Política

¿Cortocircuito en el Gobierno? A siete meses de dejar el poder afloran renuncias y peleas internas en la Casa de Nariño

En el Gobierno de Gustavo Petro hay diferencias y movimientos en las principales carteras.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Nicolás Méndez Galvis

Nicolás Méndez Galvis

15 de enero de 2026, 10:49 a. m.
El presidente Gustavo Petro ha hecho cambios en su gabinete en los últimos días.
El presidente Gustavo Petro ha hecho cambios en su gabinete en los últimos días. Foto: SEMANA

Cuando quedan menos de siete meses para que el presidente Gustavo Petro entregue el cargo, se viven momentos de tensión al interior del palacio presidencial.

El mandatario ha conversado con varios de los miembros de su gabinete para hacer movidas de cara a la recta final de su gestión. Se trata de momentos claves en los que Petro buscará demostrar que le cumplió a los ciudadanos que depositaron su voto en él mientras esquiva las críticas de sus opositores que a su vez buscan llegar al poder.

En las últimas horas Petro ha hecho varios movimientos en cargos claves y no se descarta que pueda haber más. Uno de los más relevantes fue el de Angie Rodríguez quien se había mantenido al frente del Dapre durante un mes, luego de que se conociera, a comienzos de su diciembre, que su salida del cargo estaba lista.

Angie Rodríguez, gerente encargada del Fondo Adaptación.
Angie Rodríguez dejó el Dapre pero se mantendrá en el Gobierno en el Fondo Adaptación. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Petro la mantuvo unas semanas más durante el fin del 2025, sin embargo, durante ese tiempo, lo que obtuvo mayor relevancia fue la pelea que cazó con el director de la UNGRD, Carlos Carillo, por la gestión del Fondo Adaptación. Durante días hubo un fuerte cruce de mensajes entre ambos con acusaciones de grueso calibre. El mandatario, en público, guardó distancia.

Política

Abogado que demandó decretó del salario mínimo retiró la acción de nulidad tras recibir intimidaciones

Política

Exnegociador del gobierno Petro con el ELN pide a los colombianos no equivocarse en las urnas: “No se resistiría un segundo capítulo de la izquierda”

Política

Así está el remezón en el gobierno de Gustavo Petro: el presidente ya le oficializó al director del DNI, Jorge Lemus, cuál será su nuevo cargo

Nación

General William Rincón reveló en consejo de ministros que los cultivos ilícitos en Colombia cayeron 56,9 % desde 2018

Política

Álvaro Uribe dice que “Petro tiene una narrativa mentirosa para buscar la elección de su candidato Iván Cepeda”

Política

Esta es la carta de renuncia de Angie Rodríguez al Dapre: denuncia “amenazas y ataques sistemáticos”

Política

Gustavo Petro confirma que la reunión con Donald Trump será el próximo 3 de febrero; un tema clave será el narcotráfico

Barranquilla

El temible alias Castor, de Los Costeños, envía carta y dice que sigue buscando la paz, aunque frenaron su traslado a Barranquilla

Nación

Una más: juez rechazó tutela contra el decreto que aumentó en un 23% el salario mínimo

Nación

¿Se caerá el salario mínimo? Expresidente de la Corte Constitucional da detalles de la demanda y explica lo que puede pasar

Rodríguez también sostuvo diferencias con José Raúl Moreno, jefe de despacho de Petro y quien suena para ser el nuevo Ministro de la Igualdad, tras la salida de Juan Carlos Florián, otra de las cabezas que rodó en las últimas horas en el remezón ministerial.

SEMANA revela los secretos detrás de la renuncia “irrevocable” de Angie Rodríguez a la dirección del Dapre: “Siempre fui molestia para algunos”

Moreno llegó de la mano de Rodríguez, sin embargo, se generó entre ambos una guerra interna que estalló al punto de ocasionar los cambios en el gabinete. Rodríguez no se irá del todo pues quedará al frente del Fondo Adaptación.

Al Dapre llegaría Letty Leal, quien estaba a la espera de ser nombrada en el cargo desde que se habló de la salida de Rodríguez en diciembre.

Otra pelea que escaló en las últimas horas y que generó un quiebre en el gabinete fue la denuncia que hizo el secretario de Transparencia y ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, en la que dijo que supuestamente su celular fue chuzado por el software espía Pegasus y apuntó directamente al Ministerio de Defensa.

Andrés Idárraga, ministro encargado de Justicia.
El secretario de Transparencia y ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, generó revuelo con su denuncia. Foto: Presidencia.

Aunque el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró inicialmente que iba a investigar lo sucedido, posteriormente, desde Washington —donde adelanta los preparativos para la cita entre Petro y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump— dijo que supuestamente Idárraga fue víctima de una falsa información y negó que se hayan presentado esos hechos.

“Nuestro ministro de Justicia encargado ha sido, podríamos llamarlo, víctima de una información falsa. Jamás se ha ordenado desde el Ministerio de Defensa o desde cualquier fuerza hacer un seguimiento como esa información falsa que le hicieron llegar a nuestro ministro de Justicia”, aseguró Sánchez, quien dijo que desde el 2022 no se utiliza el software.

Además de esos roces no se descarta que en las próximas horas el presidente pueda anunciar nuevos movimientos en su gabinete presidencial, especialmente en cargos claves que serán determinantes para la recta final de su gobierno o que necesitan un viraje para el tramo final.

Más de Política

El aumento desbordado del salario mínimo para 2026 presionará la inflación, las cuentas fiscales y el mercado laboral.

Abogado que demandó decretó del salario mínimo retiró la acción de nulidad tras recibir intimidaciones

José Félix Lafaurie y una de las urnas de votación de la Registraduría.

Exnegociador del gobierno Petro con el ELN pide a los colombianos no equivocarse en las urnas: “No se resistiría un segundo capítulo de la izquierda”

Jorge Lemus y Gustavo Petro.

Así está el remezón en el gobierno de Gustavo Petro: el presidente ya le oficializó al director del DNI, Jorge Lemus, cuál será su nuevo cargo

Gustavo Petro, Angie Rodríguez, Andrés Idárraga, Pedro Sánchez, Juan Carlos Florián y José Raúl Moreno.

¿Cortocircuito en el Gobierno? A siete meses de dejar el poder afloran renuncias y peleas internas en la Casa de Nariño

Durante el Consejo de Ministros se presentaron mapas de monitoreo para dar las cifras de forma detallada.

General William Rincón reveló en consejo de ministros que los cultivos ilícitos en Colombia cayeron 56,9 % desde 2018

El expresidente Álvaro Uribe volvió a cargar contra Iván Cepeda y Gustavo Petro.

Álvaro Uribe dice que “Petro tiene una narrativa mentirosa para buscar la elección de su candidato Iván Cepeda”

Directora Dapre, Angie Lizeth Rodríguez Fajardo.

Esta es la carta de renuncia de Angie Rodríguez al Dapre: denuncia “amenazas y ataques sistemáticos”

Venezuela Colombia Gustavo Petro Donald Trump

Gustavo Petro confirma que la reunión con Donald Trump será el próximo 3 de febrero; un tema clave será el narcotráfico

Petro se refirió al comportamiento del dólar.

Petro habla del salario mínimo y se refiere a la caída del dólar y precios de alimentos: “La economía va a absorber el 23 %”

Alocución Petro.

Gustavo Petro defiende en alocución aumento del salario mínimo: “Sube el salario real y baja el costo de producción”

Noticias Destacadas