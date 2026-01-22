Cauca

Nuevo ministro de la Igualdad fue el promotor de agresión a soldados en Toribío, que terminó con un sargento llorando: “No le da vergüenza ser soldado”

El ahora alto funcionario increpó a la tropa y habría instigado para que fueran agredidos por una multitud.

Redacción Semana
22 de enero de 2026, 10:51 a. m.
Nuevo ministro de la Igualdad fue el promotor de la agresión a soldados en el cerro de Berlín.
Nuevo ministro de la Igualdad fue el promotor de la agresión a soldados en el cerro de Berlín. Foto: Suministrada a Semana A.P.I

El nombramiento del líder indígena y coordinador de la Onic, Alfredo Acosta Zapata, como nuevo ministro de la Igualdad, ha generado polémica por el palmarés académico del hoy alto funcionario, pues solo cuenta con su bachiller y no tiene experiencia en manejo de recursos públicos.

Pero ese no es el único cuestionamiento; SEMANA pudo confirmar que fue Acosta el promotor de uno de los episodios más tristes y reprochables de agresión contra la fuerza pública en las montañas del Cauca.

Foto: Suministrada a Semana A.P.I

En el año 2012, el hoy ministro increpó a una tropa de jóvenes soldados y, en compañía de cientos de personas, los sacaron a empujones, echándoles tierra del Cerro Berlín en Toribío, norte del departamento.

“No le da vergüenza estar disparándole a inocentes, no le da vergüenza estar defendiendo un territorio que no les pertenece, debería sentir vergüenza de ser soldado”, le gritó Acosta a uno de los uniformados, quien aguardó en silencio.

En ese momento, la tropa se encontraba en ese lugar realizando tareas operativas en contra de las Farc. La multitud, impulsada por Acosta, golpeó a los soldados y los sacó a rastras. Toda la frustración de los soldados quedó en la memoria de los colombianos por el llanto de un sargento.

El nuevo ministro de la Igualdad es un polémico líder indígena. Foto: Suministrada a Semana A.P.I

“Da tristeza y humillación porque eso no se le hace a un colombiano”, señaló el militar tras el llanto.

¿Quién es el nuevo ministro?

Una de las críticas que se le ha hecho a Acosta es que solo cuenta con experiencia como coordinador nacional de la Onic (Organización Nacional Indígena de Colombia). Además, solo certifica estudios hasta el bachillerato.

La representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, cuestionó ese hecho. “Lo que se encontró allí es francamente terrible. El señor Alfredo Acosta acredita en materia de formación académica únicamente el bachillerato; es toda su formación, no tiene estudios técnicos, no tiene estudios tecnológicos, no tiene estudios universitarios. Como si esto no fuera lo suficientemente grave para un cargo de esta magnitud, Alfredo Acosta no ha trabajado un solo día en el sector público”, aseguró la congresista y candidata al Senado.

Alfredo Acosta ha participado en varias movilizaciones de la minga indígena a nivel nacional.
Alfredo Acosta ha participado en varias movilizaciones de la minga indígena a nivel nacional. Foto: Tomada de redes sociales

La problemática de esto, según Miranda, es que Acosta tendría que adelantar políticas públicas, manejar recursos, entre otras funciones, por las que considera que es necesario tener mayor experiencia profesional y estudios.

