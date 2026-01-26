Cauca

Ministro de la Igualdad le prometió en vivo reconciliación a sargento (r), pero cuando el exmilitar le escribió lo dejó en visto: “Mentiras al aire”

El exmilitar fue más allá y calificó el comportamiento del funcionario como incoherente con la responsabilidad del cargo que hoy ocupa.

Redacción Semana
26 de enero de 2026, 3:43 p. m.
El sargento retirado Rodrigo García cuestionó públicamente al ministro de la Igualdad, Alfredo Acosta, luego de asegurar que las promesas de reconciliación, apoyo y acercamiento que le hizo en una transmisión en vivo no se materializaron una vez terminó la emisión.

El episodio trae a colación una intervención en radio en la que el ministro Acosta sostuvo un diálogo con el exmilitar, le pidió perdón por hechos del pasado, expresó su intención de abrazarlo, lo invitó a reunirse personalmente y le planteó incluso la posibilidad de trabajar junto al Ministerio de la Igualdad, en un gesto que fue presentado como un acto simbólico de reconciliación.

Yo quiero ir a abrazarlo y abrazar a su familia, porque en últimas ellos son los que sufren con todo esto. Yo hace mucho tiempo quería hacer como esta catarsis de poder pedirle excusas por lo que pasó”, manifestó el ministro en entrevista en vivo con Blu Radio.

“Quería saludarlo, saber cómo está y espero que algún día nos podamos encontrar, tomarnos un tinto”, dijo y recordó que poco antes de la agresión, se ayudaron mutuamente con el Ejército.

Quiero mandarle un saludo de mucha hermandad y armonía de parte mía, pero también de parte de todos los guardias indígenas”, añadió el alto funcionario.

Sin embargo, días después de ese encuentro público, García afirmó que intentó comunicarse directamente con el ministro sin obtener respuesta. “Me quedó el mal sabor de boca de que un ministro diga a boca abierta, se llene de babas y balbucee mentiras al aire libre cosas que no va a hacer”, aseguró el sargento en diálogo con SEMANA.

Según su versión, el ofrecimiento realizado frente a micrófonos no pasó de ser un gesto mediático. “Decir que me invitaba a verle, ofrecerme dizque que trabaje con él, querer dizque darme un abrazo, y nada. No lo puedo creer”, afirmó.

El exmilitar fue más allá y calificó el comportamiento del funcionario como incoherente con la responsabilidad del cargo que hoy ocupa. “Qué persona tan embustera, mentirosa y falsa. Esperó 14 años para decir solo sandeces, solamente porque ahora hace parte de la función pública y representa al gobierno que atacó deliberadamente en el pasado”, expresó.

García sostuvo que decidió escribirle de manera directa al ministro con la intención de darle continuidad a lo planteado en público. “Me tomé la molestia de escribirle personalmente, ya que sabía que podía hacer algo para mejorar su imagen y elevar su espíritu. Pero me dejó con el mal sabor de boca”, señaló.

Finalmente, el sargento (r) aseguró que lo ocurrido refuerza la percepción negativa que existe frente a la clase política. “Considerando y creyendo lo que todos los colombianos creen de los políticos: que son unos charlatanes y embusteros en su gran mayoría”, concluyó.

Hasta el momento, el Ministerio de la Igualdad ni el ministro Alfredo Acosta se han pronunciado oficialmente frente a los señalamientos hechos por el exmilitar tras el encuentro que se transmitió en vivo.

