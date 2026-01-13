El ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, confirmó que utilizaron Pegasus para espiarlo: habla del 2025 y dijo que la orden salió del MinDefensa

El ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, confirmó este martes, 13 de enero, que es víctima de espionaje por parte de Pegasus, el polémico software que permite rastrear comunicaciones y que ha sido denunciado en repetidas oportunidades por parte del presidente Gustavo Petro.

Lo preocupante de la denuncia de Idárraga es que habla de los seguimientos en su contra en el 2025, en medio del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y señaló al Ministerio de Defensa.

El año pasado, Iván Velásquez estuvo al frente de la cartera hasta febrero y, posteriormente, llegó el general Pedro Sánchez Suárez.

“Un informe forense confirmó que Pegasus fue usado ilegalmente para espiarme junto a mi familia”, informó Idárraga, quien además es el secretario de Transparencia de la Presidencia.

Nuevo Ministro de Justicia encargado Foto: Colprensa

“La infiltración habría sido ordenada desde el Ministerio de Defensa, utilizando gastos reservados y estructuras de contrainteligencia del Estado (del Ejército) para perseguir a quien adelanta investigaciones por corrupción”, añadió.

Precisó que “estaban armando una campaña de desprestigio en mi contra por la información que venía recibiendo sobre diversos casos de corrupción (de todo nivel y tipo) al interior de las fuerzas militares. Entre agosto y noviembre de 2025, extrajeron información privada de mi celular, (2,3 gigas) incluyendo denuncias de corrupción y mis fuentes”.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Dijo que se registraron más de 8.700 infiltraciones al teléfono y al menos en 124 ocasiones activaron ilegalmente la cámara y el micrófono.

“El caso ya está en la Fiscalía y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La democracia no se defiende con espionaje, se defiende con verdad, justicia y garantías para los denunciantes de corrupción”.

Dijo que radicó una denuncia penal contra persona indeterminada por lo ocurrido. “Espero que en esta oportunidad, la Fiscalía vaya a fondo y esclarezca todos los elementos que llevaron a esta situación de contrainteligencia soportada de manera ilegal en mi contra, en contra de mi privacidad”, manifestó.

Además, le solicitó a la Contraloría que verifique con prontitud qué está pasando con los gastos reservados del sector defensa y la contrainteligencia nacional.

“Que miren cómo se están utilizando y con qué fin, ¿con el fin de atacar a quienes están atacando la corrupción? ¿Atacar a sus propios funcionarios? Esto se tiene que esclarecer", afirmó.

Pegasus - ratificó- “ha sido utilizado ilegalmente para atacar al secretario de transparencia y al ministro de Justicia. Esto está sustentado en un informe forense”.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, no se ha referido al tema y se desconoce si Andrés Idárraga habló con él antes de hacer la denuncia pública que supone un nuevo escándalo en la Casa de Nariño.

El ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto: Pantallazo de la transmisión de la Presidencia del consejo de ministros del 10 de diciembre de 2025.

El 3 de diciembre de 2025, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que un investigador privado detectó un software espía en su teléfono celular.

En El Debate de SEMANA, Benedetti dijo que detrás de las chuzadas a su equipo móvil, la “hipótesis” es que se estaría llevando a cabo desde una entidad gubernamental del extranjero.

El ministro explicó en esa oportunidad que no se puede establecer puntualmente desde dónde está operando ese software espía, dado que no se deja rastrear ni tampoco se puede saber cuándo fue instalado en su celular.