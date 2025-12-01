Suscribirse

Advierten que el Gobierno quiere crear el Ministerio de la Igualdad para financiar la campaña de 2026

El proyecto que promueve la creación de esa cartera se discutirá esta semana en el Congreso.

Redacción Semana
1 de diciembre de 2025, 10:53 p. m.
El senador Carlos Fernando Motoa aseguró que el Gobierno quiere crear el Ministerio de la Igualdad para financiar su campaña de 2026. | Foto: Guillermo Torres / Semana

El senador Carlos Fernando Motoa señaló al gobierno de Gustavo Petro de estar promoviendo la creación del Ministerio de la Igualdad para obtener recursos para las elecciones de 2026.

El debate sobre la creación de esa cartera está agendado para este martes, 2 de diciembre, una discusión definitiva que decantará si esa administración puede dejar una nueva cartera dentro del gabinete del poder ejecutivo.

Motoa aseguró que las funciones que se le entregaron a ese Ministerio ya existen dentro de otras entidades del Estado colombiano y señaló que durante estos tres años, en los que esa cartera ha estado operando, no cumplió con sus objetivos.

“Los contratistas que están en esa entidad, los cerca de 700 funcionarios que tiene. Es el único ministerio del país que tiene cinco viceministerios y, por supuesto, es una plataforma y una punta de lanza del Pacto Histórico para las elecciones de 2026”, comentó Motoa.

El congresista de Cambio Radical resaltó que esa cartera no ha cumplido las metas de ejecución presupuestal, por lo que hizo un llamado a archivar el proyecto que pretende volver a crear esa cartera.

Contexto: Se enreda proyecto con el que se busca mantener vigente el Ministerio de la Igualdad; siguen las críticas por la burocracia que tendría

“Hay una serie de actividades incluidas en el funcionamiento de ese ministerio para promocionar la ‘igualdad’, en donde se gastan en cada evento miles de millones de pesos, que no tienen un verdadero control y que tampoco tiene un impacto real en disminuir la meta de la igualdad”, consideró Motoa en entrevista con SEMANA.

El congresista fue enfático en señalar que el concepto de igualdad es transversal a todas las entidades y carteras del Estado y advirtió que en este lapso ese despacho no ha cumplido sus objetivos.

Contexto: Congresistas piden que se archive el proyecto para mantener vigente el Ministerio de la Igualdad

La propuesta será votada por las comisiones primeras conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes, corporaciones en las que los votos afines al Gobierno Petro han logrado imponerse en otras ocasiones.

“El año pasado hicimos un debate en el que logramos demostrar que de un presupuesto asignado de 1,9 billones de pesos solo habían ejecutado el 1 % en la vigencia 2024. En el año anterior, en 2023, solo ejecutaron el 0,4 % y en lo que va de 2025 solo han ejecutado cerca del 4 %, muy por debajo del presupuesto asignado”, puntualizó Motoa.

La creación del Ministerio de la Igualdad había sido aprobada desde 2022. No obstante, la ley se cayó por vicios de trámite, por lo que el Gobierno tuvo que volver a presentar la propuesta.

