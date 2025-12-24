Confidenciales

José Raúl Moreno es ratificado como jefe de despacho del presidente Gustavo Petro

El funcionario venía ejerciendo las funciones como encargado hasta este miércoles.

Redacción Semana
24 de diciembre de 2025, 11:12 p. m.
José Raúl Moreno
José Raúl Moreno Foto: Dapre

José Raúl Moreno fue ratificado como jefe de despacho del presidente Gustavo Petro, tras haber ejercido como encargado desde el 15 de agosto de este año, luego de la salida del pastor Alfredo Saade.

Su hoja de vida fue publicada en la página de Aspirantes de la Presidencia de la República el pasado 18 de diciembre, paso previo al nombramiento en firme.

Este 24 de diciembre se expidió el decreto que lo ratifica en el cargo, firmado por el presidente Gustavo Petro y Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Antes de su actual responsabilidad, el funcionario fue asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República desde febrero de 2025.

También se desempeñó como asesor del Ministerio de Salud y Protección Social desde junio de 2023 hasta su entrada a la Presidencia de la República.

Con esto, Moreno se consolida como parte del núcleo duro del mandatario en la Casa de Nariño.

