Cuando quedan menos de siete meses para que el presidente Gustavo Petro entregue el cargo, se viven momentos de tensión al interior del palacio presidencial.

El mandatario ha conversado con varios de los miembros de su gabinete para hacer movidas de cara a la recta final de su gestión. Se trata de momentos claves en los que Petro buscará demostrar que le cumplió a los ciudadanos que depositaron su voto en él mientras esquiva las críticas de sus opositores que a su vez buscan llegar al poder.

En las últimas horas Petro ha hecho varios movimientos en cargos claves y no se descarta que pueda haber más. Uno de los más relevantes fue el de Angie Rodríguez quien se había mantenido al frente del Dapre durante un mes, luego de que se conociera, a comienzos de su diciembre, que su salida del cargo estaba lista.

Angie Rodríguez dejó el Dapre pero se mantendrá en el Gobierno en el Fondo Adaptación. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Petro la mantuvo unas semanas más durante el fin del 2025, sin embargo, durante ese tiempo, lo que obtuvo mayor relevancia fue la pelea que cazó con el director de la UNGRD, Carlos Carillo, por la gestión del Fondo Adaptación. Durante días hubo un fuerte cruce de mensajes entre ambos con acusaciones de grueso calibre. El mandatario, en público, guardó distancia.

Rodríguez también sostuvo diferencias con José Raúl Moreno, jefe de despacho de Petro y quien suena para ser el nuevo Ministro de la Igualdad, tras la salida de Juan Carlos Florián, otra de las cabezas que rodó en las últimas horas en el remezón ministerial.

SEMANA revela los secretos detrás de la renuncia “irrevocable” de Angie Rodríguez a la dirección del Dapre: “Siempre fui molestia para algunos”

Moreno llegó de la mano de Rodríguez, sin embargo, se generó entre ambos una guerra interna que estalló al punto de ocasionar los cambios en el gabinete. Rodríguez no se irá del todo pues quedará al frente del Fondo Adaptación.

Al Dapre llegaría Letty Leal, quien estaba a la espera de ser nombrada en el cargo desde que se habló de la salida de Rodríguez en diciembre.

Otra pelea que escaló en las últimas horas y que generó un quiebre en el gabinete fue la denuncia que hizo el secretario de Transparencia y ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, en la que dijo que supuestamente su celular fue chuzado por el software espía Pegasus y apuntó directamente al Ministerio de Defensa.

El secretario de Transparencia y ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, generó revuelo con su denuncia. Foto: Presidencia.

Aunque el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró inicialmente que iba a investigar lo sucedido, posteriormente, desde Washington —donde adelanta los preparativos para la cita entre Petro y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump— dijo que supuestamente Idárraga fue víctima de una falsa información y negó que se hayan presentado esos hechos.

“Nuestro ministro de Justicia encargado ha sido, podríamos llamarlo, víctima de una información falsa. Jamás se ha ordenado desde el Ministerio de Defensa o desde cualquier fuerza hacer un seguimiento como esa información falsa que le hicieron llegar a nuestro ministro de Justicia”, aseguró Sánchez, quien dijo que desde el 2022 no se utiliza el software.

Además de esos roces no se descarta que en las próximas horas el presidente pueda anunciar nuevos movimientos en su gabinete presidencial, especialmente en cargos claves que serán determinantes para la recta final de su gobierno o que necesitan un viraje para el tramo final.