Política

Paloma Valencia denuncia “fondo paralelo del Ministerio de la Igualdad”; habla de dos contratos por $6.401 millones

Los convenios se suscribieron con la Universidad Nacional para crear una política en favor del campesinado.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
16 de febrero de 2026, 10:46 a. m.
Paloma Valencia es la candidata a la Presidencia del Centro Democrático.
Paloma Valencia es la candidata a la Presidencia del Centro Democrático. Foto: Samanta Chávez

La senadora Paloma Valencia denunció unos contratos que firmó el Ministerio de la Igualdad con la Universidad Nacional. Se trata de dos convenios en los que se estableció que la institución educativa debía diseñar la política de campesinado y discriminación, que se había establecido desde hace dos años en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), y que se debía implementar desde entonces.

“Los documentos los deberán entregar entre mayo y julio de 2026, a escasas semanas del cambio de Gobierno y del fin del Ministerio de acuerdo a la demanda que gané en la Corte. Es decir, no servirán para nada”, cuestionó la candidata presidencial.

Además, dijo que entre el Fondo y el Ministerio de la Igualdad habrían nombrado a unas 6.322 personas entre 2025-2026 lo que le ha costado a los colombianos 241.896 millones de pesos. “Parece que ninguno es capaz de escribir un documento de política pública. Puro y físico derroche”, criticó Valencia.

Según explicó Valencia, en el 2024 se estableció en el PND que se debía reducir la tasa de analfabetismo, pobreza, mejorar el acceso a la tierra y la economía rural, entre otros componentes.

Política

“Deje de engañar”: el mensaje del presidente Gustavo Petro que desató una ola de reacciones en las redes sociales

Política

Las cuentas de Facebook que hablan en favor de Sergio Fajardo y Juan Carlos Pinzón, en las que se habrían invertido más de $800 millones

Política

Las razones por las que comunidades del Cauca llegaron a la Universidad Nacional: le hacen un llamado al Gobierno de Gustavo Petro

Política

Juan Fernando Cristo pidió rectificación a Abelardo de la Espriella: “Narrativa difamatoria”

Política

Sofía Gaviria renunció a su candidatura al Senado por Oxígeno, el partido de Ingrid Betancourt, y reclama falta de garantías

Política

Gustavo Petro arremete contra Alejandro Gaviria: “No supo estar a la altura de los cambios que necesitaba Colombia”

Política

Clara López quiere representar al progresismo en las elecciones: “Petro no ha dado una señal para decir quién es su candidato”

Política

Las bodegas misóginas y violentas que defienden a Juan Carlos Pinzón atacan en redes a sus compañeras de la Gran Consulta por Colombia

Política

Paloma Valencia pidió a los empresarios que se pronuncien manteniendo el pago del salario mínimo con el aumento del 23 %

Política

Precandidatos presidenciales reaccionan a la suspensión del aumento del salario mínimo: “Por culpa de este Gobierno chambón”

Juan Sebastián Gómez: “El Ministerio de la Igualdad no le cumplió a las barras”

“Se supone que desde ese momento, hace dos años, el Ministerio de la Igualdad debió ejecutar esa política, pero no lo hicieron. Al igual que todas las promesas de esa entidad, la protección del campesinado y la lucha contra la discriminación se redujo a una promesa incumplida”, señaló Valencia.

Luego de eso, el 18 de noviembre del año pasado, el “fondo paralelo” del Ministerio de la Igualdad firmó un contrato con la Universidad Nacional por 4.976 millones de pesos.

La Universidad Nacional una vez más se posiciona como la mejor universidad pública del país. Foto: Página oficial Universidad Nacional de Colombia.
Los contratos se suscribieron con la Universidad Nacional. Foto: Foto: Página oficial Universidad Nacional de Colombia.

Mientras que el 28 de enero le entregó un nuevo contrato por 1.425 millones de pesos para formular la línea base de la política contra la discriminación. “Es decir, ni siquiera se comprometieron a formular toda la política, sino solo los indicadores que servirán como punto de partida para su diseño”, reclamó Valencia.

La senadora dijo que tiene cálculos de que a través de esa modalidad se habrían contratado 6.322 personas entre el 2025 y el 2026. Valencia dijo que esa cifra podría ser mayor pues el fondo no ha publicado en el Secop los contratos ni los informes de supervisión.

“No solo hemos gastado 241.896 millones de pesos para mantener toda esa burocracia innecesaria entre 2025-2026, sino que ahora también debemos pagar 6.401 millones de pesos para que la Universidad Nacional realice una labor propia del personal de Ministerio de la Igualdad”, dijo la senadora.

Más de Política

Petro en X

“Deje de engañar”: el mensaje del presidente Gustavo Petro que desató una ola de reacciones en las redes sociales

Juan Carlos Pinzón, Iván Cepeda y Sergio Fajardo.

Las cuentas de Facebook que hablan en favor de Sergio Fajardo y Juan Carlos Pinzón, en las que se habrían invertido más de $800 millones

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Paloma Valencia denuncia “fondo paralelo del Ministerio de la Igualdad”; habla de dos contratos por $6.401 millones

Las comunidades llegaron a la sede de la Universidad Nacional en Bogotá.

Las razones por las que comunidades del Cauca llegaron a la Universidad Nacional: le hacen un llamado al Gobierno de Gustavo Petro

Juan Fernando Cristo y Abelardo de la Espriella.

Juan Fernando Cristo pidió rectificación a Abelardo de la Espriella: “Narrativa difamatoria”

Ingrid Betancourt y Sofía Gaviria.

Sofía Gaviria renunció a su candidatura al Senado por Oxígeno, el partido de Ingrid Betancourt, y reclama falta de garantías

Alejandro Gaviria y Gustavo Petro

Gustavo Petro arremete contra Alejandro Gaviria: “No supo estar a la altura de los cambios que necesitaba Colombia”

CLARA LÓPEZ Candidata presidencial

Clara López quiere representar al progresismo en las elecciones: “Petro no ha dado una señal para decir quién es su candidato”

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, no descarta que el salario mínimo esté por encima del 23,7%. Esta es la estrategia del Gobierno Petro

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, y Gustavo Petro, actual jefe de Estado del país.

Álvaro Uribe lanza dura respuesta a la alocución de Gustavo Petro y plantea cinco reformas para recuperar los recursos del Estado

Noticias Destacadas