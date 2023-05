Entrevista | La bicicleta en Colombia: un artículo del PND busca fomentar producción nacional y mejorar infraestructura, ¿se logrará?

Bicicleta, bici, caballito de acero o el apodo para este medio de transporte en auge que más allá de un gusto o necesidad requiere de una estructura social adicional. Una que brinde seguridad a quienes la usan y que este soportada en su impacto en la salud, la economía y el desarrollo de un país al que le corre sangre de dos ruedas.

La bicicleta, que ya no es solo un deseo en la carta de navidad de los más pequeños del hogar, se viene pensando desde la política hace mucho tiempo. Unos países, y a la vez, unas ciudades más adelantadas que otras, ponen a formular de una manera más consiente, lo que implica transportarse pedaleando.

Ahí es donde este tema se cruza con el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Por la coyuntura que vive Colombia, con el PND del Gobierno de Gustavo Petro. Esta hoja de ruta, para los próximos tres años, ha figurado en la agenda pública en los últimos días, porque luego de polémicos debates, sus 373 artículos, ya tienen la aprobación del legislativo.

Uno de esos artículos crea el Programa Nacional de Fomento al uso de la bicicleta en el territorio nacional o Promobici, como lo llama el congresista defensor del artículo, Duvalier Sánchez. SEMANA conversó con el Representante de Alianza Verde. Él se refirió al panorama de la bici en Colombia y cómo planean hacer realidad la implementación del artículo 254.

Duvalier Sánchez, representante por el Valle del Cauca, en su bicicleta con marco de guadua. - Foto: Comunicaciones del congresista.

SEMANA. ¿Representante por qué proponer un Programa Nacional de Fomento al uso de la bicicleta?

Duvalier Sánchez (D.S) Son las medidas, digamos más importantes para promover la movilidad sostenible o la movilidad activa; aquella que se da sin generar combustión, sin usar gasolina u otros derivados del petróleo. Desde nuestra oficina, desde nuestro equipo, siempre hemos promovido el uso de la bici. Yo fui asesor de Movilidad en Bicicleta en Cali, en el gobierno Maurice Armitage. Promovimos infraestructura, campañas de Pedagogía y otros aspectos.

El Gobierno de Petro, pues parecía increíble que no tuvieron artículo para promover o estimular esa bicicleta, así que promovimos este que sería un programa nacional de promoción de uso de la bicicleta y así quedó el artículo. Las dos dependencias que tienen que ayudar a construir el programa son el Ministerio de Salud porque el uso de la bicicleta contribuye significativamente a la salud pública.

Los problemas más grandes que tenemos en salud están asociados al sedentarismo y muchas de las enfermedades prevenibles, podrían ahorrar mucha plata, si las personas hicieran algo de actividad física; enfermedades cardiovasculares respiratorias y demás. La otra idea a cargo es el Ministerio de Transporte.

nueva cicloruta avenida novena biciusuarios ciclistas en hora de pico y placa trafico movilidad Bogota oct 1 del 2020 Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

SEMANA. Representante en el artículo mencionan que van a articular las instancias de Gobierno nacional, las entidades territoriales y la sociedad civil para lograr aumentar la bici infraestructura en los municipios. ¿Es para todos los municipios, categorizan por cantidad de habitantes? Porque eso supone pensar de otra manera los municipios, pero también más inversión.

(D.S) En primera instancia hay que ver qué existe, cuál es la priorización en materia de ciclo infraestructura. Por ejemplo en la ciudades grandes, en su Plan de Ordenamiento Territorial (POT) hay redes de cicloinfraestructura que ya han aprobado en sus territorios. Aquí lo que hay que hacer es articular con esos municipios para que Colombia tenga una evolución más rápida en materia de seguridad vial para las personas que se movilizan en bicicleta.

La realidad de Bogotá es una, pero la realidad de otras ciudades es muy distinta. Si bien ha habido una mayor intención de alcaldes, creo que se tiene que acelerar. Por ejemplo con los precios de la gasolina que hay hoy, la bicicleta termina siendo una gran solución. Entonces aquí lo que se busca es articular, digamos tratar de acelerar la construcción del ciclo infrastructura y por supuesto pues que haya recursos destinados a esas obras.

Este 8 de mayo se corrió la terdera etapa del Giro de Italia, una de las tres grandes del ciclismo mundial. En la foto, el joven Remco Evenepoel quien vestirá la camiseta de campeón del mundo - Foto: AP

SEMANA. Cuando mencionan en el artículo que se implementará en todo el territorio nacional pienso en los municipios más pequeños. Hay muchos municipios que son así. ¿Cómo lo han pensado para esas zonas?

(D.S) La mayoría de municipios en Colombia, más de 900 son de quinta y sexta categoría, son pequeños. Aquí la prioridad es para donde hay más siniestralidad vial tenemos por personas que se movilizan en bicicleta. Es decir, las personas terminan accidentadas o pierden la vida por no tener una ciclo infraestructura segura. Digamos que parte de la construcción de esto es orientarlo hacia esas ciudades, municipios o incluso conexiones entre municipios, que podrían ayudar a mejorar la seguridad vial.

Hay municipios muy pequeños donde realmente no se presentan ninguna siniestralidad o incluso el uso de la bicicleta no representa un número importante en la movilidad. Hay sitios donde se moviliza más la gente a caballo que en bicicleta, por la topografía, por el clima y demás. Entonces aquí lo que se entra es a construir donde se podría generar un alto impacto.

Artículo 254 del Plan Nacional de Desarrollo. - Foto: Captura de pantalla

SEMANA. En cuánto a siniestralidad, ¿cómo estamos?

(D.S) Hay una alta siniestraliedad en Cali, Medellín, en Bogotá; en las ciudades grandes donde el porcentaje de usuarios aumentaron. Pero también hay ciudades intermedias que le han apostado al uso de la bicicleta. Experiencias, por ejemplo como Santa Rosa de Cabal que acaba de inaugurar un programa de movilidad de bicicletas públicas; este artículo también lo que propende es que se cree y se faciliten las asociaciones público privadas para que se creen sistemas de bicicletas públicas en Colombia.

Lo acaba de inaugurar Bogotá pero también lo tiene Palmibici que es un programa de Palmira que es un accidente intermedia. Ahora Santa Rosa de Cabal. Medellín tiene En Cicla. La idea es que se empieza a masificar no sólo con las bicicletas que tienen los ciudadanos privadas, sino también con sistemas de bicicletas públicas.

Otra de las líneas de trabajo que queremos promover es el parqueo de bicicletas, que no sea que la personas lleven una bicicleta a un establecimientos de comercio y no saben ni dónde dejarla, no, que haya un estímulo, que haya un lugar para que las personas puedan sentirse recibidas en bicicleta.

También el programa lo que busca es que haya un cambio cultural en cómo se mira la bicicleta. La bicicleta la recibían antes como vehículo de las personas pobres o que no tienen digamos suficiente dinero para comprarse un carro o moto. Pero entonces en todo el mundo, en Europa y en otros lugares, la bicicleta no representa estatus, ni social o económico; el dueño de una empresa llega la empresa en bicicleta.

La idea es que en Colombia quien anda en bicicleta tenga acceso a una vía segura, acceso a parqueaderos y pues que no sea estigmatizado por andar en una bicicleta. Es ir cambiando la mirada cultural sobre la bici. Esos elementos adicionales también la idea es que los tenga este Programa Nacional de Promoción de la bici.

Según la Secretaría de Movilidad de Bogotá, la principal causa de muerte de los ciclistas es el choque con vehículos de carga pesada. Los expertos aseguran que hace falta infraestructura y cultura ciudadana. - Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

SEMANA. Afirman también en el artículo que van a fomentar la producción nacional de partes y ensamblaje de bicicletas. ¿Desde dónde lo han pensado?

(D.S) En Colombia es que también hay que crear, no solo ciclo infraestructura y cultura de la bici en términos de comportamientos, sino también fomentar una economía de la bicicleta.

Esa economía la bicicleta implica que por supuesto que acá podamos tener fábricas industrializadas para construir. También para ensamblarlas, para crear los parqueaderos. En Colombia de hecho lo había. Había fábricas que construían aquí, que ensamblaban las bicicletas, pero con la llegada de la moto y el carro fueron desapareciendo.

Pero en la medida en que han aumentado los usuarios, como han aumentado en Bogotá, en Cali, incluso en Montería, también hay que pensarse una economía de la bicicleta.

SEMANA. ¿Tienen un panorama de cómo estamos en el mercado de bicicletas y bicicleterías?

(D.S) Esta GW que patrocinaba a Mariana Paola y es una gran compañía que esta en Antioquia y tenemos así por todo el país, una producción nacional que si se le estimula tendríamos una industria nacional. La bicicleta todavía es el primer el primer artículo que se vende para el pedido del Niño Dios. Entonces necesitamos que ese vehículo que enamora niños en diciembre pueda pasar no sólo de un vehículo recreativo, sino también de movilidad.

En la pandemia las bicicletas y toda la industria la bicicleta creció muchísimo porque la gente empezó a montar en bici a raíz del aislamiento que se produjo por la emergencia del Covid 19. Entonces ahí tenemos un gran potencial en esa economía en la bicicleta. También, por ejemplo solo en Cali, solo en Cali, le ahorraría a la ciudad más o menos 1.6 billones de pesos en enfermedades prevenibles por usar la bicicleta. Si lográramos que las personas hicieran algo de actividad física, en un medio recreativo como este.

Entonces no es solo en lo que se produce, sino lo que se le ahorra el sistema de salud. Son números muy importantes que superan los millones de pesos y que están orientados a la idea que tiene el gobierno de trabajar temas de salud pública y de prevención.

Aunque los ciclistas no son los usuarios con mayor registro de muertes en las vías de Colombia, durante enero y febrero de 2023 incrementó el número de fallecidos que se transportan en bicicleta. - Foto: Getty Images

SEMANA. Más como comentario, cuando se habla de sostenibilidad. ¿Han visto qué hacer con todos los desechos que se van generando?

(D.S) Si, de acuerdo, pero es un problema menor porque los residuos tienen muchisimo menor impacto que los de la industria automotriz. La bicicleta no genera una huella de carbón cero, a veces se suele caer en ese error. La producción de bicicletas, es decir cuando se usan y se cambian partes, si genera una huella de carbono, pero es es muy muy muy muy baja comparado con la producción de vehículos y automotriz. Entonces sí genera y si hay que hacer un buen adecuado uso de esos residuos, pero realmente su impacto es insignificante en términos de contaminación climática.

SEMANA. En cuanto a las asociaciones y ministerios. ¿Tuvieron contacto o prevén tener contacto para lograr la implementación de este artículo?

(D.S) Como ya quedó aprobado el Programa Nacional de Desarrollo, lo que sigue, es que vamos a invitar a organizaciones civiles. Es decir, todos estos clubes de ciclo montañistas, de ciclismo de pista, pero también de ciclismo urbano. Es decir todo el espectro que se mueve en bicicleta por diferentes usos y gustos, para que ayuden a construir el programa, que queden los más integral posible. Para eso, allí mismo en el parágrafo 1, quedó establecido que en los siguientes seis meses, debemos establecer el programa y presentárselo al país.

Yo espero que con el actual ministro de Transporte, con el doctor William Camargo, él es un apasionado de estos temas, estoy seguro que vamos a trabajar muy bien con él para presentarles ese programa de movilidad en bicicleta para Colombia. Promobici como me gusta decirle a mí.

Pero es muy importante que quede legitimado con todos esos actores que día a día se mueven en bicicleta, que nos ayuden a construir esas líneas de acción para que el gobierno empiece a diseñarlo y a ejecutarlo. Así, claro, el presupuesto a partir de la siguiente vigencia del presupuesto general, que sería la del 2024. Es decir, tenemos este tiempo para diseñarlo y a finales del segundo semestre el Gobierno presenta el presupuesto general del 2024 y que ahí empieza pues a tener recursos.

En septiembre de 2022, la alcaldesa Claudia López puso en funcionamiento el sistema de bicicletas compartidas de Bogotá. - Foto: Alcaldía de Bogotá

SEMANA. ¿Esa gestión la liderará directamente usted representante?

(D.S) Estoy como el autor, quien lo promovió y lo defendió y básicamente no lo querían aprobar y yo los convencí. Estaba muy mal que en un plan de desarrollo de Gustavo Petro, que cuando estuvo en la alcaldía promovió Al colegio en bici y demás, no estuviera un programa de este índole.

Voy a trabajar con mi equipo y en los ministerios para hacer las convocatorias para establecer esas mesas de trabajo y poder empezar a formular esas líneas de acción que deben tener ciclo infraestructura, que es todo el tema de parqueaderos, ciclorutas construidas y demás; cultura y promoción de la bici, todos los temas de educación desde los colegios, en empresas, en el sector público; economía de la bicicleta y también pues los diferenciales entre quienes hacen ciclismo por actividades recreativas y deportivas y los ciclistas urbanos que están por movilidad.

También que se vean aquí recogidos, todo ese espectrodentro del programa. Quizás acá no baste con invitar al Ministerio de Salud y al de Transporte. También habrá que invitar por ejemplo, al Ministerio del Deporte, pero también de pronto habrá que invitar al Ministerio de Ambiente.

SEMANA. Es un tema bastante amplio.

(D.S) Es importantísimo para que el programa quede bien diseñado. Los ciclistas solo necesitan dos cosas para ejercitarse tranquilos y seguros y que la promoción funcione para que no los arrinconen los carros o les piten los camiones o los buses. Todos hemos visto vídeos horribles donde los vehículos, a veces conductores que son unos desalmados y unos asesinos, le tiran el carro, entonces cicloinfraestructura segura para los usuarios.

Y dos, necesitamos articular y espero convencer al ministro de Defensa, Iván Velázquez, de brindar la seguridad a los usuarios para que no los roben. Entonces, por ejemplo, tener rutas seguras en la ciudad con acompañamiento de la policía, con policías en bicicletas, digamos de alta gama, veloces y que puedan acompañar esas rutas. Pero también rutas seguras en los principales corredores de ciclomontañismo o de ciclismo de ruta. Eso sería un componente que le daría mucha fuerza a este programa que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo.

Así lo hice en Cali y funcionó. Nosotros nos gastamos 400 millones, compramos 50 bicicletas Specialized y con el apoyo de la Policía montanos a policías en esas bicicletas y funcionó muy bien. También lo digo porque tengo experiencia en esto.

SEMANA. ¿Es aficionado a la bici, cierto? ¿Más montaña o ruta?

(D.S) Yo soy más aficionado a la bici como medio de transporte urbano, pero tengo demasiados compañeros y amigos que son deportivos. Yo más que todo la uso para transporte en la ciudad, mi bicicleta es de guadua además. El tener es de acero y es un bicicleta como tipo fixie con un freno adelante. Ya sin frenos no.

SEMANA. La bici aporta mucho también, hasta cambia la vida.

(D.S) Cambia mucho, el ánimo, el tiempo para pensar, también para transportarse al trabajo, por salud, en economía.

SEMANA. Ir mejorando la destreza al salir, desarrollar esas habilidades también.

(D.S) Hay muchos mitos, que mucha lluvia, que mucho calor. Hay muchísimos mitos, como sentirse súper inseguro y no. Se van adquiriendo las destrezas y el equipo. Pero al final nada impide montar en bici, porque uno se va adaptando y las ventajas que encuentras son mayores. En Montería cuando se empezó hace 12 años a promover la ciclo de rutas le desearon los alcaldes que nadie las iba a usar, porque ese calor de Montería Montería ya va como en el 8% de la partición modal en bicicleta. Es un número inmenso. Si usted hace ciclo ruta seguras empiezan a aparecer ciclistas como brotando en la tierra, empiezan a salir y el uno le dice el otro en el trabajo y así sencillamente porque son muchas las ventanas. El solo hecho de no tener que estar buscando un parqueadero, una hora, hora y media dándole vuelta a un centro comercial, sino que usted llegua, se baja y si hay un sitio ahí seguro la amarra y sale usted. Usted es más libre, más independiente.