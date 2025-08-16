Suscribirse

José Raúl Moreno será el nuevo jefe de Despacho encargado, tras la salida de Alfredo Saade

Se desempeñaba como asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia.

Redacción Semana
16 de agosto de 2025, 3:43 p. m.
Raúl Moreno y Angie Rodríguez
Angie Rodríguez confirmó a José Raúl Moreno en el cargo. | Foto: Tomada de la cuenta oficial del @DapreCol

La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, confirmó que José Raúl Moreno quedará encargado de la jefatura del Despacho del presidente Gustavo Petro, tras la salida de Alfredo Saade de la Casa de Nariño.

Moreno se venía desempeñando como asesor en el Dapre, a donde llegó en febrero de 2025, luego de trabajar también durante cerca de dos años como asesor del Ministerio de Salud y Protección Social, según Función Pública.

“La directora y secretaria general de Presidencia, Angie Rodríguez, desea los mayores éxitos a Alfredo Saade en la nueva misión encomendada por el señor Pdt. Gustavo Petro, y se anuncia como Jefe de Despacho Presidencial en ENCARGO, al asesor del DAPRE Raúl Moreno”, informó la entidad.

La salida de Saade se conoció este viernes, 15 de agosto, cuando fuentes de la Casa de Nariño le confirmaron a SEMANA que el pastor cristiano no iba más como jefe de Despacho en la Presidencia de la República.

Sin embargo, Saade no se quedará sin puesto en el Gobierno de Gustavo Petro. Ahora será el embajador de Colombia en Brasil, un cargo que está sin representación desde la renuncia del exembajador Guillermo Rivera.

Contexto: Alfredo Saade sale de la Casa de Nariño y será el nuevo embajador de Colombia en Brasil

El propio exjefe de Despacho aseguró ante su salida: “El presidente Gustavo Petro me ha pedido que sea su embajador en Brasil, con instrucciones precisas para seguir construyendo relaciones de éxito con Suramérica”.

El exalto funcionario tiene dos investigaciones en la Procuraduría, una de ellas, por una posible extralimitación de funciones frente a la licitación de los pasaportes, y otra más por su presunta participación en política, porque desde sus redes sociales se dedicó a promover la reelección de Petro.

