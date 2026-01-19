Política

José Raúl Moreno, jefe de despacho de la Presidencia, quedó encargado del Ministerio de la Igualdad

La movida se da tras la salida del exministro Juan Carlos Florián.

Redacción Semana
19 de enero de 2026, 7:44 p. m.
José Raúl Moreno, actual jefe de despacho y ministro de la Igualdad encargado.
José Raúl Moreno, actual jefe de despacho y ministro de la Igualdad encargado. Foto: Dapre

El Gobierno del presidente Gustavo Petro sigue haciendo movimientos al interior del gabinete. Una de las últimas decisiones que se tomó fue nombrar a José Raúl Moreno como ministro encargado de la Igualdad, tras la salida de Juan Carlos Florián. Moreno actualmente se desempeña como jefe de despacho de la Presidencia.

Desde hace varios meses el funcionario ha ido ganando terreno en la Casa de Nariño. Venía de ser asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y era cercano a la exdirectora Angie Rodríguez; sin embargo, en los últimos meses, se generaron diferencias entre ambos.

En los últimos días, Moreno había sido posesionado como jefe de despacho de la Casa de Nariño en propiedad, cargo en el que estaba como encargado tras la salida de Alfredo Saade.

El presidente Gustavo Petro apostó por la paz total, y sus fallidos resultados ya se los cobra Estados Unidos.
El presidente Gustavo Petro ha hecho varios movimientos en su gabinete. Foto: PRESIDENCIA

Moreno también había trabajado con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, de quien es cercano. Precisamente, antes de llegar a la Casa de Nariño estuvo a su lado como asesor.

El funcionario llega al Ministerio de la Igualdad tras la salida de Juan Carlos Florián en los últimos días. Petro le pidió su renuncia al funcionario en medio de movimientos en el gabinete de cara a la recta final de su Gobierno.

La gestión de Florián estuvo cargada de polémicas. Por un lado, pidió que lo llamaran “ministra” lo que algunos interpretaron que era estrategia para cumplir con la ley de cuota de género del Gobierno, mientras que él argumentaba que quería que lo llamaran en femenino.

“Yo me nombro en femenino porque soy una persona y porque soy una marica. Yo no soy gay. Yo soy una marica y por eso hablo en femenino”, aseguró en medio de una entrevista.

Juan Carlos Florián, nuevo Ministro de Igualdad y Equidad.
Juan Carlos Florián salió del cargo hace unos días. Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @MinIgualdad_Col

Florián había despertado polémica desde que llegó a esa cartera hace unos años por su pasado como actor porno, lo que generó que se retrasara ese nombramiento.

El Ministerio de la Igualdad ha sido de las carteras más polémicas del Gobierno. La creó Petro en medio de su gestión y designó como primera ministra a la vicepresidenta Francia Márquez, sin embargo, se generó toda una polémica porque los primeros meses tuvo una baja ejecución esa cartera.

La Corte Constitucional declaró inexequible la ley que creó el Ministerio de la Igualdad pero estableció que podría seguir funcionando hasta que finalizara el Gobierno de Gustavo Petro en agosto del 2026.

Por eso, el Gobierno nacional impulsa una reforma en el Congreso para mantener vigente el ministerio más allá de la gestión del mandatario.

