la Corte Constitucional tumbó la formalización de ese despacho por vicios de trámite, lo que obligó a la administración Petro a retomar ese asunto.

La iniciativa será discutida por los mismos congresistas que en el pasado avalaron su implementación. No obstante, el panorama político ahora es diferente: el Gobierno ya cuenta regresivamente los meses para su salida y el Estado atraviesa una crisis presupuestal.

Contexto: Concejal Andrés Barrios denuncia que el Minigualdad tiene frenados 36.000 millones de pesos destinados a la prevención de violencia contra la mujer

“Este es el momento más inoportuno para crear más burocracia y más ministerios dentro del Gobierno nacional. Precisamente, con corte a septiembre de este año, el déficit fiscal se ha situado en -5,4 % del PIB (…) No podemos aumentar el funcionamiento del Estado creando otros ministerios en estos momentos difíciles del país”, sostuvo la representante Piedad Correal.

El Ministerio de la Igualdad implica una amplia burocracia del Estado. Este cuenta con cinco viceministerios, diez oficinas asesoras y despachos territoriales desplegados por todo el país que le costarían al Estado 3,5 billones de pesos entre 2026 y 2028.

Contexto: Se enreda proyecto con el que se busca mantener vigente el Ministerio de la Igualdad; siguen las críticas por la burocracia que tendría

“Hay una serie de actividades incluidas en el funcionamiento de ese ministerio para promocionar la ‘igualdad’, en donde se gastan en cada evento miles de millones de pesos, que no tienen un verdadero control y que tampoco tienen un impacto real en disminuir la meta de la igualdad”, cuestionó el senador Carlos Fernando Motoa.

El ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, defiende que el Ministerio debe mantenerse porque este tiene la responsabilidad de implementar 24 políticas públicas para 14 sectores de la sociedad, dado que ese despacho fue diseñado para concentrar la política social del Estado.

Las irregularidades que denuncia Paloma Valencia sobre la nueva creación de MinIgualdad

La senadora Paloma Valencia, quien radicó una ponencia de archivo al proyecto que crea esa cartera, aseguró que “el Ministerio de la Igualdad no ha servido para nada. La mayor función del Estado es trabajar por la población pobre del país y para eso no se necesita una burocracia gorda, sino inversión social”.

Una de las mayores críticas a la cartera tiene que ver con el bajo porcentaje de ejecución presupuestal, que se ubicó cerca del 1 % en 2024 y en alrededor del 0,3 % en 2023. Además, la senadora Valencia cuestiona que los recursos de la cartera se hayan estado gestionando mediante una fiducia y advierte que ese despacho tiene “una doble nómina”.

