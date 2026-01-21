Política

Alfredo Acosta Zapata, coordinador de la Guardia Indígena, será el nuevo ministro de la Igualdad

Su hoja de vida fue publicada en el portal de aspirantes de la Presidencia de la República.

Redacción Semana
21 de enero de 2026, 11:13 a. m.
Luis Alfredo Acosta Zapata, el nuevo ministro de la Igualdad, es un líder indígena.
Luis Alfredo Acosta Zapata fue designado como nuevo ministro de la Igualdad, tras la salida de Juan Carlos Florián de esa cartera. Se trata de un líder indígena que desde hace varios años tiene el respaldo de esa comunidad.

Una de las críticas que se le ha hecho a Acosta es que solo cuenta con experiencia como coordinador nacional de la Onic (Organización Nacional Indígena de Colombia). Además, solo certifica estudios hasta el bachillerato.

La representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, cuestionó ese hecho. “Lo que se encontró allí es francamente terrible. El señor Alfredo Acosta acredita en materia de formación académica únicamente el bachillerato, es toda su formación, no tiene estudios técnicos, no tiene estudios tecnológicos, no tiene estudios universitarios. Como si esto no fuera lo suficientemente grave para un cargo de esta magnitud, Alfredo Acosta no ha trabajado un solo día en el sector público”, aseguró la congresista y candidata al Senado.

La problemática de esto, según Miranda, es que Acosta tendría que adelantar políticas públicas, manejar recursos, entre otras funciones por las que considera que es necesario tener mayor experiencia profesional y estudios.

Acosta nació en Caloto, Cauca. Ha sido profesor indígena, enseñándole a otras comunidades sus costumbres. Ha sido víctima del conflicto armado en el país pues su padre fue desaparecido por las Farc en 1984.

Información en desarrollo…

